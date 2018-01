Ryanair lanseza o noua ruta catre Franta

Stiri pe aceeasi tema

- Ryanair, cea mai mare companie low-cost din Europa, anunța introducerea unei noi rute din Romania ;i scoate la vanzare bilete la 9,99 euro. “Ryanair a lansat astăzi, 17 ianuarie, o nouă rută din București către Marsilia, care fi operată cu o frecvență de…

- Ambasadoarea Franței in Romania, Michele Ramis, apreciaza frumusețea cantarilor ortodoxe și, din cand in cand, participa la slujbele de la Catedrala Patriarhala. Afirmația a fost facuta de Excelența Sa la intalnirea cu Patriarhul Romaniei, PF Daniel. Excelența Sa a fost primita miercuri, la Reședința…

- Cushman & Wakefield Echinox isi consolideaza departamentul Capital Markets prin recrutarea Danei Sava, specialist cu o experienta de peste 15 ani in domeniul bancar, care va ocupa pozitia de Senior Consultant in cadrul departamentului Investment & Capital Markets. Din noua postura, Dana…

- Cupele Europene 2018 la volei feminin. Știința Bacau și CSM Targoviște joaca marți, CSM Bucureșți – miercuri, toate in Cupa CEV. Alba Blaj evolueaza joi, in Liga Campionilor. Cupa Challenge, 16-imi de finala, manșa retur: Azerrail Baku (Azerbaidjan) – Știința Bacau (marți 9 ianuarie 2018, ora 16.00)…

- "Am vazut raspunsul pe care l-a dat Excelenta Sa Doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Frantei la Bucuresti, initiativei autoritatilor romane de a-i pune la dispozitie traducerea, in limba engleza, a amendamentelor la legile justitiei, pentru o mai buna informare si am ramas stupefiat de lipsa crasa…

- Sarbatoarea Craciunului a adus in inimile copiilor din comuna Pufești un strop de bucurie. Cei 450 de preșcolari și școlari din comuna au primit dulciuri prin intermediului domnului Valeriu Ion, reprezentant al parcului fotovoltaic din localitate. De asemenea, un grup de 10 elevi, cu rezultate bune…

- Campioana mondiala la 200 metri spate din 1998 si vicecampioana olimpica din 2000, Roxana Maracineanu, a acordat un interviu emotionant pentru Le Parisien, in care povesteste cum ea si familia ei au fugit in Franta, cum a fost certata de antrenorul ei francez pentru ca a purtat o casca primita de…

- Presedintele Academiei Romane, fizicianul Ionel Valentin Vlad, a murit duminica dupa-amiaza, la varsta de 74 de ani. Informația a fost confirmata pentru News.ro de purtatorul de cuvant al institutiei. Trupul neinsufletit al lui Ionel Valentin Vlad va fi depus la Academia Romana, iar inmormantarea va…

- Anunt al unor ambasade occidentale privind justitia Ambasadele Belgiei, Danemarcei, Finlandei, Frantei, Germaniei, Olandei si Suediei la Bucuresti afirma ca legile adoptate recent privind reforma justitiei risca sa puna în pericol progresele semnificative facute de România în…

- Un barbat, cautat de autoritatile franceze pentru infractiuni de furt, a fost identificat de politisti calaraseni. La 20 decembrie, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale, cu sprijinul oamenilor legii din Bucuresti, au pus in aplicare un mandat european de arestare emis de autoritatile…

- Petre Apostol Luni seara, reprezentantii Federatiei Romane de Volei au prezentat clasamentul celor mai valorosi sportivi din 2017, desi nu se cunosc criteriile in baza carora s-a alcatuit aceasta ierarhie. Astfel, cel mai valoros sportiv roman al anului la volei, indiferent de gen, a fost desemnat jucatorul…

- Componentele selectionatei feminine de handbal a Frantei, care au cucerit duminica titlul mondial in fata Norvegiei (23-21), au fost primite luni la Palatul Elysee, de presedintele Emmanuel Macron. Seful statului francez a tinut sa-i felicite pe antrenorul Olivier Krumbholz si pe jucatoarele sale pentru…

- Inaintea finalei Campionatului Mondial din Germania, organizatorii au anunțat deja echipa ideala a turneului final. Sunt jucatoare exclusiv de la cele patru semifinaliste. Cristina Neagu nu mai prinde astfel "7"-le de baza. CSM București are, in schimb, o reprezentanta, pe suedeza Nathalie Hagman, desemnata…

- Petrolul Ploiești, in fața istoriei. Apare al treilea volum despre istoria echipei prahovene. Sambata, 16 decembrie, de la orele 17.00, la Doroftei Pub din Ploiesti va avea loc festivitatea de lansare a volumului III din cadrul proiectului “ Petrolul Ploiesti: istorie si traditie”. Cartile cu “tema”…

