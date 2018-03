Stiri pe aceeasi tema

- Plecata cu șansa a doua, Foresta a caștigat miercuri dupa amiaza cu scorul de 2-0 partida de campionat susținuta in deplasare, cu FC Argeș, contand pentru etapa a XXIII-a a Ligii secunde. Chiar daca gazdele au atacat in permanența, sucevenii s-au aparat exact, cucerind trei puncte mari cu ajutorul…

- Antrenorul echipei de fotbal Dinamo Bucuresti, Florin Bratu, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca se asteapta la un meci dificil, vineri, in etapa a 3-a a play-out-ului Ligii I, deoarece Juventus Bucuresti, ocupanta ultimului loc al clasamentului, este o formatie schimbata, care primeste…

- Cosmin Contra spune ca a venit, din nou, timpul, ca selecționata țarii noastre sa se califice la un turneu final de campionat european sau mondial. Fanii naționalei s-au saturat sa vada meciurile tari doar la TV. Antrenorul naționalei este increzator in forțele echipei pe care…

- Disputat in aceasta dimineata pe terenul sintetic al Bazei Sportive "Unirea" din Cluj-Napoca, meciul din etapa a 19-a, din Liga a IV-a, dintre formatiile FC Viitorul Mihai Georgescu Cluj-Napoca si CSM Campia Turzii a fost castigat de catre echipa CSM-ului, cu scorul final de 4-2 (1-1). Read More...

- Sambata, intr un meci amical disputat pe terenul Central al Academiei Gheorghe Hagi, FC Viitorul a invins, scor 3 0 1 0 , pe Axiopolis Cernavoda, formatie care ocupa momentan locul 3 in Seria a 2 a din Liga a III a, informeaza FC Viitorul.Golurile campioanei Romaniei au fost reusite de Ionut Vina in…

- Divizia A1 la volei feminin, play-off, etapa a 3-a. Liderul CSM București a invins la Știința Bacau. CSM Tagoviște și Volei Alba Blaj, victorii scontate. Programul etapei a 21-a din Divizia A1 la volei feminin, a 3-a din faza a doua a campionatului Turneul locurilor 1-6 Miercuri, 14 martie 2018 ora…

- CS Bukovina Vicovu de Jos a pierdut pe terenul celor de la Luceafarul Buzau, cu scorul de 5-7 (2-3), intr-un meci contand pentru etapa a XVI-a a Ligii a II-a la futsal. Gruparea buzoiana si-a asigurat victoria prin golurile marcate de Bobe (3), Marcu (3) si Ghitulescu, oaspetii reducand din diferenta…

- Dinamo Bucuresti a invins-o pe Gaz Metan Medias cu scorul de 3-0 (1-0), luni seara, in Soseaua Stefan cel Mare, intr-un meci din prima etapa a fazei play-out a Ligii I de fotbal. Dinamo s-a...

- Dinamo s-a impus prin golurile marcate de Ivan Pesic (35), Mihai Popescu (74) si Robert Moldoveanu (90+4), aceasta fiind prima victorie a lui Florin Bratu ca antrenor principal in Liga I. Moldoveanu a inscris pentru prima oara in Liga I.Dinamo a mai avut ocazii de gol prin Gabriel Torje…

- FCSB a revenit pe locul doi in play-off-ul Ligii I și spera in continuare la titlu de campioana in acest an dupa victoria cu 2-1 (2-0) obținuta contra campioanei Viitorul. Obligata la victorie dupa rezultatele inregistrate de CFR Cluj și CSU Craiova, care au tranșat in favoarea lor disputele cu CSM…

- Reacții dupa meciul CSU Craiova – Astra Giurgiu, scor 1-0, disputat sambata, in prima etapa din Play-off-ul Ligii 1 la fotbal. Edi Iordanescu, antrenor Astra Giurgiu: ”Am intalnit o candidata la titlu. Are de toate, mai puțin calitatea terenului. Era greu sa controlam noi jocul. Cand nu pui probleme…

