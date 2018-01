Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea presedintelui american Donald Trump asupra drepturilor omului in primul sau an de mandat a fost un 'dezastru' si a incurajat oprimarea de catre lideri autoritari in tari precum China si Rusia, a declarat miercuri directorul Human Rights Watch, Kenneth Roth, relateaza Reuters.…

- Franta si Marea Britanie vor semna un nou tratat privind imigratia, la o intalnire care va avea loc joi intre presedintele Emmanuel Macron si prim-ministrul Theresa May, au transmis oficiali francezi.Intalnirea celor doi va avea loc in Marea Britanie. Tratatul va „completa” si nu inlocui acordul…

- Pilotii echipei de Formula 1 Aston Martin Red Bull Racing, olandezul Max Verstappen si australianul Daniel Ricciardo nu mai au radbare sa inceapa noul sezon al Marelui Circ. Acestia s-au distrat de minune la sediul echipei din Marea Britanie.

- Marea Britanie i-a furnizat Frantei ajutor suplimentar pentru securizarea frontierelor sale, a afirmat luni purtatorul de cuvant al premierului britanic Theresa May, transmite Reuters. ''Acesta este un acord (Le Touquet) de care au beneficiat ambele parti, inca de la conceperea…

- Marea Britanie a trimis luni doua avioane de vânatoare pentru interceptarea unor aeronave militare ruse care se apropiau de spatiul aerian britanic, anunta Ministerul Apararii de la Londra. Doua avioane de vânatoare Typhoon au fost trimise de la baza aeriana Lossiemouth, situata…

- Uniunea Europeana vrea ca cetatenii sai sa pastreze drepturile de rezidenta in Marea Britanie dupa iesirea acestei tari din UE, in perioada de tranzitie, au spus miercuri ambasatorii celor 27 de state membre la Bruxelles, pozitie care i-ar putea deranja pe sustinatorii Brexit, transmite Reuters.Reducerea…

- Ministrul de externe german Sigmar Gabriel a cerut Statelor Unite sa considere acordul nuclear incheiat in 2015 intre Iran si marile puteri (SUA, China, Rusia, Marea Britanie, Franta si Germania) drept o problema separata de programul balistic al Teheranului si de rolul sau in razboiul civil din…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, care in luna martie va candida pentru un nou mandat, a anunțat miercuri o majorare a salariului minim de la 1 mai 2018, o decizie de care, potrivit liderului de la Kremlin, vor profita aproximativ 4 milioane de persoane, informeaza AFP și Reuters. „Dinamica economiei…

- Compania aeriana germana Lufthansa a redevenit in 2017 pe pozitia de cea mai mare companie aeriana din Europa dupa numarul de pasageri transportati, detronand compania irlandeza low cost Ryanair, care la finele anului trecut a fost nevoita sa anuleze mai multe mii de zboruri, informeaza Reuters, prelauta…

- Urmatorul buget pe termen lung al Uniunii Europene trebuie sa fie mai mare decat actualul 1% din PIB-ul UE, in ciuda pierderii unui contribuabil important, Marea Britanie, a declarat luni presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Constantin Mitrescu susține ca și FNME va recurge la proteste, daca administrația CEO nu va majora salariile minerilor și energeticienilor. Liderul Federației Naționale Mine Energie a reacționat, dupa ce, saptamana trecuta, liderii Federației Univers au dat un comunicat de presa in care…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea…

- Directorii companiilor britanice incluse in indicele bursier FTSE 100 au castigat in primele zile ale acestui an echivalentul salariului anual al unui muncitor obisnuit, arata un studiu publicat recent de High Pay Centre si Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD), informeaza Reuters…

- Eurodeputatul britanic Nigel Farage, unul dintre cei mai fermi sustinatori ai iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana, se va intalni luni cu negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, in ceea ce el a calificat drept o incercare de a comunica opiniile a 17,4 milioane de britanici care…

- Nunta printului Harry si a actritei Meghan Markle, programata pentru data de 19 mai, ar putea genera incasari de 500 de milioane de lire sterline in bugetul Marii Britanii, suma provenita din turism, dar si din vanzarile de produse dedicate, transmite Reuters. Printul Harry, nepotul reginei…

- Sase persoane au fost arestate de ofiteri ai Unitatii Antiterorism a politiei britanice pentru presupusa apartenenta la gruparea de extrema-dreapta Actiunea Nationala, organizatie scoasa in afara legii, transmite miercuri Reuters. Cinci barbati cu varste cuprinse intre 20 de ani si 30…

- Marirea salariilor cu 10% este obiectivul Federatiei Univers pentru angajatii Complexului Energetic Oltenia, la negocierea Contractului Colectiv de Munca de anul viitor. „Ne vom pune la masa negocierilor, trebuie sa lasam orgoliile la o parte s...

