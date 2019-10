Stiri pe aceeasi tema

- Maria Butina, o cetateana rusa condamnata in Statele Unite pentru ca s-a infiltrat in mediile politice americane, a aterizat la Moscova sambata, inainte de pranz, potrivit unui jurnalist AFP aflat la fata locului, potrivit NEWS.ro.Eliberata vineri din Inchisoarea de la Tallahassee, capitala administrativa…

- Maria Butina, o femeie rusa condamnata în Statele Unite dupa ce a fost gasita vinovata de faptul ca a încercat sa se infiltreze în mediile politice americane, a fost eliberata din închisoare vineri, a anuntat Administratia penitenciara federala americana, relateaza AFP.Tânara…

- Tanara rusoaica in varsta de 30 de ani a fost arestata in iulie 2018 si in aprilie anul acesta a primit o condamnare de 18 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a fost acuzata de ''complot'' in vederea ''promovarii intereselor Rusiei', scrie Agerpres'. Maria Butina este primul cetatean…

- In plina campanie electorala semi-oficiala, exact in momentul cand premierul Viorica Dancila iși executa vizita in Statele Unite, unul din consilierii onorifici ai acesteia a anunțat ca renunța la funcții, atat la cea de sfatuitor al primului ministru, cat și cea de președinte al PSD SUA. Oana Bulai…

- Presedintele Vladimir Putin a afirmat, joi, ca Rusia va produce rachete care erau interzise de pactul nuclear care a luat sfarsit luna trecuta, dar Moscova nu le va desfasura decat in cazul in care Statele Unite fac primele acest pas, informeaza Reuters.

- Audrey Elise Lorber avea 19 grame de canabis asupra sa si un permis de utilizare terapeutica valabil doar in Statele Unite cand a fost perchezitionata pe aeroportul din Sankt Petersburg, a declarat serviciul de presa al tribunalului celui de-al doilea oras ca marime din Rusia.Ea "pastra…

- Pentagonul a declarat luni ca a testat o racheta de croaziera cu configuratie conventionala care si-a atins tinta dupa mai mult de 500 km (310 mile) de zbor, primul test de acest tip de la incetarea tratatului istoric de dezarmare nucleara in aceasta luna. Testul a urmat retragerii oficiale…

- Un avion care avea 234 de persoane la bord a aterizat forțat pe un camp de langa Moscova dupa ce mai multe pasari au fost prinse in motoarele avionului. "Avionul a aterizat pe burta pe un camp aflat in apropiere de satul Rybaki, care este la aproximativ 3-5 kilometri departare de pista aeroportului…