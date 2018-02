Rusii recunosc ca au testat peste 200 de arme noi in Siria. 400 de oameni au fost ucisi doar in ultimele 5 zile

Stiri pe aceeasi tema

- 'Ajutand poporul nostru frate sirian, noi am testat peste 200 de noi tipuri de arme', a declarat generalul Vladimir Samanov, fost comandant al trupelor de parasutisti devenit deputat, vorbind in Duma de Stat (camera inferioara a parlamentului federal rus). 'Aceasta a aratat lumii intregi eficienta…

- Treisprezece civili au fost ucisi joi in noi bombardamente ale regimului Bashar al-Assad asupra enclavei insurgentilor Ghouta de Est de langa Damasc, a anuntat joi organizatia nonguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), cu sediul la Londra.

- Kremlinul a dezmintit miercuri implicarea Rusiei in bombardamentele din Ghouta orientala, in apropiere de Damasc, care au facut 296 de morti in aceasta enclava controlata de rebeli in Siria, potrivit unui bilant al organizatiei neguvernamentale Observatorul sirian pentru drepturile omului (OSDO), relateaza…

- Mai mult de o suta de mercenari rusi au fost ucisi si alti 200 raniti in urma unei riposte a trupelor speciale americane intr-o confruntare din apropierea orasului Deir ez-Zor din centrul Siriei. E cea mai mare coliziune armata intre SUA si Rusia de la sfarsitul Razboiului Rece, din decembrie…

- Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu sediul in Marea Britanie, a informat ca bombardamentul asupra Ghoutei de Est s-a intensificat duminica seara, fiind ranite 325 de persoane. Ghouta de Est, cel mai mare bastion al rebelilor de langa capitala Damasc, gazduieste aproape…

- Cel putin 71 de persoane au fost ucise, in ultimrlr 24 de ore, de raidurile aeriene ale guvernului sirian intr-o enclava a rebelilor din Damasc in ultimele 24 de ore, conform unui grup de monitorizare, scrie The Independent, citat de News.ro . Observatorul Sirian al Drepturilor Omului, organizatie cu…

- Kremlinul a subliniat luni ca nu exista ”nicio proba substantiala” care sa arate ca Guvernul rus a incercat sa influenteze alegerile prezidentiale americane, dupa ce 13 rusi au fost inculpati la sfarsitul saptamanii trecute in Statele Unite, acuzati ca au incercat sa favorizeze campania lui Donald Trump,…

- "Va amintiti momentul in care Vladimir Putin a castigat razboiul civil din Siria? Era in primavara anului 2016; aflat in vizita in acest stat afectat grav de razboi, presedintele Rusiei le spunea trupelor: «Cred ca misiunea Ministerului Apararii si a fortelor armate ruse a fost indeplinita in totalitate.…

- "Intaririle au fost incheiate, ofensiva asteapta semnalul de incepere", a declarat pentru AFP directorul OSDO, Rami Abdel Rahman. Potrivit acestuia, desfasurarea de noi unitati militare si de soldati, precum si incercuirea intregii zone Ghouta de Est a inceput in urma cu 15 zile. Locuitorii Damascului…

- SUA și Marea Britanie acuza oficial ca Rusia ar fi lansat atacul cibernetic ”NotPetya”, care a avut loc in vara anului trecut și a afectat companii din intreaga lume, scrie Reuters . In principal, insa, atacul a devastat rețelele de calculatoare din Ucraina, dar și Rusia. Atacul a fost lansat de armata…

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas este asteptat luni in Rusia, la doua saptamani dupa premierul israelian Benjamin Netanyahu, in incercarea de a obtine de la presedintele rus Vladimir Putin sprijinul Moscovei dupa ce SUA au recunoscut Ierusalimul drept capitala a Israelului, potrivit AFP Prevazuta…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a anulat vizita de lucru la Soci ca urmare a prabusirii unui avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, in apropiere de Moscova, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza agentia Sputnik.…

