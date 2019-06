Stiri pe aceeasi tema

- Departamentul american al Apararii, Pentagon, a anuntat ca pilotii turci aflati la baza Luke nu mai participa la instructajul pentru noile avioane F-35 care urmau sa fie livrate Turciei, potrivit Haberturk, citat de Rador.Purtatorul de cuvânt al Pentagonului, Mike Andrews, a declarat agentiei…

- Ministerul apararii de la Ankara a comunicat ca ambele parti cauta solutii, dupa avertismentul Statelor Unite ca este iminenta excluderea Turciei din programul avioanelor de lupta F-35, transmite DPA, potrivit Agerpres. Secretarul apararii SUA, Patrick Shanahan, i-a scris joi omologului sau…

- Secretarul apararii SUA, Patrick Shanahan, i-a scris joi omologului sau turc, ministrul Hulusi Akar, o scrisoare in care prezinta masurile planificate la Washington in urmatoarele sapte saptamani, in caz ca Turcia nu renunta la achizitionarea sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400. Continutul…

- Ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, a declarat vineri ca forțele guvernamentale siriene incalca un acord de incetare a focului in provincia siriana Idlib, negociat cu Rusia, potrivit Euronews potrivit mediafax. Rusia sprijina forțele loiale președintelui Bashar al-Assad, in timp ce Turcia…

- Ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, a facut noi declaratii provocatoare la adresa Greciei. Akar a sustinut ca Atena încalca dreptul international si conventiile internationale si i-a cerut omologului sau grec, Evangelos Apostolakis, sa gaseasca o modalitate de a demilitariza insulele din…

- Potrivit oficialului turc, Trump a avut o atitudine "rezonabila" fata de proiect. Albayrak - ginerele presedintelui Turciei, Recep Tayyip Erdogan - s-a intalnit de asemenea cu omologul sau, secretarul Trezoreriei SUA, Steve Mnuchin, si cu Jared Kushner, consilier al Casei Albe, ginerele presedintelui…

- Seful Pentagonului, Patrick Shanahan s-a declarat marti optimist cu privire la problema spinoasa a vanzarii de avioane de lupta americane F-35 Turciei, in pofida suspendarii livrarilor catre Ankara de echipamente pentru acest tip de avion, relateaza AFP. "Am avut mai multe convorbiri cu ministrul turc…

- 'Accentul se pune pe pozitia Aliantei de aparare si descurajare in regiunea Marii Negre', le-a declarat oficialul reporterilor, vorbind sub rezerva anonimatului inaintea reuniunii ministeriale. Oficialul a mai aratat ca Turcia ramane un partener important al Statelor Unite, dar a mentionat…