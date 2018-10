Stiri pe aceeasi tema

- Noua ruta din Bucuresti catre Chania, in Grecia va debuta in aprilie 2019 și este parte a celui mai mare program de vara 2019 al Ryanair din Bucuresti. „Suntem incantati sa anuntam o noua ruta din Bucuresti catre Chania, Grecia, care va debuta in aprilie 2019 si va fi operata cu o frecventa de doua…

- Decathlon lanseaza, in perioada 12 Octombrie – 4 Noiembrie 2018, o noua ediție a evenimetului Trocathlon, targul de articole sportive second hand Aproape 5000 de produse vandute și 6100 de clienți mulțumiți doar in 2017 Decathlon, unul dintre cei mai mari retaileri de articole sportive din Romania,…

- O veste excelenta pentru iubitorii rockului. Metallica revine in Romania. Concertul va avea loc pe 14 august anul viitor, la Arena Nationala, dar biletele vor fi puse in vanzare inca de vinerea aceasta, de la ora 10.00.

- Lenny Kravitz revine in Romania, pentru un concert in premiera in Cluj-Napoca. Artistul a decis ca dupa intalnirea din 2008 din București, sa ofere romanilor o noua seara de neuitat. Pentru prima oara pe o scena din Transilvania, artistul vine la Cluj-Napoca pentru a promova noul sau album, Raise Vibration.…

- Trupa finlandeza Nightwish revine in Romania pentru un concert care va avea loc vineri la Romexpo, informeaza un comunicat al organizatorilor transmis marti AGERPRES. Evenimentul face parte din turneul mondial "Decades", prin care trupa sarbatoreste 20 de ani de activitate. …

- Ryanair, a lansat o noua ruta din București catre Pescara, in Italia. Noua ruta vor fi operata cu o frecvența de doua zboruri saptamanale incepand cu sfarșitul lunii octombrie, și este parte a programului de iarna 2018 Ryanair din București. Clienții romani și vizitatorii se pot bucura acum de tarife…

- Pretul gazelor naturale pentru clientii casnici va creste, incepand cu data de 1 august 2018, cu 5,83%. "Avand in vedere solicitarile furnizorilor de gaze naturale si in urma analizei minutioase a costurilor reflectate in pretul final, Comitetul de reglementare, aplicand prevederile legale, a constatat…

- Chinul prin care trece Elena Merișoreanu dupa operația la corzile vocale . Artista se recupereaza cu greu, chiar daca intervenția chirurgicala a fost una reușita. Interpreta in varsta de 70 de ani are probleme serioase la nivelul gatului. “Acum vreo doua saptamani, a inceput calvarul! Eram la un eveniment,…