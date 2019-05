Romania, reprezentata de cantareata Ester Peony, cu piesa "On a Sunday", a ratat calificarea in finala concursului Eurovision 2019, dupa semifinala de joi seara, care a avut loc la Expo Tel Aviv, in Israel.

Aceasta este pentru a doua oara consecutiv cand Romania nu se califica in finala Eurovision. Reprezentantii Romaniei la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat și ei calificarea in finala.

Dupa cea de-a doua semifinala Eurovision 2019, s-au calificat artistii reprezentand: North Macedonia - Tamara Todevska (“Proud”); The Netherlands - Duncan Laurence (“Arcade”);…