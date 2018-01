Stiri pe aceeasi tema

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, si Rex Tillerson, secretarul de Stat al SUA, au discutat sambata seara despre situatia din Siria si despre masuri ce trebuie implementate pentru asigurarea stabilitatii din regiune, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe de la Moscova, a catalogat drept "conflictuala" noua strategie de aparare a Statelor Unite, dupa ce Washingtonul a sugerat ca Rusia si China submineaza eforturile internationale de consolidare a securitatii globale, informeaza postul France 24.…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat vineri ca acordul nuclear cu Iranul nu poate supravietui daca Statele Unite se retrag din aceasta intelegere, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Reluarea negocierilor privind numele oficial al Republicii Macedonia are legatura cu dorinta Statelor Unite de a aduce aceasta tara in NATO, a declarat Serghei Lavorv, ministrul rus de Externe, care a precizat ca Grecia nu ar trebui sa faca concesii intrucat este deja membra a organizatiei de securitate.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a avut vineri convorbiri telefonice cu omologii sai iranian Javad Zarif si turc Mevlut Cavusoglu în contextul pregatirilor pentru Congresul dialogului national sirian preconizat pentru sfârsitul lunii ianuarie la Soci, relateaza agentia de presa Reuters.…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Recentele declaratii facute…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni functionale…

- Ministrul ceh de externe Martin Stropnicky a publicat o scrisoare deschisa, ca raspuns la solicitarea ambasadorilor de la Praga care nu sunt de acord cu plasarea pe monumentul mareșalului sovietic Ivan Konev a unor placi explicative. Scrisoarea este publicata pe site-ul Ministerului ceh de Externe și…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- Ierusalimul ar trebui sa fie atat capitala statului israelian, cat si a celui palestinian, a declarat luni ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, in urma unei intrevederi cu omologul sau palestinian, Riyad al-Malki, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana il va invita, cat mai curand, pe ministrul de Externe al Iranului sa discute despre recentele proteste antiguvernamentale, a declarat, duminica, ministrul de Externe german Sigmar Gabriel, informeaza site-ul postului France24.

- Ministrul german de externe, Sigmar Gabriel, a vrut sa ilustreze prin puterea exemplului faptul ca relatiile dintre Berlin si Ankara sunt pe cale de vindecare, conducandu-l pe omologul sau turc Mevlut Cavusoglu intr-un tur al orasului sau natal, Goslar (Saxonia inferioara, nord-vest), transmite dpa.…

- Ministrul de Externe l-a primit, astazi, pe ambasadorul Palestinei la Bucuresti. Potrivit unei postari pe Facebook, oficialul l-a informat pe Teodor Melescanu ca autoritatea palestiniana respinge decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului.

- Acuzatiile generalului Valeri Gherasimov, facute prin intermediul unui ziar rus, au in centru o baza militara a Statelor Unite, aflata in punctul de frontiera Tanf, intre Siria si Irak. Rusia sustine ca baza americana actioneaza in mod ilegal, iar zona din jurul ei permite militantilor sa opereze…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, i-a transmis omologului sau american, Rex Tillerson, ca "retorica agresiva a Washingtonului" a amplificat tensiunile in Peninsula Coreea si acest lucru este inacceptabil, informeaza MAE rus, potrivit site-ului postului France 24.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- ''Trebuie sa gasim un mijloc de a merge inainte'', a declarat - prezentandu-se drept ''rusofil'' - ministrul britanic, intr-o conferinta de presa comuna la Moscova cu omologul sau rus, Serghei Lavrov.''Suntem gata sa dezvoltam un dialog referitor la o serie larga de chestiuni, pe baza unui…

- Ministrul britanic de externe, Boris Johnson și ministrul rus de externe Serghei Lavrov au polemizat la conferința de presa de la Moscova pe marginea acuzațiilor de amestec a Rusiei in politica interna a statelor din intreaga lume. Ca raspuns la intrebarea unui reporter, Lavrov a declarat ca Rusia a…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile intre…

- Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, a afirmat, joi, ca Brexit-ul este de neoprit, adaugand o ”rebeliune” in Parlamentul britanic nu va opri procesul de iesire al Regatului Unit din Uniunea Europeana, relateaza Politico.eu si Sky News.

- China incearca sa dezamorseze 'bomba' care sta sa explodeze in Peninsula Coreea. Ministerul de Externe al Chinei a lansat, joi, un nou apel la calm privind criza nord-coeeana, sustinand ca razboiul nu este raspunsul pentru rezolvarea problemei, in contextul in care Serghei Lavrov a anuntat ca Phenianul…

- Ministrul român de Externe, Teodor Meleșcanu, a subliniat ca poziția României în cazul procesului de pace din Orientul Mijlociu este un împotriva masurilor unilaterale care ar putea avea un impact negativ asupra

- Ungaria reprezinta "cel mai loial stat european" pentru Germania, dupa cele 800 de milioane de euro pe care regimul de la Budapesta le-a cheltuit pentru protectia frontierelor, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Germania nu sustine decizia SUA privind Ierusalimul. Germania nu sustine decizia Administratiei Donald Trump de a recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, a declarat miercuri cancelarul german Angela Merkel, relateaza Agerpres . „Guvernul german nu sustine aceasta decizie, pentru ca…