- Un avion de realimentare apartinând Fortelor Aeriene americane a efectuat miercuri o aterizare de urgenta în Marea Britanie. Avionul de tip Boeing KC-135, apartinând Fortelor Aeriene americane, a avut „probleme tehnice” în timp ce zbura deasupra Marii Britanii…

- Regina Elisabeta a II-a a adus un omagiu in mesajul ei traditional de Craciun, difuzat luni de posturile de televiziune britanice la ora locala 15.00 (17.00 ora Romaniei, n.r.), victimelor atacurilor teroriste comise in Marea Britanie in 2017, sotului ei - printul Philip, care s-a retras din viata…

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000…

- Greva de patru ore a sindicatului pilotilor Ryanair din Germania va afecta vineri 16 zboruri ale companiei aeriene low-cost, transmit DPA si Reuters, citate de economica.net. Este pentru prima data in istoria Ryanair cand pilotii declanseaza miscari de protest, mai ...

- Barbatul inculpat pentru comiterea atacului cu furgoneta in apropierea unei moschei din zona Finsbury Park, din nord-estul Londrei, in luna iunie, a pledat joi nevinovat la acuzatiile de crima si tentativa de crima legate de terorism, transmite Reuters. Darren Osborne (48 de ani), originar…

- Salariile brute ale angajatilor Combinatului ArcelorMittal Galati vor creste cu 20%, pentru protejarea salariilor nete, in timp ce negocierile privind contractul colectiv de munca anul viitor continua, transmite compania.“ArcelorMittal Galati va creste cu 20% salariile brute pentru a proteja…

- Premierul britanic Theresa May isi prezinta, luni, planul pentru perioada de tranzitie post-Brexit cu acces neschimbat pe pietele Uniunii Europene, in cadrul Parlamentului de la Londra, relateaza site-ul agentiei Reuters. May urmareste stabilirea cadrului pentru o perioada de implementare…

- Retailerul global de îmbracaminte, Hennes & Mauritz (H&M) va închide mai multe magazine dupa ce a înregistrat cea mai mare scadere trimestriala din ultimii 10 ani, potrivit The Telegraph. Grupul, care detine firma H&M, cu baza în Stockholm, precum si alte…

- Liderii Uniunii Europene au acordat, vineri, mandatul pentru urmatoarea faza a negocierilor privind Brexit cu Marea Britanie, pentru a pregati discutiile privind relatiile viitoare, a anuntat presedintele Consiliului European, Donald Tusk, relateaza site-ul agentiei Reuters, citat de

- Doar firmele cu mai mult de 21 de angajati vor fi nevoite sa deruleze negocieri colective pentru modificarea contractelor de munca prin acte aditionale, in contextul transferului contributiilor sociale de la angajator la angajat. Un amendament in acest sens a fost adoptat, marti, de Senat. Decizia vine…

- Compania aeriana low-cost Ryanair se confrunta cu perspectiva unei greve a pilotilor la nivel european, pentru prima data in istoria sa, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Marţi, sindicatul piloţilor Vereinigung Cockpit (VC) a informat, fără a preciza datele exacte, că…

- Aproximativ jumatate dintre piloții Ryanair vor fi in greva in zilele de dinaintea Craciunului, masura ce vine intr-o lunga disputa cu conducerea in legatura cu drepturile angajaților, relateaza Sky News. Jumatate dintre piloții din Irlanda ai companiei Ryanair vor fi in greva in ziua de 20 decembrie.…

- Ministrii de Finante din primele cinci economii ale Europei au trimis o scrisoare secretarului american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, in care cer administratiei sa isi regandeasca propunerile de reformare a fiscalitatii, care in opinia europenilor ar putea viola tratatele privind dubla impozitare…

- Marea Britanie nu a efectuat o analiza sectoriala asupra impactului pe care il va avea iesirea din Uniunea Europeana asupra economiei britanice, a declarat miercuri ministrul pentru Brexit, David Davis, adaugand ca o astfel de analiza nu este necesara la momentul actual, informeaza Reuters, scrie…

- Poliția din Londra a anunțat ca un obiect a carui prezența a stat la originea unei alerte de securitate in districtul financiar din capitala britanica, marți dimineața, nu este suspect, dupa ce autoritațile au decis, ca masura preventiva, sa inchida stația de metrou St. Paul, transmite Reuters. …

