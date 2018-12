Stiri pe aceeasi tema

- Toți cei 24 de militari ucraineni capturați in urma incidentului din stramtoarea Kerci sunt acuzați de incalcarea frontierelor Rusiei, arata avocatul unuia dintre inculpați. „Acuzațiile au fost formulate imediat dupa ce au fost reținuți. Toți au fost inculpați pentru ca au incalcat frontiera Rusiei,…

- Procurorul special Robert Mueller scrie ca Paul Manafort a "comis infractiuni federale mintind FBI si biroul procurorului special intr-o multime de probleme”, ceea ce contravine acordului prin care a pledat vinovat, incheiat in septembrie. Potrivit acestor documente, depuse luni la un tribunal de…

- Administratia Vladimir Putin a respins, luni seara, acuzatiile Statelor Unite privind interactiunea aeriana "iresponsabila" din spatiul aerian al Marii Negre, afirmand ca avionul militare american se indreapta spre frontierele Rusiei, potrivit Mediafax.

- SUA respecta pe deplin tratatul privind controlul armelor nucleare, datand din anii 1980, dar acesta nu poate fi eficient daca Rusia continua sa incalce prevederile acordului, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, intrebat despre decizia Statelor Unite de a se retrage…

- Departamentul american al Apararii va transfera sisteme antibalistice din mai multe tari situate in Orientul Mijlociu, o decizie care va lasa aliati ai Statelor Unite cu mai putine capabilitati defensive pe fondul tensiunilor dintre Administratia Donald Trump si Iran, informeaza Wall Street Journal.

- Israelul a respins acuzațiile Rusiei de implicare in doborarea avionului Il-20 in Siria. Armata israeliana (Tzahal) a dat vina pe trupele președintelui sirian Bashar al Assad. Autoritatile israeliene au exprimat condoleanțe rudelor militarilor ruși decedați, dar au respins informația ca, in timpul atacului…

- Elveția a cerut Rusiei sa inceteze orice activitate de spionaj desfasurata pe teritoriul sau, dupa ce in ultimele zile au aparut doua cazuri suspecte de spionaj, relateaza Reuters preluata de mediafax. Ministerul de Externe elvețian l-a convocat pe ambasadorul rus la Berna de trei ori in acest…