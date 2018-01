Ryanair lanseaza un nou serviciu de transferuri

Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile din sistemul public nu vor mai putea fi cumulate de la 1 ianuarie 2018 cu cele de serviciu, potrivit unui act normativ ce a fost publicat recent in Monitorul Oficial, iar romanii care ar indeplini condițiile pentru acordarea mai multor drepturi de pensie vor trebui sa opteze intre ele. Cei…

- Voq.ro Jeremy Ragsdale, castigatorul X Factor Romania 2017, lanseaza piesa “I used to love you” Jeremy Ragsdale, castigatorul X Factor Romania 2017, a lansat alaturi de Cat Music, imediat dupa finala concursului, primul sau single, “I used to love you”. In editia de vineri, 22 decembrie, concurentul…

- Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Suceava și Jandarmeria Suceava au anuntat ca au pregatit efective suplimentare pentru zilele de sarbatoare care urmeaza. Politiștii și jandarmii vor actiona fie in patrule mixte, fie individual.IPJ Suceava a anuntat ca in perioada 23-26 decembrie, vor actiona…

- Asociatia Magistratilor din Romania (AMR) si-a exprimat, miercuri, "dezacordul ferm" fata de lipsa consultarii instantelor si parchetelor cu privire la modificari de substanta ale dispozitiilor Codului penal si Codului de procedura penala."S-a afirmat repetat ca pachetul cuprinzand cele doua…

- Venit in vara la PSG, pentru 222 de milioane de euro, Neymar ar putea pleca rapid din Ligue 1. Presa din Italia anunța doua mutari spectaculoase pentru vara anului 2018. Neymar ar urma sa ajunga la Real Madrid, unde este dorit cu insistența de Florentino Perez, iar PSG ar urma sa-l aduca pe Paulo Dybala,…

- Consiliul Local Baia Mare se intalneste marti, 19 decembrie, intr-o sedinta extraordinara pentru a vota mai multe proiecte. Unul dintre ele prevede aprobarea normativelor proprii de cheltuieli ale Municipiului Baia Mare pentru consumul de carburanti. Iata cum arata proiectul de hotarare: Art. 1. Se…

- Fostul ofițer SRI Daniel Dragomir a lansat Inițiativa Civica „Romania 3.0”, despre care susține ca scopul nu este unul politic, ci lupta impotriva statului paralel și redarea demnitații naționale. „Nu este o iniațiativa despre dreapta sau despre stanga, nu este o inițiativa politica. Este o inițiativa…

- Procurorii DNA Craiova au trimis-o in judecata pe Jana Fulga, la data faptelor primar al comunei Simnicu de Sus si avocat suspendat in Baroul Dolj, in prezent viceprimar al aceleiasi localitati, pentru fapte in legatura cu incheierea unor contracte.Ea este acuzata de DNA de luare de mita si…

- Voq.ro Oana Radu lanseaza single-ul si clipul “Tu m-ai facut praf” Dupa succesul hiturilor “Tu”, “Ma minteai”, “Ea a fost prima” si “Stai”, single-uri ce au adunat impreuna peste 50 de milioane de vizualizari pe YouTube, Oana Radu revine cu piesa si videoclipul “Tu m-ai facut praf”. Piesa este compusa…

- Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor cere interventia urgenta a ministrului Justitiei, in conditiile in care jumatate din angajatii Penitenciarului Vaslui refuza sa mai intre la serviciu, din cauza lipsei de personal si a orelor suplimentare neplatite.

- Dupa o vara petrecuta preponderent in sala de repetiții și in studio, trupa The Mono Jacks lanseaza cel de-al doilea album al sau: „Ușor distorsionat”. Pentru prima oara la Constanța, albumul va fi ascultat la Doors Club sambata, 9 decembrie, incepand cu ora 20:00. Una dintre cele mai bune trupe romanești…

- Fostul primar al orasului Constanta, Radu Mazare, si actualul edil, Decebal Fagasou, sunt cercetati pentru abuz in serviciu de procurorii DNA. Ancheta are legatura cu modul in care au fost emise autorizatiile de constructie pentru imobilul „Riviera Residence” de pe plaja din Mamaia.

