- In municipiile Chisinau si Balti, rutele la proba practica si subproba pe traseu a examenului pentru obtinerea permisului de conducere au fost modificate, informeaza Agentia Servicii Publice, intr-un comunicat de presa citat de IPN.

- Obținerea permisului de conducere se dovedește a fi o misiune greu de indeplinit pentru cei care doresc sa devina șoferi. O analiza a Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Inmatriculare a Vehiculelor Ialomița (SPCRPCIV) arata ca, in anul 2017, mai bine de jumatate dintre candidații…

- 2018 se anunța, in Republica Moldova, un an politic incarcat de evenimente. Un reper il reprezinta alegerile parlamentare care se vor consuma sub un nou sistem electoral. Este vorba despre trecerea de la sistemul proporțional pe liste de partide intr-un sistem mixt: proporțional (vot la nivel național…

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe: R 2: Chișinau – Bender, km 22 – 54; R 6: Chișinau - Orhei – Balți; R 30: Anenii Noi – Caușeni – Ștefan Voda; R 33: Hincești – Lapușna – M1; R 34: Hincești -Leova – Cahul. Astfel, Serviciul…

- Primaria municipiului Chisinau anunta despre suspendarea traficului rutier pe str. Ion Creanga, in perimetrul strazilor Eugen Coca – Vissarion Belinski, pe data de 24 februarie 2018, intre orele 7.00 – 16.00, in legatura cu executarea lucrarilor de defrisare si curatare sanitara a arborilor.

- Administratia prezidentiala de la Chisinau a anuntat, astazi, ca va solicita Serviciului de Informatii si de Securitate al Republicii Moldova sa investigheze activitatea si legalitatea actiunilor consulului Romaniei la Balti, Mihai Baciu, relateaza mass-media de peste Prut. Intr-o postare pe pagina…

- Daca pana acum retorica agresiva a PSRM-ului si a Lui Igor Dodon se indrepta spre unionisti, acum aceasta a luat la tinta si oficialii romani din R. Moldova. Intr-o postare pe pagina personala de Facebook, Maxim Lebedinschi, consilierul lui Igor Dodon, il acuza la randul sau pe consulul Romaniei la…

- Partidul Democrat din Moldova va efectua un sondaj de opinie în Chișinau, pentru a vedea ce așteptari au locuitorii orașului de la viitorul primar și cum cred ei ca formațiunea ar trebuie sa abordeze alegerile locale anticipate. Un sondaj similar ar putea fi organizat și în Balți. Anunțul…

- Demisia primarilor de Balti si Chisinau este una binevenita. Aceste doua municipii din Republica Moldova vor scapa de captivitate și oamenii vor putea sa-și aleaga primari integri, care in sfarșit sa faca treaba.

- Serviciul „InfoTrafic" al INP, informeaza ca la aceasta ora sunt inregistrate accidente rutiere pe urmatoarele strazi: Lev Tolstoi 9; str. Muncești intersecție cu Gradina Botanica; str. Calea Ieșilor – șos.Balcani și la intersecția strazilor Ciuflea cu 31 August 1989.

- Guvernul a aprobat o ordonanta ce transpune prevederile Regulamentului (UE) 2017/2393, intrat in vigoare la 1 ianuarie 2018 si a clarificat unele prevederi existente. Schimbarile au implicatii asupra cererilor unice de plata pe anul 2018, care se depun din 1 martie, anunta Ministerul Agriculturii citat…

- Demisia primarilor a celor doua mari municipii din Republica Moldova – Chișinau și Balți –denota starea deplorabila a democrației la nivel local. Astfel a comentat președintele PLDM, Viorel Cibotaru, demisia lui Renato Usatii si pe cea a lui Dorin Chirtoaca, noteaza Noi.md. Cibotaru a declarat ca PLDM…

- Analistul politic roman Dan Dungaciu sustine ca Igor Dodon este mai subordonat liderului PDM, Vlad Plahotniuc, decat Kremlinului. Potrivit expertului, Moscova ar fi inteles acest lucru si a incercat sa trimita anumite mesaje la Chisinau prin anuntarea demisiei primarului de Balti, Renato Usatii.

- Primaria municipiului Chișinau anunța ca maine traficul rutier de pe mai multe strazi din capitala va fi suspendat din cauza ca se vor efectua lucrari de defrișare si curatare sanitara a arborilor.

- Primaria municipiului Chisinau anunta despre suspendarea traficului rutier pe str. Sfantul Gheorghe, in perimetrul strazilor Alexandru Hajdeu – Alexandru cel Bun, pe data de 10 februarie 2018, intre orele 7.00 – 16.