- Dupa o pauza de o saptamana, meciurile din campionatul Ligii a II-a la fotbal s-au reluat sambata. Dunarea Calarasi s-a impus la limita in fata celor de la CS Afumati, scor 2-1, intr-o partida contand pentru etapa cu numarul XXIV. Chindia Tragoviste a plecat doar cu un punct de la Suceava, dupa ce Foresta…

- O saptamana plina se incheie sambata pentru echipa feminina de handbal de la SCM Gloria, cu o partida extrem de interesanta, la Sala Sporturilor, impotriva uneia din fortele campionatului in sezonul trecut, Dinamo Bucuresti. Un adversar ceva mai dificil si numai bun pentru elevele lui Romeo Ilie, care…

- CS Phoenix Constanta a reusit o victorie importanta, marti seara, in Sala Sporturilor, impotriva echipei CS Agronomia Bucuresti, scor 75-61 (40-29), in ultima partida a turului, din faza semifinala a Ligii l de baschet feminin.Jucatoarele antrenate de Predrag Stanojcic si Dan Constantinescu au reusit…

- Victoria echipei feminine de baschet Phoenix Constanta, 75 61 40 29 , scor pe sferturi 20 10, 20 19, 18 13 si 17 19, de pe teren propriu, cu Agronomia Bucuresti, una dintre contracandidatele la accederea in turneul Final Four, duce formatia de pe litoral si mai aproape de realizarea acestui obiectiv.…

- Tenismenul roman Horia Tecau a bifat inca o victorie in cariera sa sportiva. Acesta, alaturi de partenerul sau Jean Julien Rojer din Olanda, a castigat turneul ATP. Pe langa victoria obtinuta, lui Tecau i-a intrat in cont o suma mare de bani.

- Un parior curajos a mers pe mana celor de la Dinamo Bucuresti, iar asta i-a adus o gaura substantiala! Alb-rosiii au fost invinsi de Astra si au ratat calificarea in play-off-ul Ligii 1. Jucatorii lui Vasile Miriuta aveau nevoie de un rezultat pozitiv la Giurgiu, dar gazdele au reusit un start in forta.…

- Liderul CFR Cluj a invins ''lanterna rosie'' Juventus Bucuresti cu scorul de 2-0 (0-0), duminica, la Ploiesti, intr-un meci din etapa a 26-a a Ligii I de fotbal, ultima a sezonului regulat. Echipa din Gruia a marcat destul de tarziu, dar a transat soarta meciului in decurs de mai putin…

- Echipa de fotbal SSC Farul Constabta, aflata pe locul doi in seria secunda a Ligii 2 a, a anuntat in aceasta seara achizitionarea mijlocasului George Calintaru, care a jucat ultima data la echipa de Liga 1 Juventus Bucuresti. Bine ai re venit la SSC Farul, George Calintaru George va implini 29 de ani…

- Gheorghe Hagi a fost intrebat daca intelege aceasta matematica a fotbalului conform careia 2 puncte ar ajuta Viitorul sa ajunga in play-off, insa 3 nu."Ieri am invatat ceva, ca doi e mai mare decat trei. Vorbeam și eu cu oamenii din staff și ziceam ca este incredibil, nu ințeleg nimic.…

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, a spus ziaristilor italieni inainte de meciul cu Lazio, ca FCSB este o formatie aproape la fel de experimentata ca si una din Italia, considerand ca aceasta este capabila de orice rezultat. Hagi a precizat ca echipele de club reprezinta Romania in competitiile…

- Fotbalistul echipei Dinamo, Gabriel Torje, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca o victorie in derby-ul cu FCSB de duminica poate asigura in proportie de 90% calificarea formatiei sale in play-off-ul Ligii...

- CSU Craiova a invins, vineri, in deplasare, pe FC Voluntari, in etapa a 25-a a Ligii I. Este a doua victorie consecutiva cu 1-0 a juvetilor, dupa 1-0 acasa cu Sepsi. Cu acest succes, trupa din Banie a acumulat 50 de puncte si sta in coasta celor doua mari favorite la titlu, CFR Cluj si Steaua....

