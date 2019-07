Stiri pe aceeasi tema

- Directorul FBI (Federal Bureau of Investigation/Biroul Federal de Investigații), Christopher Wray, susține ca Rusia continua sa reprezinte o amenintare pentru alegerile americane. Anunțul a fost facut astazi, cu mai putin de un an si jumatate inainte de urmatoarele alegeri prezidentiale din Statele…

- Rusia continua sa reprezinte o amenintare pentru alegerile americane, a avertizat marti directorul FBI, Christopher Wray, cu mai putin de un an si jumatate inainte de urmatoarele alegeri prezidentiale din Statele Unite, potrivit AFP. "Rusii sunt absolut hotarati sa incerce sa se amestece in alegerile…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a adresat vineri, in Japonia, omologului sau american Donald Trump invitatia de a face o vizita in Rusia in mai 2020, pentru celebrarea a 75 de ani de la victoria impotriva Germaniei naziste, a anuntat Iuri Uceakov, consilier la Kremlin, transmite AFP. …

- Președintele american Donald Trump a declarat ca se va întâlni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe marginea summitului G20 de la sfârșitul lunii iunie, în Japonia. "Ma voi întâlni cu Putin la G20", a declarat Trump de la Casa Alba dupa ce l-a primit…

- „Ocazia cea mai apropiata, din cate am inteles eu, ar fi sa ne intalnim cu presedintele Trump in cadrul G20 in Japonia', a spus liderul rus intr-o conferinta de presa sustinuta in finalul convorbirilor cu presedintele austriac, Alexander Van der Bellen, care s-a aflat miercuri intr-o vizita la Moscova.…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-a declarat pregatit joi pentru 'restabilirea completa' a relatiilor cu Ucraina, cu conditia ca acesta sa nu fie un demers 'unilateral' , dupa victoria la recentele alegeri prezidentiale a actorului de comedie Volodimir Zelenski, potrivit AFP, relateaza Agerpres.Citește…