- Șeful ONU cere incetarea conflictului armat din Siria. Antonio Guterrs, secretar general al Organizației Națiunilor Unite, a cerut sambata stingerea imediata a conflictului armat din Siria. Guterres a declarat ca toate parțile implicate in conflict trebuie sa respecte rezoluțiile și incetarea ”imediata…

- Cel putin 11 civili au murit, vineri, in urma unor bombardamente efectuate de fortele regimului condus de Bashar al-Assad asupra pozitiilor ocupate de rebelii din Ghouta de Est, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza site-ula agentiei de presa Reuters.

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114 politicieni si 96 de oameni…

- Kremlinul a anuntat, miercuri, organizarea unei competitii pentru sportivii rusi carora nu li se permite participarea la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, din cauza scandalului de dopaj, relateaza L’Equipe. Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, presedintele Vladimir Putin…

- Presedintele rus Vladimir Putin a apreciat in gluma, marti, ”vexant” faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile sa fie sanctionate de Washington, pe care a catalogat-o drept un ”act inamical”, dar a exclus pentru moment masuri de retorsiune, relateaza AFP. ”Este, bineinteles, un…

- Kremlinul a reactionat marti cu prudenta la publicarea de catre Washington a unei liste cu apropiati ai presedintelui rus Vladimir Putin, susceptibili de sanctiuni, afirmand ca doreste sa ''analizeze'' pentru a trage concluzii inainte de a da ''frau emotiilor'', relateaza…

- Acțiunile opoziției conduse de Alexei Navalnii, care au avut loc ieri in zeci de orașe ale Rusiei, nu sunt considerate la Kremlin drept o amenințare politica la adresa președintelui Vladimir Putin. La 29 ianuarie, Dmitri Peskov, secretarul de presa al președintelui rus, a declarat jurnaliștilor ca:…

- Aleksei Navalnii, inamicul numarul unu al președintelui Rusiei, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza...

- Principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a fost retinut duminica de politie la Moscova, la cateva minute dupa ce s-a alaturat sustinatorilor sai reuniti in capitala Rusiei pentru a protesta impotriva presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Tocmai m-au arestat. Nu are…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- "Au fost unii provocatori, dar nu erau turci. Stim cine sunt, cine a platit pentru aceste provocari si care a fost suma", a declarat Vladimir Putin, citat de agentiile Tass si Sputnik. "Nu este nimic bun in legatura cu aceste incidente. Sunt provocari menite sa distruga acordurile precedente", a…

- Forțele guvernamentale siriene au ucis cel puțin 85 de civili in atacuri aeriene asupra enclavei Ghouta, ultima reduta a rebelilor. Turcia le-a cerut Rusiei și Iranului sa faca presiuni asupra regimului Assad, pentru a pune capat ofensivei impotriva opoziției.

- Stafful electoral al lui Vladimir Putin pentru participarea la campania prezidențiala, din luna martie a acestui an, va fi constituit in viitorul apropiat. Acest lucru a fost comunicat jurnaliștilor de catre secretarul de presa al șefului statului, Dmitri Peskov, noteaza NOI.md cu referire la presa…

- 'Zece drone incarcate cu explozivi s-au apropiat de baza aeriana rusa de la Hmeimim si alte trei de baza Flotei ruse de la Tartous', a comunicat Ministerul Apararii, citat de agentiile de presa ruse. Atacurile au avut loc in noaptea de 5 spre 6 ianuarie si au fost organizate in scopuri 'teroriste',…

- Situata la est de Damasc, langa orasul Harasta, "Directia de blindate", unde s-ar afla aproximativ 250 de militari, a fost incercuita de la 31 decembrie de catre jihadistii din Jabhat Fateh al Sham, fostul Front al-Nusra (ex-afiliatul sirian al al-Qaida) si de catre rebeli islamisti."Unitati…

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata in luna decembrie in razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de morti, inregistrata intr-o luna, in 2017, transmite…

- Rusia va continua sa sustina eforturile Siriei de aparare a suveranitatii, i-a transmis presedintele rus, Vladimir Putin, omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, a anuntat sambata Kremlinul.

