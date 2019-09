CUI PRODEST? (CUI SERVEȘTE?)

Sosit la New York, ministrul de externe iranian, Mohammad Javad Zarif, a spus ca „ar fi fost stupid ca Iaranul sa recurga la un asemenea atac exact in momentul in care Președintele Hassan Rouhani urma sa vina in SUA, pentru a participa la sesiunea Adunarii Generale ONU”. Așa este! Inca și mai stupida apare savarșirea unui asemenea act tocmai pe cand Iranul incearca sa convinga semnatarii europeni ai JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action), sa mențina in vigoare, in ciuda embargoului american și a sancțiunilor americane aplicabile celor care il…