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat miercuri ca Romania este in situatia in care risca sa deterioreze relatiile cu SUA pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. El i-a acuzat pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu ca au transmis SUA declaratia in numele…

- Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al DNA, a afirmat joi ca prejudiciul identificat de DNA in 2016, reprezentand sechestre, numai pentru faptele de abuz in serviciu, este de 263 de milioane de euro.SONDAJ - Semnal de ALARMA: Increderea romanilor in Justiție s-a prabușit. Increderea in Biserica…

- ", este o poveste pe care i-o dedic baietelului nostru, Efrem, cel care a facut o adevarata obsesie pentru papiote de ata colorate si pentru masina de cusut. Odata faurita povestea, a plecat si obsesia lui. Inca le indrageste, dar nu mai doarme cu papiotele", marturiseste Catalina Gheorghian, autoarea.…

- Dupa ce saptamana trecuta au lansat piesa „Frica", in aceasta saptamana baieții de la Carla`s Dreams au lansat videoclipul piesei „Formula Apei", o piese pe care fanii trupei o așteptau de ceva vreme.

- Un barbat in varsta de 61 de ani din judetul Botosani cu afectiuni locomotorii, a murit in urma unui incendiu izbucnit, marti dimineata, cel mai probabil dupa ce a adormit cu tigara aprinsa, victima fiind descoperita de catre un pompier care se indreptau catre serviciu.

- In Polivalenta focșaneana, obișnuitul antrenament al handbaliștilor seniori ai CSM Focșani 2007. La poarta din stanga, Mihaița Miroiu și colegii repeta și repeta scheme de joc, așa cum o fac mereu indrumați, dirijați și corectați de profesorii Viorel Ciubotaru și Bogdan Voica. La poarta din dreapta,…

- Pionier al miscarii culturale in Dobrogea finalului de secol XIX, Petru Vulcan lansa in urma cu 119 ani, la 15 septembrie 1898, prima revista culturala dobrogeana si, odata cu ea, Biblioteca Universala "Ovidiusldquo;, vatra actualei Biblioteci Judetene. La vremea respectiva, freneticul reporter Vulcan…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a dispus, miercuri, ca fostul ministru Rovana Plumb sa fie cercetata de Parchetul General pentru savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, dupa ce judecatorii au admis o plangere depusa de fostul director al Romsilva Ion Dumitru. „Admite, in parte, plangerea formulata…

- Fostul ministru al Justiției Raluca Pruna a ironizat coaliția PSD-ALDE, dupa ce Liviu Dragnea a fost pus luni sub urmarire penala de DNA. Aceasta spune, intr-o postare pe Facebook, ca de maine ni se va spune ca 21 de milioane de euro e un prag rezonabil la abuzul in serviciu, facand referire la prejudiciul…

- Procurorii DNA au inceput urmarirea penala impotriva președintelui PSD, Liviu Dragnea, pentru nu mai puțin de cinci infracțiuni. Pe langa infracțiunile care vizau strict afacerile personale, procurorii identifica și rețeta prin care Liviu Dragnea facea donații catre PSD in anul 2009, cel mai probabil…

- Fostul director al Centrului de Medicina Legala (CML), vicedirectorul și un expert din cadrul instituției vor comparea în fața magistraților sub acuzația de depașire a atribuțiilor de serviciu, prin trucarea licitației de achiziționare a echipamentului pentru laboratorul în care urmau…

- Timp de aproape un deceniu automobilele autonome au putut fi intilnite pe drumuri publice, dar intotdeauna cu o persoana in spatele volanului, dar Waymo, divizia pentru vehicule autonome a grupului Alphabet, va lansa in curind servicii de taximetrie cu minivan-uri fara soferi, relateaza Bloomberg. Waymo…

