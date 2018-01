Stiri pe aceeasi tema

- In meciul decisiv contra Belgiei, Romania a avut in teren doua surori gemene: Florina și Karina Murariu. Cele doua sportive de la Agroland Timișoara spera sa aduca la turneul final din Bulgaria (13-18 aprilie) prima medalie pentru voleiul romanesc dupa Revoluție. Extrema Florina Murariu, legitimata…

- Simona Halep si Irina Begu au trecut, in semifinale, cu scorul de 6-2, 6-7, 10-6, intr-o ora si 29 de minute de joc, de cuplul Anna Blinkova / Nicola Geuer (Rusia / Germania). De-a lungul intalnirii, perechea romana a servit un as, a comis o dubla greseala si a avut 17 lovituri castigatoare si 15…

- Bazele militare Tartus si Hmeimim din Siria, cedate de regimul de la Damasc pentru o perioada de 49 ani Rusiei, vor putea in curand sa gazduiasca nave cu propulsie nucleara. Rusii au inceput deja lucrarile de extindere a celor doua baze.

- Opozantul rus Alexei Navalnii a declarat ca pregatește o acțiune de protest naționala impotriva deciziei Comisiei Electorale Centrale din Rusia, care la 25 decembrie a refuzat sa-l inregistreze pe politician in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din Rusia. Navalnii a facut apel la suporterii…

- Aproape un rus din doi considera ca ''forte politice straine'' sunt responsabile de suspendarea Rusiei de la Jocurilor Olimpice de iarna 2018 pentru dopaj institutionalizat, potrivit unui studiu publicat vineri de institutul de sondaj public VTIOM.

- Mihaela Buzarnescu și-a continuat parcursul impresionant din 2017. Tenismena s-a impus in finala turneului de dublu ITF de la Dubai, alaturi de partenera Alena Fomina, din Rusia. Perechea romano-rusa s-a impus in finala in fața cuplului format din Lesley Kerkhove (Olanda) și Ligia Marozava (Belarus),…

- Campioana mondiala en-titre la handbal feminin, Norvegia, s-a calificat, vineri, in finala Campionatului Mondial din Germania, dupa ce a eliminat reprezentativa Olandei, cu scorul de 32-23 (17-10), in prima semifinala a zilei.Cea de-a doua semifinala va avea loc de la ora 21.45, intre Suedia…

- REPORTAJEL. Povestea globurilor. Ajutoarele cu mult talent ale lui Moș Craciun Cea mai mare fabrica de globuri din țara este pe o mica strada din Cluj. Jumatate din producție merge in SUA. Clujul este capitala ornamentelor de brad din România. Cea mai mare fabrica de globuri din țara a pornit…

- Meciurile din sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin s-au incheiat miercuri, Olanda si Norvegia obtinand calificarea in semifinale. Campioana olimpica din 2016, Rusia, a fost eliminata de campioana mondiala Norvegia, iar Cehia, echipa care a batut Romania in optimi, a fost…

- Cehia, victorioasa in fața Romaniei, Rusia, Olanda și Norvegia s-au calificat, luni, in sferturile de finala ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Germania. Vicecampioana mondiala Olanda, antrenata de Helle Thomsen (CSM București), a avut nevoie de prelungiri pentru a elimina…

- Cristina Neagu a inscris in prima repriza nu mai puțin de 8 goluri, dar a fost luata om la om de cehoaice, ingreunandu-se misiunea in atac a tricolorelor. * * Naționala feminina de handbal a Romaniei susține de la ora 18:30, la Leipzig, meciul din faza optimilor de finala ale Campionatului Mondial,…

- Naționala feminina de handbal a Romaniei susține de la ora 18:30, la Leipzig, meciul din faza optimilor de finala ale Campionatului Mondial, in compania selecționatei Cehiei. Caștigatoarea acestei dispute intalnește in sferturi invingatoarea duelului dintre Olanda și Japonia, meci care incepe la ora…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 7 decembrie Grupa A 15.00 Paraguay – Slovenia 19.00 Romania – Angola 21.30 Spania – Franța Grupa B 15.00 Polonia –…

- Sase partide s-au disputat miercuri in grupele C si D la Campionatul Mondial din Germania, invingatoarele zilei fiind Rusia, Muntenegru, Danemarca, respectiv Coreea de Sud si Germania, in timp ce Olanda si Serbia au remizat. In grupele A si B a fost zi de pauza, iar Romania, calificata deja in optimi,…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 5 decembrie Grupa A 15.00 Slovenia – Angola 19.00 Franța – Paraguay 21.30 Romania – Spania Grupa B 15.00 Ungaria –…

- Uniunea Europeana este un importator net de jucarii din restul lumii, valoarea exporturilor spre tarile non-UE fiind de aproape cinci ori mai mica decat valoarea importurilor din aceste tari, arata datele publicat marti de Eurostat. Conform sursei citate, Uniunea Europeana a importat, in 2016,…