- In minutul 84, arbitrul Marcel Barsan a dictat penalti dupa o interventie a portarului Miodrag Mitrovici (CSU Craiova) asupra lui Daniel Benzar. Dupa ce s-a consultat cu asistentul Marius Marica, care i-a atras atentia ca portarul a atins mingea, centralul a revenit asupra deciziei. Jucatorii…

- Bukovina Vicovu de Jos a inregistrat a treia victorie consecutiva de la startul returului Ligii a II-a la futsal, dupa ce s-a impus pe teren propriu in fata celor de la West Deva, cu scorul de 13-5 (4-2), intr-un meci contand pentru etapa a XIII-a. Gruparea suceveana a marcat prin C. Cardei (4), Ov.…

- Dinamo s-a impus contra Chiajnei, 4-3, dupa un meci spectaculos, in care toate golurile s-au marcat in repriza a doua. Ofensiva echipei lui Vasile Miriuța a fost excelenta, Adam Nemec fiind cel mai bun jucator al lui Dinamo, primind nota 8 din partea Gazetei Sporturilor. Evoluții foarte bune au avut…

- Victorie uriasa pentru Monica Niculescu in primul tur al turneului de la Doha, competitie de categorie Premier 5, dotata cu premii in valoare de 2,6 milioane de dolari.Jucatoarea bucuresteana de 30 de ani a invins-o cu 4-6, 6-4, 6-3 pe celebra Maria Sarapova (Rusia). La primul meci jucat impotriva…

- Antrenorul echipei Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, luni, dupa succesul obtinut, cu scorul de 4-3, in fata Concordiei Chiajna, ca nu are ce sa ii reproseze lui Laurentiu Branescu, pe care tehnicianul il aseamana cu marele portar italian Gianluigi Buffon. "Ne-am dat sapte goluri", a glumit…

- A treia etapa din retur a insemnat a treia victorie consecutiva pentru elevele profesoarei Lucia Moruț in Campionatul Național de Handbal al Junioarelor III, Seria G. Duminica, 11 februarie, a venit victoria din deplasare, 28-22 cu ACS Leu Giarmata, dupa un meci controlat de micuțele handbaliste…

- Campioana Romaniei, FC Viitorul Constanta, a obtinut trei puncte extrem de importante, sambata, la Ploiesti, impotriva celor de la Juventus Bucuresti, scor 1-0 (0-0), intr-o partida din etapa a XXIV-a a Ligii l de fotbal, pastrand sanse mari de a termina sezonul regulat in zona play-off-ului.Partida…

- Campioana Romaniei in exercitiu, FC Viitorul Constanta, va intalni, duminica, 11 februarie, de la ora 18, pe stadionul „Ilie Oana” din Ploiesti pe Juventus Bucuresti, in cea de-a XXIV-a etapa a Ligii l de fotbal. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport si Telekom Sport.Formatia lui Gheorghe…

- Dan Petrescu, fericit pentru victorie, dar suparat pe sistemul play-off/play-out Antrenorul CFR-ului s-a declarat mulțumit la finalul meciului cu Concordia Chiajna, scor 2-0. Tehnicianul liderului Ligii 1 s-a bucurat pentru debutul noilor achiziții, la finalul primului meci dupa reluarea campionatului.…

- Echipa CFR Cluj a ajuns din nou pe primuil loc în classamantul Ligii I, în urma victoriei de luni seara, în fața Concordiei Chiajna.„Feroviarii” s-au impus, pe teren propriu, cu scprul â2-0 (1-0), în ultimul meci din etapa a 23-a a Ligii I de…

- Dinamo și CSU Craiova au terminat la egalitate, 2-2, dupa un meci extrem de spectaculos, decis in ultimele minute. Dinamoviștii și oltenii au alternat momentele bune de joc, echipa lui Vasile Miriuța revenind de doua ori pe tabela. Cei mai buni jucatori ai "cainilor" au fost in compartimentul defensiv.…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a treia a fazei semifinale a Ligii 1, intalnind in deplasare ACS KSE Tg. Secuiesc. Victoria i a revenit formatiei oaspete cu scorul de 82 58. Tot astazi, Sala Sporturulor din Constanta a gazduit partida de baschet masculin…

