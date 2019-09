Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 40 de persoane au murit dupa ce o ambarcațiune care transporta migranți s-a scufundat in largul coastelor Libiei, a informat Charlie Yaxley, purtator de cuvant al Inaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați, citat de Euronews.Acesta a mai adaugat ca alți 60 de migranți…

- Cel putin 116 imigranti extracomunitari au murit in urma unui naufragiu produs in largul Libiei, in sudul Marii Mediterane, anunta Inaltul Comisariat ONU pentru Refugiati (UNHCR), citat de publicatiile Corriere della Sera si La Repubblica. "Nava care s-a scufundat plecase din zona Khoms, situata la…

- Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, s-a declarat luni “socata” de conditiile de detentie a migrantilor in Statele Unite, subliniind, de asemenea, ca niciodata nu ar trebui separati copiii de familiile lor. Aceasta criticia dura din partea lui Bachelet vine la o zi dupa…

- Inaltul comisar ONU pentru drepturile omului, Michelle Bachelet, s-a declarat luni "socata" de conditiile de detentie a migrantilor in Statele Unite, subliniind de asemenea ca copiii nu ar trebui niciodata separati de familiile lor, relateaza France Presse. Aceste critici puternice din partea dnei Bachelet…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca migranții care nu sunt mulțumiți de condițiile din centrele de detenție din SUA ar trebui sa ramana in țara lor natala, in contextul unui nou val de critici in ceea ce privește modul in care președintele gestioneaza criza migranților, conform Reuters,…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca migranții care nu sunt mulțumiți de condițiile din centrele de detenție din SUA ar trebui sa ramâna în țara lor natala, în contextul unui nou val de critici în ceea ce privește modul în care președintele gestioneaza criza…

- Aproximativ 20.000 de migranti africani aflati in drum spre Europa, in principal prin Libia, au fost salvati incepand din 2016 in desertul Nigerului, a anuntat marti Organizatia Internationala pentru Migratie (OIM), citata de France Presse, potrivit agerpres.ro."Din aprilie 2016, OIM a salvat…