Stiri pe aceeasi tema

- Rusoaica Maria Sarapova a fost invinsa joi de germanca Angelique Kerber, 6-2, 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA pe iarba de la Mallorca (Spania), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, in duelul dintre doua jucatoare ce au fost pe primul loc in ierarhia tenisului feminin. Kerber este…

- Jucatoarea rusa de tenis Maria Sharapova, fost lider WTA, a confirmat luni ca va participa la turneul pe iarba de la Mallorca (Spania), dupa ce s-a refacut în urma leziunii suferite la umar în luna februarie, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Sharapova, 32 ani, campioana la Wimbledon…

- Jucatoarea germana de tenis Andrea Petkovic, cap de serie numarul 8 la turneul WTA de la Nurnberg (Germania), a fost eliminata in optimile de finala ale acestei competitii, dotata cu premii totale in valoare de 250.

- Naomi Osaka a inceput meciul in forta si nu i-a dat nicio sansa Mihaelei Buzarnescu in primul set, cand romanca noastra a castigat doar doua puncte pe serviciul niponei. In setul secund, lucrurile s-au mai echilibrat, Mihaela Buzarnescu a avut chiar si un moment in care a profitat de relaxarea niponei,…

- Jucatoarea elena de tenis Maria Sakkari s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Rabat (Maroc), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari, joi, dupa ce a invins-o pe belgianca Elise Mertens, principala favorita, cu 6-4, 7-6 (2). Sakkari (23 ani, 51 WTA), cap de serie numarul sase, antrenata…

- Mihaela Buzarnescu s-a impus dupa un meci de o ora si 36 de minute. In faza urmatoare, ea va evolua cu rusoaica Margarita Gasparian, locul 72 WTA. Calificarea in optimile de finala este recompensata la competitia din Turcia cu un premiu de 3.400 de dolari si cu 30 de puncte WTA. In…

- Una dintre cele mai in forma jucatoare de tenis din acest debut de sezon, elvetianca Belinda Bencic, a fost invinsa de germanca Antonia Lottner, cu 7-5, 6-2, marti, in prima runda a turneului WTA de la Lugano (Elvetia), dotat cu premii totale de 250.000 de dolari. Lottner (22 ani, 182 WTA), venita din…

- Simona Halep a declarat, duminica, dupa victoria din turul al treilea al Miami Open, cu Polona Hercog, ca este pregatita si motivata sa o infrunte pe Venus Williams, in optimile de finala ale competitiei. „Este intotdeauna dificil impotriva lui Venus. Nu o sa spun ca o sa fie usor pentru…