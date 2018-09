Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 21 sept — Sputnik. Joi, la Chișinau, începe cel mai important eveniment economic al anului la care vor participa oameni de afaceri din Republica Moldova și Federația Rusa. Forumul Economic Moldo-Rus are drept scop atragerea investițiilor rusești în economia țarii.…

- Nu este o noutate ca atunci cand povestim despre Republica Moldova, una din temele de discuție este vinul. Toți spun și toți știu ca de mulți ani de zile moldovenii produc și sunt prezenți pe piața internaționala cu mult vin bun. Acest lucru s-a putut intampla pentru ca zonele din centrul și sudul Moldovei…

- CHIȘINAU, 28 aug – Sputnik. Republica Moldova și Federația Rusa trebuie atinga un nou nivel de colaborare economica. Declarația a fost facuta de președintele țarii, Igor Dodon, în cadrul videoconferinței organizata la Centrul de presa Sputnik Moldova la care se discuta despre agenda Forumului…

- Forumul Economic Moldo-Rus este un eveniment de o anvergura internaționala care va crea o platforma de discuții privind cooperarea economica și a mediului de afaceri dintre Republica Moldova și Federația Rusa.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, solicita demisia ministrului Apararii, Mihai Fifor, dupa o afirmatie a acestuia privind baza militara de la Deveselu. "Mihai Fifor, ministrul Apararii, afirma ca avem rachete 'balistice' la Deveselu. Prostia guvernului Dancila devine deja periculoasa,…

- CHIȘINAU, 14 iul — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a întâlnit sâmbata cu omologul sau rus Vladimir Putin cu care a discutat întreg spectrul relațiilor bilaterale și situația regionala, inclusiv în domeniul securitații. © Sputnik / Miroslav…

- In 2018, Federația Rusa a ajuns pe poziția a patra in topul țarilor dupa destinația exporturilor din Republica Moldova, dupa Romania, Italia și Germania. Acest lucru releva o schimbare de optica a companiilor moldovenești și deja in primele luni ale anului 2018 peste 25% din totalul exporturilor sunt…

- Expertul Veaceslav Ionița considera ca subiectul Rezoluției adoptate la ONU, privind retragerea completa și necondiționata a forțelor militare straine de pe teritoriul Republicii Moldova, nu aduce foarte multe oportunitați și dividende politice. Cercetarile arata ca cetațenii…