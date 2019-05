Ruşii vor să cumpere un combinat chimic în România O companie ruseasca și-a manifestat interesul pentru achiziționarea activelor combinatului Ga-Pro-Co Chemicals, deținut de magnatul Ioan Niculae in județul Neamț, au spus surse din piata energetica pentru ECONOMICA.NET . Combinatul se afla in prezent in faliment, insa ceea ce ar suscita interesul investitorilor ruși ar fi instalațiile utilizate de acesta, care, conform surselor noastre, sunt in stare de funcționare și insoțite de toate licențele producatorilor, necesare punerii lor in funcțiune. Rușii ar fi demarat acțiuni de prospectare a ofertei prin intermediul unui om de afaceri din Moldova… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cod galben de furtuni, ploi torentiale si grindina in Romania, pana duminica dimineata. Avertizarea a fost emisa de meteorologii de peste Prut si vizeaza judetele Maramures, Bistrita-Nasaud, Suceava, Botosani, Mures, Harghita, Neamt, Iasi, Brasov, Covasna, Bacau,

- Apropierea sarbatorilor ne aduce multora dintre noi un sentiment de tristețe, mai ales celor dintre noi care avem copiii sau nepoții plecați peste mari și zari, pentru o viața mai buna. Potrivit unor date facute publice recent 160.000 de copii din toata țara aveau, la 1 ianuarie 2018, unul sau ambii…

- Compania de distributie Delgaz Grid, parte a grupului E.ON Romania, a instalat la consumatori, prin programe succesive in valoare de aproximativ 127 de milioane de lei, un numar de circa 315.000 de contoare inteligente, cele mai multe in judetele Bacau si Neamt. Mai exact, 73% dintre consumatorii din…

- Circa 315.000 de contoare inteligente au fost instalate incepand cu anul 2010 in judetele din Moldova; Alte circa 400.000 de unitati vor fi montate la consumatori pana in anul 2028; Tot pe partea de „smart grid”, aproape 150 de posturi de transformare din zona urbana vor fi integrate in sistemul SCADA…

- In zece ani, rușii au carat din Romania 300.000 de tone de minereu de uraniu, in contul "despagubirilor de razboi". Cel mai bogat zacamant de uraniu a fost descoperit la inceputul anilor 50, langa satul Ștei din județul Bihor, unde rușii au ridicat un oraș de la zero. Interesul sovieticilor…

- In plina nemulțumire a societații civile romanești cu privire la lipsa autostrazilor, Sebastian Ghița reacționeaza. Acesta semnaleaza faptul ca licitația pentru construirea unui segment de autostrada Sibiu- Pitești a fost contestata deoarece prețul construcției a fost prea mic. El ii transmite lui Ștefan…

- Primarul Mihai Chirica a anunțat ca se alatura protestului pentru construirea de autostrazi in Romania, inițiat de omul de afaceri Stefan Mandachi din Suceava. Edilul spune ca activitatea Primariei Iași nu va fi intrerupta, ci doar el va sta in fața instituției timp de 15 minute, vineri, 15 martie.…

- Primarul PSD al comunei Savinești din județul Neamț, Daniel Horciu, anunța ca se alatura protestului pentru constructia de autostrazi, la provocarea omului de afaceri Ștefan Mandachi din Suceava, care a construit primul și singurul metru de autostrada din Moldova. Edilul a decis sa se alature protestului…