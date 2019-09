Russia a declarat oficial că aşa-numita "cârtiţă a CIA"a dispărut şi este căutată Potrivit presei americane confirmarta de doua surse ale agentiei Reuters, un informator al CIA al guvernului rusar fi ajuns in SUA, in 2017. Acest responsabil, pe numele sau Oleg Smolenkov, a disparut impreuna cu sotia lui, Antonina si cei trei copii ai cuplului cand se aflau intr-o vacanta, in Muntenegru, in iunie 2017. Presa americana, potrivit Reuters care citeaza doua surse, afirma ca un spion al CIA din guvernul rus ar fi fost adus in SUA, in 2017. Datele din baza ministerului arata ca Smolenkov este, deocamdata, declarat disparut si ca Ministerul il cauta, potrivit RIA Novosti. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

