Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski, noul președinte al Ucrainei, a anunțat luni ca va iniția procedura de dizolvare a Radei Supreme, legislativul unicameral de la Kiev, subliniind necesitatea convocarii de alegeri legislative anticipate, informeaza agenția de știri UNIAN potrivit mediafax. Noul lider de la…

- Premierul ucrainean Volodimir Groisman a anuntat, luni, ca va demisiona miercuri, dupa sedinta saptamanala a guvernului de la Kiev, si ca va participa la viitoarele alegeri parlamentare, transmite Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește și: Ce avere avea, de fapt, Florian Walter, cunoscutul…

- "Am decis sa demisionez din functia de prim-ministru", a declarat Volodimir Groisman, citat de site-ul cotidianului Le Figaro, susține Mediafax. Decizia noului președinte al Ucrainei de a dizolva Parlamentul a condus la contradicții puternice cu premierul Volodimir Groisman. Acesta a ajuns…

- Noul presedinte al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat luni in discursul sau de investitura dizolvarea Radei Supreme (parlamentul unicameral), care ii este in mare parte ostila, convocand alegeri legislativ...

- Coalitia aflata la putere in Ucraina s-a destramat vineri, dupa un divort intre Frontul Popular si partidul presedintelui ucrainean in exercitiu Petro Porosenko, ceea ce urmeaza sa-i permita presedintelui ales Volodimir Zelenski sa dizolve Parlamentul si sa convoace alegeri legislative anticipate, transmite…

- Coalitia aflata la putere in Ucraina s-a destramat vineri, dupa un divort intre Frontul Popular si partidul presedintelui ucrainean in exercitiu Petro Porosenko, ceea ce urmeaza sa-i permita presedintelui-ales Volodimir Zelenski sa dizolve Parlamentul si sa convoace alegeri legislative anticipate, relateaza...

- Aprobata in luna aprilie, dupa mai bine de sase luni de dezbateri si amendamente, noua lege a suscitat critici din partea populatiei rusofone a Ucrainei, in special in centrul si estul tarii.Legea cu privire la 'utilizarea limbii ucrainene ca limba de stat' stabileste ca limba ucraineana…

- Rusia ar pregati o invazie in Ucraina din trei directii - nord, est si sud, a sustinut miercuri Viktor Mujenko, seful Statului Major al fortelor armate ucrainene, citat de Ukrinform, agentia de presa oficiala a Kievului. 'Noi prognozam amenintari militare in trei dintre cele patru…