- Vineri, 10 noiembrie, incepind cu ora 17.00, la Conacul Domnesc din Șcheia, va fi lansata cartea „Cum vindecam sistemul de sanatate din Romania -analiza, diagnostic si solutii concrete de reforma”. Autorul cartii este vicepreședintele PNL, europarlamentarul Cristian Busoi. El a fost sef al Casei Nationale…

- Imagini scandaloase ale locuintelor de serviciu destinate medicilor din Galati au aparut in mediul online, geamurile fiind sparte, peretii plini de mucegai, iar baile de nefolosit. Primaria sustine ca urma sa igienizeze locuintele, transmite corespondentul MEDIAFAX. Totul a iesit la iveala…

- Timp de aproape un deceniu automobilele autonome au putut fi intalnite pe drumuri publice, dar intotdeauna cu o persoana in spatele volanului, dar Waymo, divizia pentru vehicule autonome a grupului Alphabet, va lansa in curand servicii de taximetrie cu minivan-uri fara soferi, relateaza Bloomberg.

- Presedintele Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Koen Lenaerts, a declarat luni ca infractiunea de abuz in serviciu nu ar trebui sa depinda, in principiu, de dimensiunea pagubelor, subliniind ca poate exista o fapta penala ce nu provoaca pagube, dar este in continuare fapta penala.Koen…

- Cinci tineri au murit intr-un accident petrecut miercuri dimineata la Ilisesti, in timp ce se intorceau de la o petrecere de Halloween. Aceasta a fost stirea zilei si pe buna dreptate, data fiind dimensiunea tragediei. Reactiile publice au fost pe masura. La fel si exagerarile. Fiecare cetatean are…

- Reprezentanti ai Agentiei Internationale de Cooperare a Japoniei au discutat la Bucuresti cu noua echipa a Ministerului Transporturilor despre proiectul „Legatura Retelei de metrou cu Aeroportul...

- Autocar plin cu elevi, in flacari pe Autostrada Transilvania 43 de elevi si patru profesori insotitori din Ludus au fost evacuati, marti, pe Autostrada Transilvania, in urma unui incendiu izbucnit la autovehiculul in care se aflau, nefiind ranita nicio persoana Prefectul judetului Cluj, Aurel…

- Plenul Senatului a respins, luni, in calitate de prima Camera sesizata, propunerea legislativa conform careia raportul de serviciu pentru un functionar public nu se mai suspenda de drept la trimiterea sa in judecata. Intrunind 67 de voturi pentru si 37 impotriva, propunerea legislativa, care face…

- Saptamana viitoare se anunta una cruciala pentru modificarile Codului Penal, iar vizat este abuzul in serviciu, sustine deputatul USR Stelian Ion, membru al Comisiei Juridice din Camera Deputatilor. Parlamentarul le cere constantenilor sa se implice si sa trimita opinia lor pe adresa comisie.coduri…

- Fostul deputat Elena Udrea s-a prezentat, vineri, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), pentru a fi audiata de procurori intr-un dosar de coruptie. Noutatea este ca Elena Udrea a cerut ca martor pe procuroarea Mocanu deoarece au descoperit ca nu s-a consemnat declaratia corecta data de Budeanu…

- Fostul premier Dacian Cioloș a reacționat pe Facebook dupa declarațiile ministrului Agriculturii. ”Ințeleg ca guvernul PSD-ALDE a “raportat” producții record la hectar. Nu va amintește lauda asta de alte vremuri? Daca ar fi sa ma iau dupa abordarea domnului ministru Daea, ar trebui…

- AOC, brand specialist în materie de display-uri, lanseaza modelul Q3279VWF, membru al seriei 79. Acesta este un monitor accesibil și potrivit pentru orice utilizator, cu o diagonala de 31.5 inchi (80.01 cm) și rezoluție QHD (2560 x 1440 pixeli). Monitorul are un design foarte subțire și un…

- Secretarul de stat in ministerul Justitiei Mariana Mot a declarat miercuri ca ministerul intentioneaza sa faca un proiect de lege separat pentru reglementarea abuzului in serviciu si neglijentei in serviciu, prin care aceste articole din Codul penal sa fie puse in acord cu deciziile Curtii Constitutionale.…

