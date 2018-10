Ryanair, la pamant Zeci de angajati ai companiei au fost obligati sa doarma pe jos, intr-un aeroport din Spania, fara apa sau mancare, reclama un sindicat al insotitorilor de bord. Douazeci si patru de angajati Ryanair au ramas blocati pe aeroportul din Malaga, dupa ce doua zboruri spre Porto au fost redirectionate. Potrivit sindicatului, care reprezinta angajatii companiilor […] Ryanair, la pamant is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