- 'Realizarea acestui acord raspunde intereselor Rusiei, intrucat contribuie la consolidarea prezentei militare ruse pe termen lung si garanteaza securitatea regiunii', se arata intr-o nota anexata documentului.Conform intelegerii, la baza navala de la Tartus vor putea stationa simultan pana…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Kremlinul a aparat marti ''legitimitatea'' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca ''arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Acordul prevede extinderea facilitatii navale de la Tartous, singura baza navala a Rusiei in Mediterana, si ofera navelor militare ale Rusiei acces in apele si porturile siriene, a declarat pentru RIA Viktor Bondarev, seful comisiei pentru securitate si aparare din Consiliul Federatiei (camera legislativa…

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la finalul negocierilor de la Astana, o reuniune a regimului sirian si rebelilor, la sfarsitul lui ianuarie, in statiunea balneara rusa Soci, in vederea unei avansari catre o solutie politica, relateaza AFP.La o saptamana dupa esecul reuniunii de la…

- Rusia, Turcia si Iranul au propus vineri, la sfarsitul negocierilor de pace de la Astana, organizarea unei reuniuni intre regimul lui Bashar al-Assad si opozitia siriana la sfarsitul lunii ianuarie in orasul rus Soci, relateaza AFP. La o saptamana dupa esecul reuniunii de la Geneva, cea…

- Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, a declarat luni ca un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni retragerea celei mai mari parti a contingentului militar rus din Siria, in cursul unei vizite-surpriza la baza de la Hmeimim, potrivit Interfax, scrie AFP, potrivit News.ro . ”In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au…

- Mii de oameni protesteaza violent in Ierusalim, dar si in mai multe orase din Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. Agentiile internationale de presa semnaleaza ca proteste violente au loc si la intrarea…

- Flynn a pledat vinovat vineri la acuzația ca a mințit FBI in legatura cu contactele sale cu Rusia și a fost de acord sa coopereze cu procurorii care investigheaza acțiunile apropiaților lui Donald Trump inainte ca acesta sa ajunga președintele SUA.Procurorii americani susțin ca Flynn și…

- "Libanul va supravietui sau va prospera doar daca va dezarma Hezbollah. Atata timp cat aveti o militie armata, nu veti avea pace in Liban. Situatia din Liban este tragica. Din 1979, iranienii au scapat literalmente cu crime in regiunea noastra (Orientul Mijlociu), iar acest lucru trebuie sa inceteze",…

- Saad Hariri, premierul Libanului, a afirmat ca regimul sirian dorește sa-l ucida, acuzând Damascul și de asasinarea tatalui sau, în anul 2005. "Am mulți inamici, extremiștii și regimul sirian. Cel din urma a emis o sentința la moarte pe numele meu. Ma acuza ca m-aș fi implicat în…

- Cel putin 14 persoane au fost ucise luni in noi bombardamente ale regimului sirian vizand Ghouta de Est, o regiune rebela situata in apropiere de Damasc in care a fost instaurata o zona de ”dezescaladare”, a anuntat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (SOHR), relateaza AFP. Asediata din…

- Raidurile aviației ruse au avut loc dupa ce saptamana trecuta președintele Bashar al-Assad a fost primit la Soci de președintele Vladimir Putin, iar acesta din urma a declarat ca exista o „șansa reala” de a pune capat razboiului din Siria.

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut saptamana aceasta, la Soci, mai multe intalniri cu tematica militara. Seria actuala, a zecea la numar, a inceput chiar de luni printr-o reuniune cu conducerea Ministerului Apararii si reprezentantii complexului militar-industrial cu privire la noul program de stat…