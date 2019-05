RUSINE MAE! Consulul Madagascarului: MAE roman stia demult ca tara mea e gata sa-l extradeze pe Mazare

Stiri pe aceeasi tema

- ​Ministerul Justiției va incepe in regim de urgența procedurile pentru extradarea fostului primar al Constanței Radu Mazare, reținut de autoritați in Madagascar, a anunțat vineri ministrul interimar al Justiției, Ana Birchall. Ea a precizat ca din 8 mai Mazare este in arest provizoriu pentru 6 zile,…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat ca institutia pe care o conduce a primit de la instantele din Romania documentele prin care s-a constatat indeplinirea conditiilor legale pentru extradarea lui Radu Mazare din Madagascar si a subliniat ca a dispus ‘mobilizarea tuturor resurselor’…

- Ministrul Interimar al Justitiei, Ana Birchall, a anuntat ca a primit documentele necesare pentru a solicita extradarea lui Radu Mazare din Madagascar. Dupa traducerea tuturor documentelor, acestea vor fi trimise la Antananarivo."Confirm ca astazi, 10 mai, la ora 13.15, Ministerul Justitiei…

- Ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall va sustine o declaratie de presa, vineri, la ora 14.30, pe tema procedurii de extradare din Madagascar a lui Radu Mazare, potrivit unui anunt al institutiei. Miercuri, Ana Birchall anunțase ca Ministerul Justiției va demara procedurile de extradare a fostului…

- Curtea de Apel Bucuresti a decis, vineri dimineata, ca sunt intrunite conditiile extradarii lui Radu Mazare din Madagascar. Documentele urmeaza sa plece la Ministerul Justitiei, care trebuie sa solicite oficial extradarea. Fostul edil al Constantei a fost arestat miercuri in Madagascar, iar autoritatile…

- Radu Mazare poate fi extradat. Asta a decis Curtea de Apel București, iar acum mingea se afla la Ministerul Justiției. Ministrul interimar Ana Birchall a declarat joi ca procedurile de extradare vor fi demarate imediat ce va exista o decizie definitiva în acest sens.

- Judecatorul Ion Popa a fost numit miercuri de premierul Viorica Dancila secretar de stat in Ministerul Justiției, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Ion Popa a mai fost promovat in Ministerul Justiției in 2002 de Rodica Stanoiu. In 2014, Ion Popa a avut o ieșire dura la adresa magistraților…