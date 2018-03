Stiri pe aceeasi tema

- Momentul s-a consumat in cadrul conferinței internaționale dedicate proiectului trans-european Via Carpatia, la care au participat oficiali din Romania și Ungaria, reprezentanți ai regiunilor din Polonia și Slovacia. Era anunțata prezența Mariei Magdalena Grigore, secretar de stat la Ministerul…

- Lucrarile de renovare au inceput in ianuarie, magazinul Cozacone fiind in totalitate reamenajat și modernizat, adus in linie cu exclusivismul colecțiilor puse la dispoziția clienților. Din 23 martie, noua colecție de primavara Cozacone va fi expusa in magazinul de pe Bd. Revoluției, alaturi de articole…

- Livrarile de spatii comerciale vor accelera in acest an spre nivelul de 200.000 de metri patrati, proiecte noi si extensii fiind programate in zece orase medii si mari din tara, in timp ce in Capitala nu este programata nicio livrare semnificativa, reiese din rapoartele Bucharest Retail Market si Romania…

- Pe data de 2 martie a.c. reprezentanții organizațiilor agricole din țarile V4 – Lituania, Bulgaria, Croația și Romania au semnat la Bratislava o declarație comuna privind viitorul Politicii Agricole Comune (PAC). Reprezentanții agricultorilor din țarile V4, la care s-au adaugat Lituania, Bulgaria, Croația…

- Ryanair iși continua demersurile de retragere din Romania! Dupa ce a suspendat toate zborurile din Oradea și Timișoara, Ryanair, cel mai mare operator aerian low-cost din Europa, renunța și la zborurile din Craiova, potrivit Profit.ro.Compania irlandeza a invocat motive comerciale pentru inchiderea…

- Report record la extragerea Joker din 18 martie. Loteria Romana organizaeaza duminica, 18 martie, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc dupa ce la tragerile loto de joi, 15 martie, Loteria Romana a acordat 18.926 de caștiguri in valoare totala de 1.339.397,35 lei.…

- O tanara care a trait pe strazi dupa ce a fost data afara de fostul iubit, are acum o viața extravaganta. Primește cadouri de mii de dolari, pleaca in vacanțe de lux și locuiește intr-o vila situata pe malul unei ape. Jeanemarie Almulla are 26 de ani și este din Miami. Acum ceva vreme, tanara a trecut…

- O stuardeza care lucra pe o aeronava a companiei Emirates a murit pe aeroportul din Entebbe in Uganda, dupa ce a cazut pe ușa pentru ieșirea de urgența a avionului, scrie AFP: Insoțitoarea de bord a deschis din greșeala ușa pentru ieșirea de urgența, s-a dezechilibrat și a cazut pe pista. In urma impactului…

- Comisia Europeana vrea detalii despre metroul spre Otopeni. Comisia Europeana a transmis o scrisoare prin care cere clarificari legate de traseul ales, dar si de costurile pentru proiectul liniei de metrou Bucuresti-Otopeni (Magistrala 6). Critica principala adusa de Comisia Europeana vizeaza traseul…

- Romania a inregistrat in primele doua luni ale acestui an a doua mare crestere a inmatricularilor de autoturisme noi din Uniunea Europeana, de 33,6%, la 20.521 unitati, avans de aproape 6 ori mai mare fata de cel din UE, de 5,8%, in timp ce livrarile Dacia au urcat la nivelul UE cu 20,8%, la 79.203…

- Contactat telefonic de JB & BIHON, președintele Consiliului Județean, Pasztor Sandor, a parut foarte surprins de decizia Ryanair. Pasztor este convins ca argumentul companiei, cum ca motive comerciale stau la baza deciziei, nu sta in picioare. „Am avut mereu 85% procente de ocupare a…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, va renunta incepand cu programul de iarna (finalul lunii octombrie-inceputul lunii noiembrie 2018) la cursele de pe aeroportul din Oradea. „Din motive comerciale, Ryanair nu va opera zboruri din/catre Oradea in programul de iarna…

- Romania si Polonia doresc sa gazduiasca noi comandamente NATO Ministrii apararii din cele noua state de pe flancul de Est al NATO analizeaza riscurile si amenintarile curente la adresa securitatii, progresele înregistrate pe palierul deciziilor adoptate în cadrul summitului…

- Evolutie solida, perseverenta si atitudine in momentele importante. BC SCM Timișoara a invins joi seara pe CSM CSU Oradea la o diferenta de 12 puncte, dupa un meci pe care l-a dominat cap-coada.

