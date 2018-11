Stiri pe aceeasi tema

- Un nou cutremur s-a produs joi in judetul Vrancea, fiind al doilea seism inregistrat in interval de sase ore. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cel de-al doilea cutremur s-a produs joi in judetul Vrancea, la ora 19,37, fiind al doilea seism inregistrat…

- Site-ul de investigații britanic Bellingcat a facut publica presupusa identitate a celui de-al doilea suspect in cazul Skripal, informația nefiind momentan confirmata de catre autoritațile britanice, relateaza BBC și Reuters.Numele real al celui de-al doilea suspect este Alexander Mishkin…

- Actorul Paul John Vasquez a murit la varsta de 48 de ani, in urma unui infarct, acesta fiind cel de-al doilea artist din distribuția serialului american "Sons of Anarchy" care a fost descoperit decedat in ultimele trei luni, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Paul John Vasquez a murit luni seara,…

- Dinamo a pierdut in aceasta seara pe terenul lui Ademar Leon, scor 28-31, in al doilea meci din grupele Ligii Campionilor. Dinamoviștii au facut o prima repriza entuziasmanta, conducand la un moment dat cu un avans de 4 goluri, scor 13-9. Roș-albii au intrat la pauza cu un avantaj de doua goluri, 14-12.…

- Fostul sef de campanie al presedintelui american Donald Trump, Paul Manafort, este aproape de un acord cu procurorii americani pentru a evita un al doilea proces penal, anunța The Guardian . Manafort, despre care se spune ca ar discuta acordul cu procurorul Robert Mueller, care se pregatește pentru…

- Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 17,922 miliarde de lei, in al doilea trimestru din 2018, fiind in scadere cu 0,2%, comparativ cu trimestrul II 2017, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES . De asemenea, in primul…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fost lider mondial, a invins-o categoric pe sora sa Venus Williams, cu 6-1, 6-2, vineri, la arenele Flushing Meadows din New York, si s-a calificat in optimile de finala ale turneului US Open, ultimul de Mare Slem al anului. Acesta a fost al treilea meci…