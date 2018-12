Rusii repara gaurica Statiei Orbitale Internationale

Stiri pe aceeasi tema

- Cosmonautii rusi Igor Kononenko si Serghei Prokopiev au finalizat marti o iesire in spatiu pe durata careia au inspectat o fisura descoperita in luna august intr-un perete al unei capsule Soyuz andocate la Statia Spatiala Internationala (ISS), care a provocat o usoara depresurizare a avanpostului orbital,…

- Un cosmonaut rus si doi astronauti american si canadian au decolat ieri si au fost plasati cu succes pe orbita de catre o racheta Soyuz in directia Statiei Orbitale Internationale (ISS). Rusia a rasuflat usurata dupa esecul precedent din octombrie. David Saint-Jacques, Anne McClain si Oleg Kononenko…

- Roskosmos, agentie a carei reputatie este afectata de mai multe esecuri, inclusiv cel privind o racheta Soyuz, in octombrie, a fost aratata cu degetul de catre Curtea de Conturi a Rusiei pentru nereguli financiare la scara larga si mai multe miliarde ”furate”. ”Avem mari probleme cu Roskosmos. Exista…