- ADVERTORIAL. Budapesta, splendida capitala a Ungariei și unul dintre cele mai frumoase orașe din Europa, este urmatoarea destinație de weekend pe care Ultramarin va propune sa o faceți incepand din 11 noiembrie. Vor fi doua zile pline de activitați diverse, timp in care veți vedea cele mai frumoase…

- In cadrul ultimei conferinte de presa sustinuta de reprezentantii ALDE Galati, pe langa alte subiecte, s-a discutat si despre tema caldurii in sistem centralizat, un subiect controversat care a fost dezbatut si intors pe toate partile in ultima vreme. Intrebat fiind despre aceasta mare problema a Galatiului,…

- Fostul deputat Elena Udrea a declarat, joi, inainte de a fi audiata in Comisia pentru controlul SRI, ca va vorbi despre modul in care „statul paralel” controleaza societatea, „folosind justitia ca instrument principal”, precizand ca s-a prezentat in urma invitatiei comisiei. UPDATE: Fostul ministru…

- Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 reprezinta un eveniment major al istoriei Romaniei si, totodata, realizarea unui deziderat al tuturor romanilor. Aniversarea Zilei Nationale devine astfel un moment de exceptie in afirmarea identitatii si traditiilor nationale.Pentru a sarbatori Anul Centenarului,…

- Propunerea UDMR privind modificarea Codului Penal in legatura cu abuzul in serviciu si neglijenta in serviciu este de stabilire a unui prag de 100.000 lei. A fost pusa in discutie la sedinta de miercuri a comisiei speciale parlamentara, pentru punerea in acord a legislatiei penale cu deciziile Curtii…

- In primele noua luni ale acestui an, la aceasta entitate juridica au fost inregistrate 267 de solicitari si peste 5.000 de solicitari telefonice. Principalele probleme cu care romanii au venit anul acesta au vizat: eliminarea si restituirea comisionului de risc/administrare perceput pentru un credit;…

- Produsele din Dieta Tisanoreica vor fi lansate si pe piata din Moldova. Celebrul nutritionist italian va inaugura la Chisinau propriul sau showroom, intr-un spatiu special amenajat pe strada Vlaicu Pircalab nr 2. In acest spatiu, cei interesati de slabit si o viata sanatoasa poti gasi nu doar produsele…

- Ex-directorul adjunct al APIA Alba, Luminita Gliga, poate fi judecata pentru abuz in serviciu in dosarul ”Astoria” dupa ce Inalta Curte i-a respins contestatia Curtea de Apel București poate incepe judecarea pe fond a dosarului in care ex-directorul adjunct al APIA Alba, Luminita Laura Gliga, a fost…

- Uniunea bancara trebuie finalizata daca dorim ca aceasta sa isi atinga potentialul maxim, respectiv sa asigure, pe de o parte, stabilitatea uniunii economice si monetare (UEM) si rezilienta la socuri a acesteia, iar, pe de alta parte, sa limiteze necesitatea partajarii publice a riscului, se arata intr-un…

- Grupurile parlamentare ale USR, prin liderii Cristian Seidler si Cristian Ghica, au cerut Birourilor Permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor sesizarea Comisiei de la Venetia, printr-o adresa oficiala a Parlamentului Romaniei, in vederea obtinerii unei interpretari in ceea ce priveste paragraful…

- Mario Joy a facut o surpriza fanilor si a lansat noul sau single in cadrul evenimentului Media Music Awards”. Piesa se intituleaza sugestiv „Gotta make money” si face referire la cat de mult trebuie sa muncesti in ziua de astazi pentru ati realiza visul. Artistul se pregateste pentru filmarea videoclipului,…

- O polițista din Vrancea a fost grav ranita dupa ce mașina cu care se intorcea de la serviciu a intrat sub o basculanta. Tanara agenta in varsta de 28 de ani nu se afla in mașina Poliției, insa era in uniforma de serviciu. Accidentul a avut loc vineri seara pe drumul dintre localitațile Vintileasca și…