Rușinos! Autostradă construită în 6 ani, fără curent și nici NU poate fi folosită! In urma materialului Realitatea TV , mai multe televiziuni din Romania s-au sesizat și au reluat subiectul. Compania de Drumuri se lauda ca a inaugurat prima Autostrada urbana din țara noastra, dar nici macar aceasta nu e terminata. O parte din stalpii de iluminat nu funcționeaza, parcarile sunt inexistente, iar un nod rutier nu este deschis traficului, deși e gata, pentru ca lipsesc cateva indicatoare rutiere. Cei trei kilometri ai șoselei de mare viteza au costat 30 de milioane de euro. O scurta plimbare pe prima autostrada urbana din țara noastra arata ca autoritațile s-au grabit cu inaugurarea.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

