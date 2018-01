Stiri pe aceeasi tema

- "Au fost unii provocatori, dar nu erau turci. Stim cine sunt, cine a platit pentru aceste provocari si care a fost suma", a declarat Vladimir Putin, citat de agentiile Tass si Sputnik. "Nu este nimic bun in legatura cu aceste incidente. Sunt provocari menite sa distruga acordurile precedente", a…

- Ministerul rus al Apararii susține ca, in noaptea de 6 ianuarie, a respins atacul efectuat de un numar de 13 drone aeriene asupra bazelor sale militare din Siria. Mijloacele de aparare aeriana și de razboi electronic au permis neutralizarea tuturor aparatelor aeriene fara pilot. Oficialii militari afirma…

- Rusia susține ca 13 drone inarmate i-au atacat recent bazele din vestul Siriei. Ministerul rus al Apararii a afirmat luni ca nu au existat victime și nici pagube materiale semnificative in atacurile de la baza aeriana Hmeimim și cea navala, de la Tartus. Forțele de aparare antiaeriana (sistemul Panțir-S1)…

- În rețeaua sociala Vkontakte” au aparut fotografii ale avioanelor avariate la baza aeriana ruseasca Khmeimim din Siria. Imaginile demonstreaza fara dubiu ca Ministerul rus al Apararii a mințit din nou in comunicatul sau de presa, în care a informat despre lipsa daunelor la flotila…

- In ultima zi a anului trecut, baza aeriana Hmeimim din Siria, folosita de fortele militare dislocate de Kremlin in aceasta tara, a fost tinta unui atac cu aruncatoare de grenade, rusii pierzand cel putin sapte avioane,...

- Ministerul Apararii de la Moscova isi arata partea sensibila. Armata rusa a lansat un videoclip promoțional in care apar mai multi cațeluși care sunt dresați pentru a-i ajuta pe militari in misiuni de patrulare a frontierelor.

- Acordul privind sistemele antiaeriene S-400, care potrivit estimarilor are valoarea de 2,5 miliarde de dolari, a generat preocupari in Occident, in contextul in care Turcia este stat membru al Aliantei Nord-Atlantice. Sistemul antiaerian rus nu poate fi integrat in infrastructura militara NATO.…

- Vestile proaste par sa se tina lant in Rusia. Dupa autobuzul care a ucis cinci oameni pe treptele unui pasaj subteran din Moscova, un centru comercial din Sankt Petersburg a fost tinta unui atac cu bomba. Din fericire, nu au existat morti, dar zece oameni au fost raniti. A fost insa al doilea incident…

- O fregata apartinand Marinei britanice a ”escortat” o nava de razboi rusa care se apropia de apele teritoriale britanice in ziua de Craciun, a anuntat Ministerul Apararii, un nou simptom al relatiilor tensionate intre Londra si Moscova, relateaza AFP. HMS St Albans a fost trimisa sambata in apropiere…

- Bazele militare Tartus si Hmeimim din Siria, cedate de regimul de la Damasc pentru o perioada de 49 ani Rusiei, vor putea in curand sa gazduiasca nave cu propulsie nucleara. Rusii au inceput deja lucrarile de extindere a celor doua baze.

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Dupa ce Vladimir Putin a anuntat ca Rusia se va retrage militar din Siria, serviciul rus de securitate FSB si-a exprimat temerea ca jihadistii vor incerca sa destabilizeze situatia in interiorul tarii. La intalnirea cu sefii serviciilor de securitate din statele CSI, Vladimir Putin a evidentiat…

- Aviația militara americana a fost obligata sa traga rachete de semnalizare spre avioane militare rusești în estul Siriei, obligându-le sa pareasca zona, a anunțat astazi Pentagonul. Incidentul a fost confirmat și de Ministerul rus al Apararii. In spațiul aerian deasupra…

- ''Nu au existat reduceri semnificative ale efectivelor forțelor ruse dupa anunțurile anterioare privind planificata retragere din Siria'', a declarat maiorul Adrian Rankine-Galloway, purtator de cuvant al Pentagonului.Președintele Vladimir Putin a ordonat luni, cu prilejul unei vizite surpriza…

- Mandatul secretarului feneral al NATO Jens Stoltenberg la conducerea celei mai mari aliante militare din lume a fost prelungit de cele 29 de state membre cu doi ani, pana la 30 septembrie 2020, a anuntat marti Alianta Nord-Atlantica intr-un comunicat, relateaza The Associated Press potrivit News.ro…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin a ordonat inceperea retragerii fortelor ruse din Siria. Putin a efectuat luni o vizita neanuntata la baza aeriana rusa de la Hmeimim, au anuntat agentiile de presa ruse preluate de AFP si Reuters, preluate de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a cerut Ministerului Apararii de la Moscova sa inceapa operatiunea de retragere a trupelor ruse aflate in Siria, dupa ce interventia Moscovei a permis regimului Assad sa obtina victorii importante impotriva extremistilor si opozitiei moderate, informeaza agentia Tass.