- Uniunea Europeana și Marea Britanie nu au reușit sa ajunga luni la un acord in negocierile privind Brexit-ul, a anunțat președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, la finalul intalnirii avute la Bruxelles cu premierul britanic Theresa May, transmit Reuters, AFP și dpa. Șeful…

- Marea Britanie și Uniunea Europeana nu au ajuns inca la un acord privind pachetul inițial de masuri privind Brexit-ul, a indicat luni coordonatorul Parlamentului European pentru Brexit, Guy Verhofstadt, dupa o intalnire cu negociatorul UE pentru Brexit, Michael Barnier, relateaza agenția Reuters.…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) a avertizat Marea Britanie ca iesirea sa din Uniunea Europeana (Brexit) va avea ca rezultat o incetinire semnificativa a cresterii economiei, transmit Reuters si publicatia The Independent.

- Smecheriile fiscale ce vor fi aplicate de PSD din 2018 vor aduce in buzunarele statului, in plus, numai de la Iasi circa 15,3 miloane de euro. Asta doar din marirea salariile minime si schimbarea grilei de impozitare de la patroni la salariati. Chiar daca aparent, sumele platite de angajati in dreptul…

- Președintele Zimbabwe, Robert Mugabe, a acceptat sa demisioneze și scrisoarea sa de demisie a fost redactata, a anunțat luni CNN, citand o sursa apropiata negocierilor cu generalii care au preluat puterea la Harare, saptamana trecuta, relateaza Reuters. Potrivit termenilor acordului, Mugabe…

- Marea Britanie își va înainta propunerile pentru rezolvarea obligațiilor sale financiare fața de Uniunea Europeana pâna la Consiliul European din decembrie, a declarat duminica ministrul de finanțe Philip Hammond, potrivit Reuters, via Agerpres. Liderii UE i-au transmis vineri…

- Liderii PSD, reuniti in sedinta Comitetului Executiv National (CExN) la Baile Herculane, analizeaza vineri masurile din programul de guvernare despre care spun ca le-au realizat in cele zece luni de guvernare. Printre acestea: cresterea salariilor in sectorul public cu 21,2% prin majorarea fondului…

- Amenzile de circulatie cresc cu 31% de la 1 ianuarie 2018 daca o propunere a ministrului Muncii, Lia Olguta Vasilescu, va fi aprobata de Guvern. Lia Olguta Vasilescu, Ministrului Muncii, a propus ca amenzile de circulatie sa creasca de la 1 ianuarie 2018 cu 31% deoarece salariului minim brut pe economie…

- "Va propunem astazi o hotarare de guvern intr-o prima citire prin care salariul minim brut pe tara sa creasca la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018, astfel incat salariile romanilor sa nu fie afectate de intoarcerea sarcinii fiscale", a declarat, joi, ministrul muncii, Lia Olguta Vasilescu.…

- Premierul scotian Nicola Sturgeon cauta sa obtina confirmarea ca Marea Britanie doreste sa ajunga pana la finalul anului la un acord cu Uniunea Europeana privind perioada de tranzitie post-Brexit, potrivit unei scrisori trimise premierului britanic Theresa May si data publicitatii vineri de executivul…

- Vezi in documentul atasat o selectie cu 60 de exemple de contraventii si la ce valori ar putea ajunge amenzile. DOCUMENT De la 1 ianuarie 2018, dupa noul salariu minim brut, punctul de amenda va fi 190 de lei. Codul rutier grupeaza sanctiunile, aproape 170 la numar, in patru clase (aplicabile persoanelor…

- Programul companiei Ryanair ii obliga pe piloți sa zboare timp de cinci zile la rand, dupa care sa se odihneasca timp de trei zile. Asta ar insemna aproximativ 900 de ore in aer pe an. In comparație cu piloții Air France, care petrec 700 de ore in carlinga pe an.„Din a patra zi ești obosit”,…

- Politia britanica anunta duminica, intr-un post pe Twitter, ca se confrunta cu un "incident in desfasurare" la un complex de agrement din Nuneaton, centrul Angliei, avertizand populatia sa evite zona, transmite Reuters.Politia din Warwickshire, centrul Angliei, nu a oferit alte detalii…

- ”Am constatat astazi ca nu s-au facut suficiente progrese pentru a trece la faza urmatoare in relatia cu Marea Britanie, insa acest lucru nu trebuie sa creeze un pesimism deosebit. S-a negociat, s-au apropiat oarecum pozitiile, dar nu suficient pentru a merge mai departe. Se va negocia in continuare…