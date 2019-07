Stiri pe aceeasi tema

- A fost unul dintre actorii care i-au incantat pe fanii filmelor de acțiune din Romania decenii intregi. Olandezul a fost unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști europeni, fiind distribuit in zeci de producții hollywoodiene

- Rutger Hauer, celebrul actor olandez din anii '70, care a jucat in filmul "Blade Runner" din 1982 ca Roy Batty, a murit pe 19 iulie la domiciliul sau din Olanda, dupa o scurta boala. Avea 75 de ani,...

- Bryan Marshall, actorul cunoscut pentru rolul din seria "James Bond", "The Spy Who Loved Me", a murit la varsta de 81 de ani. Vestea ca Bryan Marshall a murit a fost confirmata de agentul Esta Charkham, de la Event Cinema Association (ECA), potrivit The Sun.

- Actrița Edith Gonzalez a murit azi, la varsta de 54 de ani. Actrița suferea de cancer ovarian, pe care l-a descoperit in 2016. Actrița Edith Gozalez, care era nascuta pe 10 decembrie 1964, era una dintre cele mai cunoscute actrițe din telenovele in anii 90. Rolul cu care iubitorii de telenovele din…

- Accidentul de circulație s-a produs in zona localitații Tunari, iar conducatorul auto, care și-a pierdut viața era foarte cunoscut in lumea piloților din Romania. Potrivit primelor informații, barbatul a murit pe loc in urma impactului nimicitor

- Mii de persoane au asistat duminica, la Ierusalim, la decesul rabinului Menahem Mendel Taub, supravietuitor al lagarului nazist de la Auschwitz, relateaza AFP, preluat de Agerpres.Taub, nascut in Transilvania in 1923, a decedat duminica in Orasul Sfant.Cunoscut in comunitatea evreiasca ultraortodoxa…

- Delicioasa “joffra”, prajitura pe care o savuram din cateva inghițituri și a carei rețeta este atat de simpla, are o istorie aparte. Deși are nume franțuzesc, a fost creata in Romania, de celebra Casa Capșa din București, in cinstea unui mareșal francez, rețeta inventata de frații Capșa. desertul mai…

- A murit Ken Kercheval din «Dallas», e a interpretat rolul lui “Cliff Barnes&", rivalul lui J.R Ewing. Actorul s-a stins din viața la vârsta de 83 de ani, duminica seara, în orașul lui natal, Clinton, Indiana.