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat infrangerea totala a gruparii jihadiste Statul Islamic (SI) in Siria pe ambele maluri ale fluviului Eufrat, relateaza agentiile Reuters si EFE.'Ministrul apararii (Serghei Soigu) m-a informat in urma cu doua ore ca operatiunile pe malurile de est si…

- Ieri, o știre a facut senzație in Moldova. Azi, aceeași știre a fost preluata și de catre o parte a presei romanești. Intr-adevar, la prima vedere, știrea este o bomba. Liderul Partidului Democrat și al coaliției de guvernare Vladimir Plahotniuc este cercetat penal in Federația Rusa, iar magistrații…

- Ajuns la putere in 2000, intr-o tara cu o putere instabila si o economie care se clatina, Putin este laudat de multi dintre concetatenii sai pentru ca a fost omul stabilitatii si al unei noi prosperitati, multumita unei adevarate mane, de pe urma petrolului, timp de mai multi ani. ”Rusia va…

- Legaturile stranse cu rușii ale primului președinte postrevoluționar al Romaniei, depașesc, in sfarșit, zona prepuspunerilor. Toate sunt dodedite de afirmațiile Doinei Cornea, consemnate de istoricul clujean Cornel Jurju in cartea biografica scrisa recent. Episoade interesante din viata disidentei comuniste…

- Delegația Bisericii Ortodoxe Romane condusa de patriarhul BOR, Daniel, a fost primita sambata de Patriarhul Kirill, al Moscovei și al intregii Rusii, in Sala Tronului din Catedrala Hristos Mantuitorul.Patriarhul Daniel se afla la Moscova, in perioada 2-5 decembrie, cu prilejul festivitaților…

- Apararea aeriana a armatei siriene a interceptat si distrus cel putin doua rachete israeliene care vizau o 'pozitie militara' in provincia Damasc, au informat sambata agentia oficiala Sana si televiziunea de stat, preluate de AFP si...

- Secretarul Consiliului Securitații Rusiei, Nikolai Patrușev, a declarat joi ca Moscova pregatește deja retragerea contingentului sau din Siria, au relatat agențiile de presa ruse, citate de Reuters.

- "Pentru a semna un tratat de pace intre tarile noastre, avem nevoie sa existe intelegere si incredere in randul populatiilor noastre", a afirmat Shinzo Abe. Vorbind despre posibila activitate comuna economica a Rusiei si Japoniei in insulele din Arhipelagul Kurile, premierul japonez a mentionat…

- Șase bombardiere cu raza lunga de acțiune TU-22M3 au efectuat lovituri aeriene asupra unor poziții ale gruparii Statul Islamic in Siria, pe malul vestic al fluviului Eufrat, a anunțat vineri Ministerul Apararii rus, citat de RIA Novosti, potrivit Reuters. Printre obiectivele țintite…

- TSKA Moscova va primi in aceasta seara de la ora 19:00, intr-un meci care va fi transmis in direct de Telekom Sport 2 vizita formatiei Benfica intr-un meci contand pentru etapa a V-a din Grupa A a Champions League. Rusii isi pun mari sperante in aceasta partida avtand in vedere ca portughezii nu traverseaza…

- Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, Kirill, a declarat, potrivit Sputnik, ca omenirea s-a adancit in pacate si sfarsitul lumii se apropie, mentionand ca acum „nu e momentul pentru clatinarea barcii patimilor omenesti". „Toti oamenii care isi iubesc patria trebuie sa se uneasca pentru…

- Ministerul rus al Apararii a acuzat Pentagonul ca ii acopera in Siria pe jihadistii din Statul Islamic (SI) si a difuzat o serie de imagini pentru a demonstra acest lucru, insa dovezile „absolut convingatoare“ prezentate sunt de fapt capturi dintr-un joc video.

- Inflexibilitatea partii americane este principalul motiv pentru care nu a fost posibila organizarea unei intalniri bilaterale intre presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, in timpul summitului APEC din Vietnam, a anuntat Kremlinul, potrivit agentiei Reuters. Trump…

- Presedintele american, Donald Trump, a aratat duminica, intr-un tweet, ca omologul sau chinez, Xi Jinping, a acceptat sa intensifice sanctiunile contra Coreei de Nord, ca raspuns la programul nuclear al Phenianului, transmite AFP."Presedintele chinez Xi a declarat ca intensifica sanctiunile…

- La locul atacului chimic din satul Al-Latamina din Siria s-au gasit fragmente ale unei detonator de aviație de productie sovietica – AVU-ET – cu urme de sarin, rezulta din raportul Organizației pentru Interzicerea Armelor Chimice. In document, fragmentul in cauza este denumit „obiect metalic”. Pe acest…

- Sase bombardiere ale aviatiei ruse au lansat atacuri aeriene asupra mai multor obiective care apartin teroristilor din regiunea siriana Deir ez-Zor. Anuntul a fost facut de catre Ministerul Apararii de la Moscova.

- Un submarin rus a lansat, marti, din estul Marii Mediterane, rachete de croaziera Kalibr spre pozitii din Siria ale Statului Islamic, anunta Ministerul rus al Apararii. Rachetele au atins pozitii militare ale retelei teroriste din provincia siriana Deir ez-Zor. "Pe 31 octombrie,…

- ”Nu putem sa avansam o data exacta, insa Croatia trebuie sa adere la zona euro dupa cel de-al doilea mandate al Guvernului, adica in sapte sau opt ani”, a declarat Plenkovic. Prim-ministrul croat a precizat ca Guvernul de la Zagreb intentioneaza sa intre in Mecanismul european al ratelor…

- Rusia a denunțat vehement duminica "bombardamentele barbare" ale coaliției conduse de SUA asupra orașului Raqqa - fief al gruparii jihadiste Statul Islamic in Siria cucerit in aceasta saptamana - care au facut "mii" de victime civile și care, potrivit ei, amintesc de bombardamentele…

- Gruparea Stat Islamic (SI) a pierdut aproape 90% din teritoriile pe care le-a cucerit în 2014 în Irak și Siria, a anunțat marți coaliția internaționala antijihadista condusa de Statele Unite, informeaza AFP.