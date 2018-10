Rusinea, tabuurile si cultura macho, care primeaza inca in societate, sunt obstacole in calea detectarii timpurii a cancerului de prostata in tarile latino-americane, potrivit medicului oncolog Samuel Rivera, citat miercuri de EFE. "De fapt, 70 % din cazurile care se inregistreaza sunt detectate in etape tarzii, cand boala deja s-a extins la oase", a explicat medicul mexican. Samuel Rivera, medic si fost presedinte al Societatii Mexicane de Oncologie, a precizat ca cel mai bun mod de a detecta boala este prin examinare rectala si prin testarea antigenului specific prostatic (PSA). Potrivit expertilor,…