Ryoyu Kobayashi – noul Icar

Stiri pe aceeasi tema

- Ryoyu Kobayashi a caștigat cea de-a doua etapa a turneului celor 4 Trambuline. Competiția s-a desfașurat in orașelul german Garmish-Partenkirchen. Niponul s-a impus și in prima runda, desfașurata tot in Germania, la Oberstdorf.

- Japonezul Ryoyu Kobayashi (22 de ani) a caștigat și a doua etapa din Turneul celor patru trambuline, cea de la Garmisch-Partenkirchen. Kobayashi s-a impus la limita in fața germanului Markus Eisenbichler. Punctajul niponului a fost 266,6 puncte, in timp ce reprezentatul gazdelor a acumulat 264,7. Pe…

- Clasamentul etapei a doua a Turneului celor Patru Trambuline (Garmish-Partenkirchen, Germania):Das Endergebnis des @Gap_Skispringen ! #4Hills pic.twitter.com/Lkj07vwlgy— Vierschanzentournee (@vier_schanzen) January 1, 2019

- Sportivul japonez Ryoyu Kobayashi a castigat marti etapa a doua a Turneului celor Patru Trambuline la sarituri cu schiurile, la Garmisch-Partenkirchen (Germania), dupa ce se impusese si luni, la Obertsdorf (Germania). Kobayashi a bifat a sasea victorie consecutiva din acest sezon, cu 266,6 puncte, dupa…

- Japonezul Ryoyu Kobayashi continua faca furori in concursurile de sarituri cu schiurile. Dupa ce a dominat autoritar actualul sezon al Cupei Mondiale, niponul a impresionat si in prima etapa a Turneului celor 4 Trambuline.

- Roger Federer, locul 3 ATP, cel pe care Marius Copil il va infrunta duminica in finala turneului ATP 500 de la Basel, a declarat ca l-a vazut jucand pe roman și contra lui Marin Cilic, și impotriva lui Alexander Zverev și a fost grozav, precizand ca ramane de vazut cum se descurca impotriva lui,…

- Schimbari importante in regulamentul turneului de tenis de la Wibledon. Organizatorii turneului de Mare Slem au decis sa introduca tiebreak-ul in setul decisiv al partidelor, daca se ajunge la scorul de 12-12.

- Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu a fost invinsa de australianca Daria Gavrilova cu 6-3, 4-6, 7-6 (3), joi, in optimile de finala ale turneului WTA de la Hong Kong, dotat cu premii totale de 750.000 de dolari. Gavrilova (24 ani, 34 WTA), cap de serie numarul 7, s-a impus dupa…