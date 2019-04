Stiri pe aceeasi tema

- Primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, dorește ca cei care construiesc blocuri noi in Capitala sa repare drumurile care sunt deteriorate de camioanele de mare tonaj ce transporta materiale de construcție.

- Gata cu mirosul de gratar in parcul Valea Trandafirilor. Primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, a semnat o dispozitie prin care il obliga pe agentul economic, caruia ii apartin cele 16 foisoare din zona de odihna, sa le evacueze.

- Șeful Direcției transport public și cai de comunicatii din Capitala, Vitalie Butucel, a demisionat.O dispozitie in acest sens a fost semnata de primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu.

- Primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, face apel la mobilizare, pentru a scapa Chisinaul de mizerie. Ieri, edilul a mers in inspectie pe strada Muncesti, din sectorul Botanica, unde lucrarile de salubrizare sunt in toi.

- CHIȘINAU, 18 feb – Sputnik. Cele 31 de autobuze noi care vor trece în proprietatea Primariei Chișinau ar putea circula pe strazile N. Testemițanu, Albișoara și Nicolae Milescu Spataru. Anunțul a fost facut astazi dupa ședința Primariei de primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca va initia un proiect de hotarare privind confirmarea infiintarii si delegarea serviciului public de termoficare catre Compania Municipala Energetica.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a avertizat, marți, ca „bucureștenii o vor duce mai rau in perioada urmatoare”, daca se menține bugetul repartizat pentru Primaria Generala a Bucureștiului in actualul proiect de buget pe 2019. „Vom aștepta sentința unui domn sa ducem Capitala in faliment?”,…

- In fiecare sector al Capitalei vor aparea cate 500 de locuri noi pentru parcarea automobilelor. Anuntul a fost facut astazi, de catre primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu in timpul sedintei operative a Primariei Chisinau.