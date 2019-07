Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Macesanu a fost trimisa la moarte de un sistem bolnavicios, mancat din interior iremediabil, coordonat de niste oameni care isi merita cu greu statutul de "om al societatii". Se pare ca Gheorghe Dinca, monstrul din Caracal a profitat de toate hibele si s-a distrat cu vietile unor fete aflate…

- Potrivit surselor Digi24, Alexandra a fost timorata de politist si o inhiba prin atitudinea lui, ba chiar ar fi fost recalcitrant. De asemenea, tanara le-a dat politistilor un detaliu elocvent care reducea aria de la 250 de case la jumatate. Nu le-a zis cartierul exact, dar le-a dat un indiciu, mai…

- Se pare ca Alexandra a fost timorata de polițistul de la IPJ Olt, care ar fi fost chiar recalcitrant. Se pare ca polițistul nu a crezut-o in totalitate, deși Alexandra era terifiata. Dupa o ora de la conversație, el ar fi sunat la STS pentru a intreba cum se poate localiza apelul. Iata discuția,…

- Alexandra Macesanu, fata rapita, violata si ucisa de Gheorghe Dinca, a purtat, cu o ora inainte de a muri, o discutie telefonica cu politistul care a preluat apelul de la STS. Acesta a avut o atitudine recalcitranta fata de tanara fata care i-a spus ca a fost rapita, violata si ca este legata cu o sarma.…

- Alexandra Maceșanu, fata rapita, violata și ucisa de Gheorghe Dinca, a avut in ultimele clipe din viața o discuție telefonica greu de imaginat cu polițistul care a preluat apelul de la operatorul STS. Va prezentam mai jos un fragment obținut pe surse de Digi24. Potrivit surselor Digi24, Alexandra a…

- Digi24 a publicat mai jos un fragment din discuția purtata de Alexandra Maceșanu, fata rapita, violata și ucisa de Gheorghe Dinca, cu un polițist care a preluat apelul de la operatorul STS. Polițist: Unde ești, ma?Alexandra: In Caracal, in Caracal!Polițist: In Caracal, unde?Alexandra: In Caracal...Polițist:…

- Alexandra Maceșanu, fata rapita, violata și ucisa de Gheorghe Dinca, a avut in ultimele clipe din viața o discuție telefonica cu polițistul care a preluat apelul de la operatorul STS. Va prezentam mai jos un fragment obținut pe surse de Digi24.

- Din raportul intocmit de MAI in legatura cu crimele de la Caracal rezulta ca Alexandra a reușit sa puna mana pe telefonul lui Gheorghe Dinca in timp ce acesta era plecat la farmacie. In raportul MAI, obtinut de Mediafax, se arata ca dupa ce a agresat-o, pe tanara de 15 ani, agresorul a mers la farmacie…