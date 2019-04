Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a dispus plasarea în misiune a navelor de atac și a sistemelor de rachete de pe litoralul Marii Negre, din cauza exercițiului militar NATO "Sea Shield" ("Scut maritim"), desfașurat inclusiv în apele teritoriale ale României. Centrul pentru Reacție Rapida și Posibile…

- Forțele Navale Romane organizeaza, in perioada 5-13 aprilie 2019, cel mai mare exercițiu multinațional naval, in apele teritoriale ale Romaniei si in apele internaționale ale Marii Negre. La exercițiul din acest an, participa 14 nave militare romanești si șase nave militare din Bulgaria, Canada, Grecia,…

