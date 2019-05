Stiri pe aceeasi tema

- Blake Lively este gravida cu al treilea copil. Actrita de 31 de ani a facut dezvaluirea la lansarea filmului Pokemon: Detectivul Pikachu, joi (2 mai), la New York, cand a pasit pe covorul rosu alaturi de sotul ei, Ryan Reynolds, informeaza click.ro. Cuplul, care s-a casatorit in 2012, mai are doi copii:…

- Veste bomba in showbiz. Actorii Blake Lively și Ryan Reynolds vor deveni parinti pentru a treia oara. Totul a fost tinut secret pana acum, iar sarcina frumoasei actrite este deja destul de avansata.

- Modelul Stefanie Sherk, soția starului de la Hollywood Demian Bichir, a fost gasita chiar de partenerul ei de viața in piscina in care s-a aruncat. Incidentul s-a petrecut pe 12 aprilie, iar actorul s-a intors de la cumparaturi cand a gasit trupul soției sale plutind cu capul in jos in picina. Un alt…

- Dupa ce s-a zvonit ca Britney Spears ar fi internata intr-o clinica de psihiatrie impotriva voinței ei, fanii au luat atitudine și au protestat la Los Angeles pentru externarea starului pop. Aceasta le-a transmis un mesaj video pentru a-i liniști. Britney Spears , in varsta de 37 de ani, s-a internat…

- Anca Serea, insarcinata in 6 luni cu al 6-lea copil! Anca Serea este insarcinata din nou. Sotia lui Adrian Sina va deveni mama, pentru a sasea oara, anul acesta. Mai exact, candva prin vara! Cum se descurca Anca Serea cu cinci copii Anca Serea a ales sa ascunda, pana in luna a sasea, aceasta sarcina,…

- Diana Dumitrescu și soțul ei, Alin Boroi, vor deveni parinți. Actrița a dat vestea cea mare pe o rețea de socializare, acolo unde a postat o fotografie cu burtica de gravida. Ce mesaj a transmis vedeta. Diana Dumitrescu , in varsta de 35 de ani, a ales sa impartașeasca bucuria ca va deveni mamica pe…

- Soția cunoscutului realizator TV Mircea Badea, Carmen Bruma, a fost ținta unui atac verbal de cea mai joasa speța pe o rețea de socializare, autorul parand a fi membru al PNL. Un utilizator al rețelei de socializare Instagram, cu numele „Mr. Anghel”, a postat un comentariu trivial la adresa lui Carmen…

- Imbracata intr-o rochie lunga de culoare rosie, cu trena, cantareata a pozat si a vorbit cu jurnalistii, alaturi de celelalte staruri din distributia comediei romantice 'Isn't It Romantic', Rebel Wilson si Priyanka Chopra. La intrebarea care a fost cel mai romantic lucru facut vreodata, Cyrus, casatorita…