- Laurențiu BACIU, președinte LAPAR, a participat la o intalnire intre reprezentanții Organizațiilor Agricole din Țarile V4, Lituania, Bulgaria, Croația și Romania. Acesta, in numele fermierilor din Romania, a semnat DECLARAȚIEI DE LA BRATISLAVA, incheiata la 02.03.2018, privind viitorul Politicii Agricole…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 18-a. Transferurile importante efectuate in ultima zi, conform 24secunde.ro. In perioada 2-4 martie se disputa jocurile etapei a 18-a din sezonul regular. Vineri, 2 martie CSM CSU Oradea vs U-BT Cluj-Napoca – ora 19:00, DigiSport Se intalnesc ultimele doua…

- X FACTOR 2018: Persoanele interesate se pot inscrie pe http://casting.a1.ro/xfactor/ . Acestea vor fi selectate de o echipa de specialisti, care vor avea in vedere calitatile lor artistice. Concurentii vor ajunge apoi in prima etapa oficiala a auditiilor, care au loc in mai multe orase din toata…

- Peste jumatate dintre somerii din sase state europene, intre care se afla si Romania, se afla in risc de saracie, potrivit datelor aferente anului 2016 publicate luni de biroul european de statistica Eurostat, transmite News.ro . Datele arata ca 51,4% dintre somerii romani sunt expusi saraciei, iar…

- In ianuarie 2018, Romania era pe locul 3 in topul celor mai mici salarii brute din Europa, cu 408 euro, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro). Conform Eurostat, la polul opus se afla Olanda (unde salariul brut se ridica la 1.578 euro), Irlanda (1.614 euro) si Luxemburg (cu 1.999…

- Peste 150 de persoane se afla duminica in Piata Victoriei pentru a-si manifesta sustinerea fata de procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si a protesta in legatura cu anuntul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a acesteia din functie. …

- Senatul a votat, miercuri, ca Vinerea mare sa fie zi de sarbatoare, nelucratoare. Proiectul de lege inițiat de deputați și UDMR, PSD, PNL, PMP și minoritați a trecut de plen cu 86 de voturi pentru, un vot impotriva și o abținere. Inițiatorii precizeaza ca Vinerea Mare, sau Vinerea Patimilor este ultima…

- Cel mai ridicat procentaj de copii de 12 ani sau sub aceasta varsta care au beneficiat in 2016 de servicii oficiale de ingrijire a copilului se inregistreaza in Danemarca (86%), Suedia (70%), Marea Britanie (65%) si Germania (64%), iar cel mai scazut in Letonia (1%), Croatia (2%), Slovacia (3%),…

- Retailerul online de carte Libris.ro a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de 31,2 milioane de lei, in crestere cu 14% fata de anul anterior, iar valoarea medie a unei comenzi a crescut cu 20% fata de 2016, pana la pragul de 70 lei, informeaza compania. Cele mai vandute categorii de…

- Unitatea Militara 0991 Bucuresti a atribuit recent contracte de furnizare combustibil pentru turboreactoare de aviatie tip Jet A1 pe aeroporturile Bucuresti ndash; Baneasa, Arad, Oradea, Mihail Kogalniceanu ndash; Constanta, Satu Mare, Baia Mare, Targu Mures, Iasi, Suceava, Craiova, Bucuresti Otopeni,…

- Ultima semifinala Eurovision Romania 2018 are, duminica, la Sighisoara. Dupa premiera de la show-ul precedent, cand concursul s-a desfasurat la 90 de metri sub pamant, in Salina Turda, duminica, participantii la concurs vor canta pe scena unde, in urma cu aproape noua decenii, George Enescu sustinea…

- Daca pe vremuri turcii cotropeau periodic țarile romane, acum se invarte roata, Turcia, in special Antalya, este una dintre cele mai cautate destinații de vacanța de catre romani. Acest lucru s-a evidențiat și la Top Travel, targul de turism organizat la Lotus Center in perioada 16 – 18 februarie…

- ANAF scoate la licitație doua mașini la Galați, pe 22 februarie, incepand cu ora 11. De exemplu, prețul de pornire al licitației pentru un Opel Vectra este de 1.823 de lei, in vreme ce licitația pentru un Fiat Marea pornește de la 1.230 de lei. Ce se intampla cu Formularul 600 din martie.…

- Aproape 400 de locuri de munca sunt disponibile in judet, iar alte peste 600 sunt in tari din Uniunea Europeana, potrivit unui comunicat la AJOFM Bistrita-Nasaud. Parte din locurile de munca din oferta pot fi accesate de persoanele cu studii superioare. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de…

- Cluj Napoca, Oradea, Constanta, Iasi, Craiova, Bucuresti si Timisoara sunt orasele in care Iuliana Tudor si echipa emisiunii Vedeta populara de la TVR 1 organizeaza preselectii pentru sezonul al doilea al talent-show-ului de folclor. Incep preselectiile pentru cel de-al doilea sezon Vedeta populara,…