- Regele Simeon al II-lea al bulgarilor, la catafalcul Regelui Mihai. Fostul suveran al Bulgariei a sosit, joi, in jurul pranzului, la Palatul Regal, unde s-a recules la sicriul Regelui Mihai. Mii de oameni au format o coada impresionanta, pentru a se reculege pentru cateva secunde la sicriul Regelui…

- Serviciile secrete ruse se pregatesc pentru un potențial atac terorist la Cupa Mondiala de fotbal de anul viitor, temandu-se ca atat ISIS, cat și Al-Qaeda vor trimite „grupuri de sabotaj”, a declarat un fost agent KGB intr-un interviu pentru Daily Mail. Serviciul Federal de Securitate (FSB) a declarat…

- ROMANIA - CEHIA LIVE VIDEO ONLINE 2017 TELEKOM SPORT. LIVE STREAMING CM de handbal. Romania joaca in aceasta seara, la Leipzig, cel mai important joc la Campionatul Mondial actual. ”Tricolorele” au caștigat grupa A, in timp ce cehoaicele au prins locul 4 in grupa B, ultimul care ducea in ”optimi”.…

- ROMÂNIA - FRANȚA handbal feminin LIVE. ONLINE STREAM Telekom Sport - VIDEO. România întâlnește azi Franța în ultimul meci al grupei A, la Campionatul Mondial de handbal feminin din Germania. Partida este LIVE VIDEO pe Telekom SPORT și ONLINE STREAM pe Dhb.de (doar…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a caștigat Grupa A din cadrul Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a invins Angola cu scorul de 27-24, iar Spania și Franța au terminat la egalitate, 25-25, in ultimul meci de joi. România are maximum de puncte, opt, și nu mai poate…

- Pretul lemnului de foc a crescut, in ultimii sase ani, cu circa 250%, de la 120 lei/mc, in 2011, la 300 lei/mc, in 2017, dar exista maxime de pana la 600 de lei/mc, in sudul tarii, potrivit datelor incluse in editia actualizata a Raportului privind starea padurilor si industriei lemnului, prezentat…

- Potrivit Centrului Infotrafic, pe DN1, in localitatea Nistoresti, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme. Cauza producerii accidentului a fost intrarea pe contrasens de catre prima masina, aceasta izbindu-se de celelalte doua care circulau…

- ubstanța radioactiva a fost detectata, începând cu 29 septembrie "în toate țarile europene, începând cu Italia și spre nordul Europei", transmitea agenția rusa de meteorologie Rosgidromet. Cu peste doua luni în urma, agentiile de monitorizare…

- Aproximativ 3.500 de militari si specialisti din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Roman de Informatii, cu peste 350 de mijloace tehnice, din care circa 50 de aeronave, si militari din mai multe tari aliate sau partenere vor participa vineri, 1 Decembrie, incepand…

- Stefan Șimonca-Oprița are 17 ani și este in clasa a XI-a la Colegiul de Arte ”Sabin Dragoi” din Arad. Canta la vioara, viola și pian, dar și compune, iar pe scena se simte ”invingator”. Muzica este pentru el o rugaciune, lacrimeaza cand asculta Mahler, il topește recviemul lui Verdi. A castigat numeroase…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a susținut marți o conferința de presa despre relația SUA-Europa. Declarațiile vin la o zi dupa ce Departamentul de Stat american a transmis un avertisment foarte dur Romaniei, cerand Parlamentului de la București sa respinga proiectul privind modificarile la…

- Chef francez cu stele Michelin: "Supermarketul ne transforma stomacul in pubela de gunoi" Recunoscut pentru lupta pe care o duce pentru alimentatia sanatoasa, chef Alain Alexanian, care timp de 21 de ani a detinut la Lyon un restaurant recompensat cu o stea Michelin, avertizeaza ca "supermarketul ne…

- Miercuri au fost publicate in Monitorul Oficial normele cu privire la introducerea traseului aplicativ pentru proba de verificare a aptitudinilor fizice la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si pentru cei recrutati in vederea ocuparii…

- Politicienii de la Bruxelles vor purta raspunderea pentru toate abuzurile DNA, daca nu iau masuri pentru a o opri pe șefa DNA, Laura Kovesi, din eforturile sale de a obține tot mai multe inculpari și condamnari, cu încalcarea normelor privind drepturile omului, scrie Europeean Jewish Press…

- Un contingent al Armatei Nationale va participa la Parada militara de la Bucuresti, desfasurata vineri, 1 decembrie, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei. Plutonul moldovenesc, format din 33 de ofiteri si subofiteri ai Companiei Garzii de Onoare, va defila in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti, alaturi…

- Echipa CSM Bucuresti a invins, duminica, in Sala Dinamo, cu scorul de 34-22 (17-14), formatia poloneza Vistal Gdynia, in ultimul meci din grupa preliminara A a Ligii Campionilor la handbal feminin, si s-a calificat de pe primul loc in grupele principale. In grupa principala 1, CSM Bucuresti a acces…

