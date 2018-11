Rusii sunt convinsi ca americanii vor aduce rachete nucleare in Europa: Luam in calcul cel mai pesimist scenariu

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au incalcat legile maritime internationale, duminica, dupa ce autoritatile ruse au incercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze in jurul Crimeei, in drumul spre un port ucrainean. Ucraina acuza Rusia ca a incercat sa…

- Rusia reprezinta in acest moment o amenintare indiscutabil mai mare la adresa sigurantei Marii Britanii decat grupurile teroriste islamice precum al-Qaeda si ISIL, a avertizat noul sef al Armatei din UK. Generalul Mark Carleton-Smith, in varsta de 54 de ani, a spus acest lucru in cadrul primului…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo si omologul sau chinez Wang Yi au avut niste schimburi de replici mai putin diplomatice, luni, la Beijing, la cateva zile dupa o adevarata denuntare a politicii chineze de catre vicepresedintele Statelor Unite, Mike Pence. Aflat in trecere pe la Beijing,…

- Presedintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat, luni, ca liderul de la Phenian, Kim Jong-Un, va intreprinde curand o vizita in Rusia, iar presedintele chinez Xi Jinping ar putea vizita Coreea de Nord. Moon Jae-In a facut aceste declaratii in cursul unei reuniuni a Cabinetului sud-coreean,…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat miercuri ca liderul american Donald Trump ar trebui sa se invinovateasca singur pentru preturile mari la petrol. "Daca vrei sa gasesti pe cineva care este responsabil de preturile crescande, Donald, trebuie sa te uiti in oglinda", a afirmat Putin in…

- Statele Unite analizeaza posibilitatea mentinerii unei prezente militare permanente in Polonia, a declarat marti seara presedintele SUA, Donald Trump, in contextul intrevederii cu omologul sau polonez, Andrzej Duda. Polonia a cerut in mod repetat prezenta militara americana cu statut permanent,…

- Politia din Rusia a retinut cel putin 839 de persoane in cadrul unor proteste la nivel national la adresa unei reforme a pensiilor propuse de Guvern, a declarat un grup independent de monitorizare. Protestatarii s-au adunat in orasele din Rusia pentru a se ridica impotriva propunerii Guvernului…

- Procurorul special Robert Mueller i-a cerut presedintelui american, Donald Trump, o audiere dupa ce acesta va oferi raspunsuri in scris la intrebarile privind ingerintele ruse in alegerile din 2016, a anuntat joi avocatul Rudy Giuliani. "Credeam ca suntem aproape de a ajunge la o intelegere…