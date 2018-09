Ryanair, grevă. 40.000 de călători, afectați Cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa s-a confruntat cu o serie de greve incepand din luna decembrie 2017, cand a permis pentru prima data angajatilor sa se organizeze in sindicate. Greva de vineri a fost lansata de personalul navigant din Italia, Portugalia, Spania, Belgia, Olanda si Germania, la care s-au alaturat si pilotii Ryanair din unele din aceste state. Initial, conducerea companiei Ryanair a anulat 150 de zboruri programate pentru ziua de vineri din cauza a ceea ce a numit o greva inutila a 'unei mici minoritati a personalului navigant'. Joi, insa, compania aeriana a anuntat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

