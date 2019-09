Ryanair nu este interesat de preluarea Condor

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Condor, subsidiara a Thomas Cook, și-a asigurat viitorul. A obținut un credit de 380 mil. euro de la statul german Viitorul companiei Condor, o subsidiara a touroperatorului britanic Thomas Cook, este asigurat dupa ce Guvernul german a decis marti seara sa ii acorde un credit punte…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, a lansat astazi campania „ Brrr-illanta", o promotie de iarna, cu bilete de la 14,99 de euro, pentru toate rutele europene operate de companie. Oferta se aplica la zborurile operate de compania aeriana in perioada octombrie – mai, si este valabila…

- Un barbat in varsta de 60 de ani a fost gasit inconștient pe un camp din comuna argeșeana Arefu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, la fața locului s-a deplasat și un echipaj al Jandarmeriei cu ATV, pentru transportul barbatului. Starea acestuia nu permite insa transportul…

- Potrivit Ministerul Afacerilor Externe, autoritatile spaniole a emis o prognoza de fenomene meteorologice extreme dupa ce, in vestul Peninsulei Iberice, s-a format o depresiune izolata de nivele inalte care se va deplasa peste sudul peninsulei, urmand a se va simti si in zona Balearelor incepand…

- Dana Girbovan, propunerea PSD pentru Ministerul Justiției, anunța astazi pe Facebook ca a inregistrat la Secția pentru judecatori a CSM solicitarea de a se lua act de demisia ei din magistratura.„In toata activitatea de judecator am spus ceea ce am crezut si am crezut in ceea ce spun, chiar…

- Structura Centrala a DIICOT a preluat instrumentarea dosarului Caracal, de la serviciul Teritorial Craiova, data fiind complexitatea cazului si resursele implicate. Preluarea a fost dispusa, joi, de procurorul-sef al DIICOT.

- Gruia Stoica este acuzat de constituire a unui grup infractional organizat, spalare de bani si evaziune fiscala, alaturi de el mai fiind trimisi in judecata Vasile Didila si Vasile Raducan. DIICOT Iasi a retinut in rechizitoriu ca, in 2003, Grup Feroviar Roman SA a cumparat actiunile societatii SC Transbordare…

- "Am declarat de cateva ori in ultimele luni ca nu mai suntem interesati de Norwegian Air. Nimic nu s-a schimbat", a precizat un purtator de cuvant al IAG. In ianuarie, IAG anuntase ca nu va face o oferta pentru Norwegian si intentioneaza sa-si vanda participatia de 3,93% detinuta la operatorul…