- Sorina PINTEA, ministrul Sanatatii, s-a intalnit in aceasta dimineata cu reprezentantii Aliantei Nationale a Pacientilor cu Boli Rare. "Va multumesc ca mi-ati dat ocazia de a incepe mandatul alaturi de pacienti. Pentru mine este important ca Ministerul Sanatatii sa fie deschis in colaborarea cu asociatiile…

- Bihorul este printre cele sapte mari orase din tara in care va poposi Caravana TVR 1 pentru preselectiile la show-ul de folclor, intitulat ,,O vedeta populara’’. Preselectiile nationale ale interpretilor se desfasoara din 1 februarie pana in 28 februarie. Realizatorii emisiunii vor…

- Parintii care au copii in scolile primare si gimnaziale din Oradea, Arad si Timisoara trebuie sa stie ca Politia se pregateste sa intre in clase si sa predea eficient cursuri de viata vitale. Impreuna cu colegii de la inspectoratele judetene de invatamant din Oradea, Arad si Timis,…

- Tragerea la sorti pentru impartirea tarilor participante in cele doua semifinale ale competitiei a avut loc luni, la sediul Primariei din Lisabona, informeaza TVR. Anul acesta, la Eurovision participa 43 de tari, dintre care 19 concureaza in prima semifinala, cea din 8 mai, iar 18 tari lupta…

- Campioana mondiala en-titre la handbal masculin, Franta, a fost eliminata, vineri seara, in semifinalele Campionatului European, de reprezentativa Spaniei, care s-a impus cu scorul de 27-23 (15-9). A doua semifinala a CE din Croatia este programata, tot vineri seara, intre Danemarca si Suedia.Franta,…

- Sambata, dupa amiaza, trei coloane de masini sunt asteptate sa soaseasca de la Craiova, Timisoara si Oradea, in Pitesti, de unde li se va alatura o a patra, pentru a porni spre Bucuresti cu destinatia Piata Victoriei, acolo unde este anuntat un mars de amploare impotriva modificarii legilor justitiei,…

- „In premiera, Eurovision Romania va avea cinci semifinale, pe care le dedicam sarbatoririi Centenarului. Am fi vrut sa organizam selectia nationala in 100 de locatii, pentru a duce evenimentul in cat mai multe orase, dar calendarul concursului nu ne-ar fi permis", a declarat Doina Gradea la o conferinta…

- PSD Cluj: Cod rosu in privinta atragerii fondurilor europene in Cluj-Napoca Presedintele interimar al PSD Cluj afirma ca in ultimii ani primarul Emil Boc si consilierii PNL Cluj-Napoca au fost depasiti de situatie in privinta atragerii de fonduri europene pentru obiectivele de dezvoltare ale municipiului…

- Campionatul European de handbal masculin 2018 (12-28 ianuarie) e gazduit de Croația. Va fi ediția a 13-a, a doua gazduita de ex-iugoslavi. Competiția e transmisa in Romania de TVR HD. Campionatul European de handbal masculin 2018, program Grupa I principala (Zagreb) Suedia (2p), Croația (2p), Serbia…

- Petre Apostol In localitatea Pecs, din Ungaria, s-a desfasurat cea de-a opta editie a turneului international de badminton Nation to Nation, la categoria U13. Intrecerea s-a disputat pe echipe nationale, fiind prezente opt tari din Europa, printre care s-a regasit si o selectionata a Romaniei, condusa…

- Echipa Germaniei, detinatoarea titlului continental, a surclasat formatia Muntenegrului cu scorul de 32-19, sambata, intr-un meci din Grupa C a Campionatului European de handbal masculin - EURO 2018 - din Croatia. In alta partida, Macedonia a invins neasteptat Slovenia, cu scorul de 25-24,…

- Țara noastra va fi strabatuta in lung și in lat de autostrazi care mai de care mai frumoase. Acesta este visul premierului Mihai Tudose, dar pana atunci nu suntem capabili sa terminam nici macar contractele care le avem in domeniu in lucru. Conducatorul Executivului a anunțat intr-o…

- Daca ne hotaram din ianuarie unde si cand vrem sa mergem in vacanta economisim bani. Aceasta este cea mai buna perioada sa ne cumparam bilete de avion. In plus, pachetele oferite de agentii sunt mai ieftine si cu 60%. Sfatul specialiştilor este să urmărim constant şi mişcările…

- Iata cum arata acest clasament, acum: Timisoara pierde un loc în favoarea Iasiului, Clujul urca o pozitie, dispare din top 10 Braila, dar intra Oradea. Cele mai populate 10 orase din România în 2017: Bucuresti: 2.104.967 Iasi: 371.889 Timisoara: 331. 004…

- Artistul oradean Ovi D. Pop a fost ales reprezentant al Romaniei la a V-a editie a Internațional Union of Photographers (IUP) din China. Editia din acest an a evenimentului are loc in Guangzhou (China), iar cu acest prilej va fi lansat si „World’s Elite Photograph Album”. Imaginile…