- În punctele de trecere Costești și Criva, polițiștii de frontiera au contracarat doua tentative de trecere a frontierei cu acte românești, vizibil falsificate. Sunt cercetați doi barbați pentru savârșirea infracțiunii de detinere și folosire a documentelor oficiale false. …

- Persoanele fara adapost vor beneficia de servicii de cazare si reintegrare sociala. Cel puțin, asta promite Guvernul. Pe 25 ianuarie, a fost aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea serviciului adapost de noapte pentru persoanele fara adapost și standardele minime de calitate…

- Bechet Boris – actor de teatru si film, implinește astazi 65 de ani. Actorul s-a nascut la 7 februarie 1953 in satul Vadul Leca, raionul Telenesti, Republica Moldova. In anul 1975 a absolvit Institutul de Arte, Facultatea de Actorie. A lucrat in calitate de actor la Teatrul dramatic „V. Alecsandri…

- Un tehnician dentar realizeaza cu multa pasiune, printr-o tehnica inedita, pandantive din metal si ceramica dentara, care au ajuns sa fie foarte apreciate chiar si peste hotare. Nascut in Republica Moldova, Oleg Fulga s-a mutat in urma cu multi ani la Galati din dorinta de a avea un trai mai bun. A…

- Situația epidemica la rujeola ramâne a fi tensionata în Regiunea Europeana a OMS pe parcursul anilor 2016 – 2018. În aceasta perioada izbucniri de rujeola au avut loc în Italia, Germania, Belgia, Franța, Tadjikistan, Grecia, Federația Rusa. În legatura…

- Serviciul „InfoTrafic" al INP, informeaza ca in capitala pe alocuri, pe suprafața carosabila, este ghețuș, conduceți cu prudența pentru a evita cazurile de producere a accidentelor rutiere.

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI a creat trei celule de criza in zonele de nord, sud și centrul țarii. Acestea vor funcționa in cadrul subdiviziunilor IGSU din municipiile Balți, Cahul și Chișinau.

- Strazile din Balti sunt pline de gunoi din nou, la doar doua saptamani dupa ce autoritațile au fost ajutate de zeci de carabinieri și muncitori din Chișinau sa curete toate platformele. In pubele s-au adunat tone de deseuri menajere care sunt golite cu intarziere.

- Genistii Armatei Nationale au depistat si neutralizat, pe parcursul anului 2017, aproximativ 900 obiecte explozive din cel de-al Doilea Razboi Mondial, pe întreg teritoriul tarii. Potrivit colonelului Mihail Buclis, comandantul Comandamentului Forte Terestre, echipele de geniu,…

- Inspectoratul Național de Patrulare anunța ca la moment este inregistrata ceața densa, respectiv vizibilitatea este redusa. Tototdata, in mun.Chișinau fluxul de transport este minim, iar circulația rutiera este stabila.

- EMOTIONANT… Un drapel tricolor, cu o lungime de 100 de metri, a legat, in ultima zi din 2017, cele doua maluri ale Prutului, marcand intrarea in Anul Centenar al Marii Uniri din 1918. Sute de oameni din Bucuresti, Cluj-Napoca, Ploiesti, Iasi, Vaslui, Barlad, Chisinau, Balti au pus umarul la desfasurarea…

- Accidentele rutiere soldate cu persoane traumatizate, dar si cu decese sint in crestere. Despre acest lucru informeaza Inspectoratul General al Poliției, potrivit caruia astfel de accidente s-au produs in municipiiile Chișinau și Balți, dar și in raioanele Strașeni, Ialoveni, Cimișlia, Orhei, Telenești.…

- Sectoarele de drum în care se produc cele mai multe accidente rutiere vor fi patrulate de catre echipaje ale poliției pentru a descuraja comportamentul nedisciplinat al șoferilor. Marți, 2 ianuarie, în cadrul unei ședințe la Inspectoratul General al Poliției (IGP), au fost fixate prioritațile…

- Peste 500 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului s-au adunat astazi, la Falciu, pentru a cere unirea Romaniei cu Basarabia. Daca majoritatea tinerilor au ales sa mearga in cluburi pentru a sarbatori trecerea dintre ani, unioniștii din Ploiești, București, Cluj-Napoca, Barlad, Vaslui, Iași, Chișinau…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca în seara zilei de 31 decembrie, în noaptea de Revelion, transportul public va circula conform unui program prelungit. Astfel, troleibuzele si autobuzele de pe rutele municipale vor activa pâna la ora 24.00. În…

- Conform bazei de date a Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca pina marți, 22 decembrie 2017 erau in evidenta 8896 locuri de munca vacante. Cele mai multe dintre ele sint in Chișinau și Balți, iar cele mai puține in Drochia - 23, și Dubasari - 18. Pentru persoanele cu nivel de instruire…

- Traficul rutier va fi restrictionat, miercuri, in intervalul 7.00 - 21.00, intre Piata Victoriei si Piata Presei Libere, din cauza mitingului de protest organizat in fata Guvernului de Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).

- Sase persoane au ajuns la spital in urma expunerii prelungite la temperaturile scazute inregistrate in ultimele 24 de ore. Cinci dintre ele au ajuns la spital cu hipotermie, iar un pacient a suferit degeraturi. Cazurile au fost inregistrate in mai multe raioane din nordul tarii si anume: Balti, Singerei,…

- Chiar daca au ramas zile numarate pana cand magistrații din Nisporeni vor trebui sa vina la munca la Ungheni, oraș situat la 40 de kilometri distanța, urmare a reformei din justiție, nisporenenii nu vor sa accepte situația. Nu vor sa accepte formula actuala. Reamintim ca Judecatoria din Nisporeni a…