- Saptamanal, vestul tarii este legat de Capitala prin 43 de zboruri regulate, cu zece mai multe fata de sezonul precedent de iarna. Ruta interna Timisoara - Bucuresti, una dintre cele mai populare de pe piata locala si pariul gi­gantului low-cost Ryanair, care a ridicat mo­nopolul companiei…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine astazi o noua partida amicala, cea cu Olanda, care va fi gazduita de Arena Nationala, de la ora 21.00, in direct la Pro TV. Ca si reprezentativa tricolora, si Olanda a ratat prezenta la Campionatul Mondial din 2018, din Rusia. Nationala batava a facut parte…

- Mircea Lucescu este al doilea antrenor roman care conduce o reprezentativa straina impotriva Romaniei. Primul a fost Ștefan Covaci, care a stat pe banca naționalei Franței intr-un amical cu Romania, scor 1-0, disputat pe 23 martie 1974, la Paris. ”Il Luce” ajunge miercuri la Cluj-Napoca cu naționala…

- Astazi este ziua de naștere a lui Mihai Șora. Filosoful și eseistul roman implinește 101 ani, pe 7 noiembrie. Acesta este membru de onoare al Academiei Romane. Mihai Șora a studiat filosofia la Universitatea din București (1934 – 1938). I-a avut ca profesori, printre alții, pe Nae Ionescu și Mircea…

- Angajatorii din strainatate recruteaza medici si asistenti medicali din Romania. Ofertele pentru medici incep de la 4.000 - 5.000 de euro in Franta si Germania, iar pentru tarile nordice de la 7.000 de euro. 0 0 0 0 0 0 Spitalele, cabinetele medicale si farmaciile au posibilitatea sa…

- Monica Niculescu a invins-o pe Alexandra Dulgheru și s-a calificat in optimile turneului WTA de la Limoges. Jucatoarea romana de tenis Monica Niculescu s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului WTA de la Limoges (Franța), dotat cu premii totale de 115.000 dolari, dupa ce a invins-o pe…

- In perioada 8-11 Noiembrie 2017, la Facultatea de Mecanica și Tehnologie a Universitații din Pitești se organizeaza cea de a XI-a ediție a Congresului Internațional de Ingineria Transportului și Automobilului – CAR 2017. Deschiderea oficiala: 8 Noiembrie 2017, ora 9, Rectorat Corpul central. La deschiderea…

- TAROM trebuie ”subțiat” și eficientizat in ceea ce privește cheltuielile, a declarat Felix Stroe, ministrul Transporturilor, la Realitatea TV. ”TAROM-ul este un brand național și trebuie salvat. Situația economica a T-ului nu s-a produs in ultimul trimestru, vine din timp, din ultimii 10 ani. Doua masuri…

- Roots Revival concerteaza la Brasov, in cadrul turneului dedicat lansarii albumului “Quieter than Silence”. Roots Revival este la al 3-lea album. Dupa “Chapter one – Maramures” și “Chapter Two – Colors of Maria” (Maria Tanase), care au avut ca sursa de pornire radacinile folclorului romanesc, “Quieter…

- Urmatoarea minivacanta ocazionata de sarbatori legale este cea din 30 noiembrie, Sfantul Andrei, si 1 Decembrie ziua nationala a Romaniei, care anul acesta vor fi inainte de weekend. Astfel ca mai multi romani si-au pregatit bagajele pentru un city break dincolo de granitele tarii. „Cu ocazia…

- Comisarul european Gunther Oettinger, responsabil pentru buget si resurse umane, a declarat joi, dupa intalnirea cu membrii comisiilor parlamentare de buget – finante, ca, in opinia sa, atat pentru acest an cat si pentru 2018 exista premise ca Romania sa se incadreze in tinta de deficit bugetar de 3%,…

- O scrisoare scrisa de un pasager care a murit pe Titanic s-a vandut la o licitație cu suma de 126.000 de lire sterline, stabilind astfel un nou record mondial, scrie The Guardian. Scrisoarea, redactata de de Alexander Oskar Holverson, un pasager aflat la clasa intai, a fost recuperata la cateva zile…

- Regizor roman, decorat de statul francez Regizorul Cristian Mungiu a primit joi Legiunea de Onoare in grad de Cavaler, decorația fiindu-i inmanata de ambasadoarea Franței la București, Michele Ramis. Diplomatul francez a amintit, în cadrul ceremoniei, parcursul regizorului român și…

- Federația de rugby din Tonga a anunțat lotul cu care prima reprezentativa a acestei țari se va prezenta, in noiembrie, la București, pentru meciul-test cu Romania, jucatori de la echipe din Anglia, Franța, Scoția și Noua Zeelanda fiind prezenți in echipa ''Ikale Tahi''. Conform site-ului…