- Campioana Romaniei la fotbal, FC Viitorul, joaca primul meci oficial al anului, astazi, de la ora 20.45, pe stadionul „Central” din Complexul Academiei „Gheorghe Hagi”, din Ovidiu, impotriva Astrei, intr-un duel programat in etapa a XXlll-a a Ligii l. FC Viitorul incepe anul de pe locul 6, cu 34 de…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 17-a. CSM Oradea, victorie dramatica la Craiova. Programul și rezultatele. 31 ianuarie 18:15 SCMU Craiova – CSM CSU Oradea 88-90 Antrenorul Cristian Achim a vorbit despre jocut caștigat la Craiova, scor 90-88, in etapa a 17-a din sezonul regulat al Ligii…

- Igor Dodon l-a felicitat duminica, 28 ianuarie, pe presedintele reales in functie al Cehiei, prorusul Milos Zeman, cu victoria la prezidentiale. Potrivit sefului statului, aceasta realegere reconfirma increderea cetatenilor cehi in cursul de dezvoltare al tarii, promovat pe durata mandatului precedent.

- Parcursul triumfal al Simonei Halep la Australian Open continua. Jucatoarea aflata pe locul intai in clasamentul mondial de tenis si a egalat ieri cea mai buna performanta de la primul turneu de Grand Slam al anului, calificandu se pentru a treia oara in sferturile de finala, dupa editiile din 2014…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 16 mondial, a invins-o fara drept de apel pe rusoaica Maria Sarapova (48 WTA), cu 6-1, 6-3, sambata, la Melbourne, si s-a calificat in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Kerber, in mare…

- Olimpia CSU Brașov s-a impus in aceasta seara, cu scorul de 70-62, in fața celor de la CSM Satu Mare, intr-o partida contand pentru etapa a 15-a a Ligii Naționale de baschet feminin. Victoria este foarte importanta avand in vedere ca echipa oaspete este ocupanta celei de-a doua poziții in clasamentul…

- Olimpia CSU Brașov a trecut sambata, pe teren propriu, de BC Sirius Targu Mureș, scor 83-75, intr-o partida contand pentru etapa a 14-a din sezonul regulat al Ligii Naționale de baschet feminin. Victoria este cu atat mai importanta cu cat, in multe momente ale jocului, antrenorul Dan Calancea a trimis…

- Echipa masculina de volei SCM-U Craiova s-a impus astazi, fara emotii, in confruntarea din deplasare cu Dinamo Bucuresti, contand pentru etapa a 14-a din Divizia A1, prima disputata in 2018. Formatia olteana s-a impus cu scorul de 3-0 (25-17, 25-15, ...

- Antrenorul echipei Dinamo, Vasile Miriuta, a declarat, luni, la reunirea lotului, ca isi mai doreste doi mijlocasi si a precizat ca in cursul zilei va avea o intalnire in acest scop cu finantatorul clubului, Ionut Negoita. "Aceste doua saptamani mi-au prins bine, suntem gata de lucru. Sunt patru…

- Primele doua romance din clasamentul WTA, Simona Halep, locul 1 WTA, și Irina Begu, locul 43 WTA, s-au intalnit azi in semifinalele turneului de la Shenzhen. In urma unui duel intins pe durata unei ore și 30 de minute de joc, victoria i-a revenit liderului mondial.

- Napoli a ratat și al doilea obiectiv al sezonului. Dupa eliminarea din grupele Ligii, liderul Seriei A a ieșit și din Coppa Italia, 1-2 acasa cu Atalanta, scapand eventuala semifinala cu Juventus. Vlad Chiricheș a revenit aseara printre titulari, insa a fost complice la victoria Atalantei, 2-1 pe San…