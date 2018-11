Stiri pe aceeasi tema

- Trei accidente rutiere mortale in doar patru zile. Toate au avut loc in județul Cluj, in acest sfarșit de saptamana. Accidentul de duminica seara, 18 noiembrie, s-a produs pe raza localitații clujene Nadașelu. Viața unei femei a fost curmata intr-o secunda, dupa ce un autoturism a lovit-o pe o trecere…

- Ninsorile abundente au provocat haos in estul Frantei. In jur de 200 de mii de case au ramas fara electricitate, iar mii de masini au ramas blocate in zapada. In unele locuri, stratul de omat a ajuns pana la 40 de centimetri.

- Nici familia si nici scoala nu le ofera copiilor o educatie rutiera asa incat sa-i protejeze in fata soferilor neatenti sau care incalca reguli de circulatie cu buna stiinta. Un raport al Politiei Romane arata ca in unul din 3 accidente cu pietoni, victimele sunt copii.

- Biroul Rutier din cadrul Politiei Municipiului Baia Mare impreuna Rotaract Baia Mare T.E.A.M. organizeaza in acest week-end un eveniment care isi propune sa atraga atentia asupra adecvarii vitezei si importantei utilizarii centurii de siguranta. Participantii isi vor putea testa reactiile corpului in…

- Trei oameni au murit și alți doi au fost raniți, in urma impactului dintre doua mașini, in Huedin. Iar in Mureș, un șofer și-a pierdut viața dupa ce a intrat intr-un cap de pod. Și in județul Mehedinți, patru oameni au fost raniți intr-un accident violent. Doua autoturisme au fost implicate, duminica…

- Medicii susțin ca informația respectiva este confidențiala, în timp ce juriștii dau asigurari ca aceasta poate fi ascunsa doar daca e secret de stat. Vestea ca presedintele Igor Dodon a fost victima unui grav accident rutier a stârnit curiozitatea întregii societați.…

- Doar in ultimele patru luni și jumatate, autospecialele serviciilor de ambulanta au fost implicate in 36 de accidente, soldate cu patru morti si 33 de raniti, dintre care trei au fost grav raniti. Este...

- Virusul pestei porcine a fost confirmat in 156 de localitati din zece judete, unde s-au inregistrat 725 de focare, a anuntat miercuri Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Institutia precizeaza ca au fost sacrificate aproape 120.000 de animale din gospodariile…