- "Nici o tara nu a facut mai mult decat Statele Unite si generozitatea noastra va continua", a spus Haley, ai carui parinti au imigrat din India. "Dar deciziile noastre privind politicile de imigrare trebuie intotdeauna sa fie facute doar de americani si doar de americani", a adaugat oficialul…

- Legaturile stranse cu rușii ale primului președinte postrevoluționar al Romaniei, depașesc, in sfarșit, zona prepuspunerilor. Toate sunt dodedite de afirmațiile Doinei Cornea, consemnate de istoricul clujean Cornel Jurju in cartea biografica scrisa recent. Episoade interesante din viata disidentei comuniste…

- TELEKOM SPORT LIVE VIDEO SLOVENIA - ROMANIA: Fetele noastre n-au avut nicio emotie impotriva modestei Paraguay. Martin Ambros a putut utiliza intreg lotul in acel meci. Dupa joc, Ambros era deja cu gandul la partida cu Slovenia: "Va fi foarte important meciul de maine cu Slovenia. Jucam sa adunam…

- In unele magazine din Federația Rusa se desfașoara un eveniment neobișnuit de ajutorare a cetațenilor nevoiași, care pot fi luate gratis de oricare persoana care nu are bani sa-și cumpere hrana... Aceasta acțiune a fost lansata in unele magazine și ofera posibilitatea saracilor sa-și ia liber produsele…

- Campionatul Mondial de handbal feminin 2017, din Germania. Romania debuteaza cu Paraguay, pe 2 decembrie! Rezultatele Campionatului Mondial de handbal feminin 2017 CLASAMENTELE, AICI . 2 decembrie Grupa A Romania – Paraguay , sambata – 2 decembrie, ora 15.00, Telekom Sport 1 Franta – Slovenia, sambata…

- UPDATE Exita utilizatori care confirma ca rețeaua funcționeaza.WhatsApp a cazut iar! E pentru a doua oara in aceasta luna, dupa ce la inceputul lunii noiembrie milioane de utilizatori s-au plans ca nu pot trimite mesaje. Problema este una globala, fiind semnalate deficiențe in țari precum…

- Premierul rus Dmitri Medvedev a apreciat joi ca relațiile ruso-americane se afla la cel mai scazut nivel. Intr-un interviu televizat, Medvedev a spus insa ca președintele american Donald Trump i s-a parut o persoana prietenoasa, dornica sa stabileasca contacte de lucru pozitive cu Rusia, conform…

- Sase bombardiere strategice rusesti cu raza lunga de actiune Tu-22M3 au lovit duminica tinte ale organizatiei jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir ez-Zor, au anuntat agentii de presa rusesti citand Ministerul rus al Apararii. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom din…

- Romania se afla pe pozitia 41, cu 737 de puncte, in clasamentul FIFA-Coca Cola, dat publicitatii joi. Romania a urcat patru locuri, dupa ce a castigat in ultima luna un meci, scor 2-0, cu Turcia si a pierdut altul, cu 0-3, in fata Olandei, ambele fiind amicale. In fruntea ierarhiei, Germania se mentine…

- CHIȘINAU, 16 nov — Sputnik. Într-un recent interviu, președintele Vladimir Putin s-a referit la acuzațiile americane cu privire la încalcarea de catre Rusia a Tratatului forțelor nucleare intermediare (INF). "O alta problema o constituie rachetele cu raza mica și medie…

- In ultimul timp au aparut informatii legate despre o posibila criza a gazelor in Romania, in aceasta iarna. Distribuitorii spun ca stocurile sunt mici, si ca importurile din Rusia vor creste, pozitie sustinuta si de transportatorul Transgaz. Producatorii spun ca au constituit stocurile necesare. Unde…

- Printre echipele care ar putea participa la acest turneu se numara, in afara gazdelor, Italia si Olanda de pe continentul european, Chile din America de Sud, Camerun si Ghana din Africa. CM 2018. Cum arata URNELE VALORICE pentru tragerea la sorti a Cupei Mondiale din Rusia Discutiile…

- Serviciile de securitate ruse incearca sa influențeze opinia publica din Olanda prin raspandirea de știri false, a declarat ministrul olandez de interne, Kasja Ollongren, intr-o intervenție in parlament, relateaza marți portalul de știri dutchnews.nl, citeaza agerpres.ro.

