Stiri pe aceeasi tema

- Blake Lively și Ryan Reynolds au devenit parinti pentru a treia oara in urma cu doua luni. Ei au anuntat ca asteapta al treilea copil la premiera din mai a filmului Pokemon: Detective Pikachu, pentru care Reynolds si-a imprumutat vocea. Actrita, care pana atunci si-a tinut sarcina ascunsa si nu a mai…

- Actrita americana Demi Moore a dezvaluit ca a fost violata la varsta de 15 ani de un barbat care afirma ca i-ar fi platit mamei sale suma de 500 de dolari, relateaza marti Press Association. Vedeta hollywoodiana, in vasta de 56 de ani, a facut aceasta declaratie la un post american de televiziune, in…

- Anca Serea a devenit mama pentru a șasea oara, in ura cu doua saptamani, cand a adus pe lume prin cezariana, o fetița perfect sanatoasa. Vedeta a postat prima imagine cu chipul micuței Leah, iar internauții au observat imediat asemanarea cu sora ei, Ava. Anca și Adi Sina se gandesc foarte serios sa-și…

- ​Olivia Newton-John, celebra actrița din filmul Grease, a dezvaluit ca a primit din partea medicilor un diagnostic crunt. Starul internațional lupta pentru a treia oara cu cancerul la san, iar acum a confirmat ca boala a ajuns in stadiul patru de metastaza.

- Laura Cosoi și Cosmin Curticapean s-au casatorit in 2015, dupa o relație de trei ani. Cei doi au impreuna o fetița și o casnicie așa cum și-au droit. La patru ani de la nunta, vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj pentru soțul ei. Alaturi de declarația de dragoste, Laura a atașat și o fotografie…

- Milla Jovovich, in varsta de 43 de ani, a anunțat, miercuri, pe Instagram, ca este insarcinata cu o fetița. Actrița a explicat fanilor ca, din cauza varstei si a faptului ca a pierdut anterior o sarcina, sentimentele ei cu privire la sarcina au oscilat "intre bucurie si groaza". Actrița din "Fifth Element"…

- De asemenea, ea a dezvaluit ca va naste o fata. Jovovich si sotul ei, Paul W. S. Anderson, au deja impreuna doua fiice, pe Ever, nascuta in 2007, si pe Dashiel, nascuta in 2015. Vedeta din "Fifth Element" le-a aratat fanilor o poza cu burtica de gravida, alaturi de mesajul: "Am ramas gravida…