- Premierul Mihai Tudose este pregatit sa taie in carne vie, dupa noul scandal privind lipsa medicamentelor. El susține ca a avut o intalnire cu ministrul Sanatații, Florian Bodog, și cu factorii responsabili, iar aceștia vor suferi consecințele legale ale iresponsabilitații, susține premierul.”Am…

- Unul dintre incendii a izbucnit in districtul Ventura, iar flacarile se extind foarte rapid, au anuntat autoritatile locale. In Ventura, flacarile au distrus circa 45.000 de acri de teren agricol, iar peste 27.000 de persoane au fost evacuate. ”Pompierii lucreaza din greu pentru a reduce…

- Franta doreste ca sediul Parlamentului European sa ramana la Strasbourg, a declarat duminica ministrul afacerilor europene din Franta, Nathalie Loiseau, la postul France 3, informeaza AFP."Spunem prea adesea ca Europa se reduce la bula din Bruxelles. Trebuie ca Europa sa fie mai aproape de…

- Șeful diplomației de la Phenian este de parere ca șeful statului american și Casa Alba doresc izbucnirea unui razboi nuclear. El spune astfel ca SUA ”cerșesc” un conflict nuclear.Ministrul de Externe al Coreei de Nord a declarat ca Donald Trump impreuna cu administrația sa “cerșesc un razboi…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sint similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citind agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sint inertiale si, de fapt, sint…

- Incidentele au avut loc vineri in apropierea satului palestinian Qusra, situat in Cisiordania. Palestinieni au atacat cu pietre turisti si militari israelieni. In contextul violentelor, un colonist israelian a tras focuri de arma, omorandu-l pe un protestatar palestinian. Un israelian…

- Moscova este pregatita sa continue cooperarea cu Bruxellesul pe tema crizei imigratiei, insa sa asteapta ca UE sa inceteze sa actioneze pe conform unui grup mic, dar foarte agresiv antirus din cadrul Blocului comunitar, afirma Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit agentiei Tass.…

- Europarlamentarul Renate Weber (grup ALDE din PE) critica la RFI comunicatul de presa publicat de Departamentul de Stat al SUA, care solicita Parlamentului Romaniei sa respinga propunerile care slabesc statul de drept.Departamentul de Stat al SUA isi exprima ingrijorarea fata de faptul ca…

- Președinții celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, pregatesc o poziție publica a instituției, prin care se va da raspuns instituțional catre Departamentului de Stat al SUA.Ministrul de Externe, Theodor Meleșcanu, cel a spus, cand ieșea de la o intalnire…

- Ministrul german de Externe, Sigmar Gabriel, și-a anulat o calatorie in Irak, ce urma sa aiba loc in urmatoarele doua saptamani, dupa o disputa cu Bagdadul referitoare la o vizita in Kurdistanul irakian. ...

- Szijjarto a declarat ca este 'in interesul securitații Europei și al Ungariei sa opreasca un val de sute de mii de migranți din Myanmar'. 'Din acest motiv, Ungaria sprijina eforturile Myanmarului de a depași situația actuala', a afirmat el prin telefon pentru MTI, adaugand ca Budapesta susține…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Ministrul de externe al Japoniei, Taro Kono, va intreprinde o vizita in Bangladesh, unde va avea o intrevedere cu omologul sau din aceasta tara, Abdul Hassan Mahmood Ali, in timpul careia cei doi vor discuta despre criza refugiatilor musulmani rohingya, a anuntat vineri guvernul nipon, informeaza…

- Criza politica din Liban, pe fondul tensiunilor cu Arabia Saudita, ar putea avea 'consecinte directe' asupra Europei printr-un nou aflux de refugiati, a avertizat joi, la Berlin, ministrul libanez de externe, Gebran Bassil, transmite AFP. 'Destabilizarea Libanului (...) ar avea consecinte asupra…

- Șeful diplomației poloneze, Witold Waszczykowski, s-a declarat miercuri 'șocat' de dezbaterea desfașurata în aceeași zi în plenul Parlamentului European în legatura cu situația statului de drept în Polonia și i-a acuzat pe unii

- Spania analizeaza modificari constituționale care ar permite regiunilor sale sa desfașoare referendumuri de independența in viitor, insa decizia amendarii legii fundamentale ar trebui luata printr-un vot la nivel național, a indicat ministrul spaniol de externe, Alfonso Dastis, intr-un interviu acordat…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit marti cu presedintele Parlamentului din Muntenegru, Ivan Brajovic, informeaza un comunicat transmis Agerpres. Potrivit sursei citate, ministrul Teodor Melescanu a transmis felicitari presedintelui Parlamentului muntenegrean pentru succesul inregistrat…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca nu exista nicio dovada ca Moscova s-ar fi implicat in scrutinul prezidential desfasurat in Statele Unite in 2016, dupa ce fostii membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump au fost inculpati in acest caz, informeaza postul France 24.…