- Dupa inca o ratare a prezentei la Campionatul Mondial de fotbal (in 2018 se vor implini 20 de ani de la ultima participare), nationala de fotbal a Romaniei va incheia anul cu un amical impotriva Olandei, o alta echipa care va urmari turneul final din Rusia la televizor. Disputa de pe "Arena Nationala"…

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei sustine astazi o noua partida amicala, cea cu Olanda, care va fi gazduita de Arena Nationala, de la ora 21.00, in direct la Pro TV. Ca si reprezentativa tricolora, si Olanda a ratat prezenta la Campionatul Mondial din 2018, din Rusia. Nationala batava a facut parte…

- Selectionerul reprezentativei Romaniei, Cosmin Contra, a tinut la conferinta de presa premergatoare confruntarii de maine de pe „National Arena” cu Olanda, pe care a sustinut-o in urma cu putin timp la Mogosoaia, sa le reproseze reprezentantilor mass-media ca le iau din merite „tricolorilor” dupa ultimele…

- Miniștrii apararii din statele membre NATO, reuniți la Bruxelles, au discutat despre incalcarea de catre Rusia a tratatului privind controlul armamentului și despre modalitațile de a determina Moscova sa il respecte, a declarat joi secretarul american al apararii James

- Posibilitatea ca fostul lider catalan Carles Puigdemont sa obțina azil in Belgia și inclusiv in Uniunea Europeana este "destul de mica", deoarece faptul ca el este judecat in Spania "nu este suficient pentru a dovedi ca drepturile sale ii sunt incalcate", a declarat sambata Stefan…

- Lotul largit al Romaniei pentru Campionatul Mondial de handbal feminin 2017. Selecționerul Martin Ambros a anunțat cele 28 de jucatoare ce vor intra in pregatiri pentru competiția din Germania. Tricolorele vor intalni, in ordine, intre 2 si 8 decembrie, in grupa A la CM din Germania, echipele Paraguay,…

- „Dumnezeu a murit!”, se spunea la mijlocul secolului al XIX-lea in Europa Occidentala. Stirea a ajuns pana acolo unde a contat – pana la capatul crestinismului, la granita cu China. A facut cale intoarsa ca un bumerang si s-a oprit in Rusia. Nici vorba de asa ceva, caci atunci cand pacatul si divinul…

- La granița regiunii Kursk a fost reținuta o încarcatura de aproximativ 20 de tone de mere. Experții Rosselkhoznadzor au interzis ca lotul de mere sa fie transportat în Rusia. Potrivit presei ruse, s-a constatat ca cele 20 de tone de mere din Republica Moldova și Bryansk a fost identificata…

- Candidata la alegerile prezidențiale din Rusia, Ksenia Sobceak, vedeta de televiziune apropiata opoziției, a declarat marți ca spera sa-i reuneasca pe rușii care sunt nemulțumiți de situația din țara, relateaza AFP. În cadrul unei conferințe de presa într-un teatru din…

- Rusia folosește ingerința electorala ca "arma predilecta" pentru a submina democrația în lume, a declarat joi ambasadoarea SUA la ONU, Nikki Haley, calificând presupusul amestec al Moscovei în alegerile din Statele Unite drept „razboi", informeaza Agerpres.…

- "Cand o țara poate interveni și interfera in alegerile din alta țara, aceasta este razboi", a subliniat diplomata americana in cadrul unei dezbateri cu privire la leadership-ul SUA, organizata la New York, de Institutul George W.Bush."Nu am vazut-o doar aici, ci și in Franța și alte țari",…

- Mircea Lucescu acuza: ”Spaniolii din staff-ul Ucrainei m-au suspendat!”. Mircea Lucescu crede ca a fost ”lucrat” de oamenii din staff-ul Ucrainei, la meciul Turciei cu aceasta reprezentativa ex-sovietica. In acea intalnire, extrem de importanta pentru calificarea la Cupa Mondiala 2018, Ucraina a invins…

- Prima reprezentativa de fotbal a Romaniei va intalni Turcia, echipa naționala pregatita de Mircea Lucescu, pe 9 noiembrie intr-un meci amical care se va desfașura, cel mai probabil, pe noul stadion din Craiova. Recent, s-a stabilit ca, pe 14 noiembrie, "tricolorii" antrenați de Cosmin Contra…

- Industria de asigurari din Romania este una emergenta, insa tocmai acest lucru creeaza o buna perspectiva de crestere. Asigurarile de viata reprezinta numai 18% din totalul PBS al pietei, spre exemplu - fata de peste 60% la nivel european, a mai spus oficialul ASF, care a precizat ca "piata de asigurari…

- Militarii din Grupul Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din regiunea transnistreana continua sa se antereneze în cazul unor situații excepționale cum ar fi razboiul. Despre aceasta a anunțat Ministerul Apararii al Federației Ruse pe site-ul oficial al acestuia- structure.mil.ru…

- Dintre cele 32 de echipe care se califica la Mondial, se cunosc deja 23, iar o serie de nume importante vor lipsi de la turneul final de anul viitor, printre ele regasindu-se Olanda, Chile sau Tara Galilor. Campioana Americii de Sud, Chile, a ratat calificarea dupa infrangerea cu 0-3 in fata Braziliei,…