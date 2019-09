Rusii le promit gaze cu 25% mai ieftine ucrainenilor, in schimbul accesului la reteaua lor

Stiri pe aceeasi tema

- Gazprom promite Kievului livrari cu un discount de 25% , pentru ca Ucraina sa permita tranzitul gazelor rusești catre UE Gazprom poate confirma oferta sa pentru livrari directe cu un discount de 25% Ucrainei, in timpul convorbirilor trilaterale referitoare la gazele naturale, a declarat seful companiei…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a informat pe Facebook ca a ajuns la un acord cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cu privire la reducerea pretului pe care Moldova il plateste pentru gazele provenite din Rusia, informeaza agentia de presa TASS. „Am fost de acord, in principiu, si am realizat…

- Cancelarul german Angela Merkel a calificat sambata drept un 'semn de speranta' schimbul istoric a 70 de prizonieri intre Rusia si Ucraina, chemand totodata la continuarea eforturilor de 'punere in aplicare a acordurilor de la Minsk', transmite AFP. 'Acest schimb de prizonieri intre…

- Europa imbogațește Gazprom. Profitul gigantului rus a crescut cu peste 30% Grupul rus Gazprom a inregistrat o crestere de 32,4% a profitului net in primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, gratie majorarii vanzarilor de gaze naturale. Conform rezultatelor publicate…

- Conform rezultatelor publicate joi, grupul controlat de statul rus a inregistrat in primele sase luni ale acestui an un profit net de 878,6 miliarde ruble (11,9 miliarde euro la cursul de schimb actual), fata de 663,5 miliarde ruble in aceeasi perioada a anului trecut. In ceea ce priveste cifra de…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) atrage atentia, intr-un document, ca exista riscul ca, la iarna, sa nu poate fi alimentati toti consumatorii de gaze din Romania, avand in vedere ca exista "suspiciuni rezonabile" ca fluxul de gaze din import prin Ucraina sa fie redus.…

- Ucraina și Rusia au ajuns la un acord privind un schimb de prizonieri intre cele doua țari, fiind vizați toți cei 277 de deținuți aflați in arest dupa conflictul din estul Ucrainei, a declarat joi un oficial ucrainean, potrivit MEDIAFAX.Potrivitul oficialului ucrainean, Roman Bezsmertnyi,…

- "Pentru a atinge acest scop, este necesar sa se coordoneze relațiile dintre companiile implicate", a adaugat primul șef adjunct al biroului guvernului rus Serghei Prikhodko. Rusia este pregatita sa continue tranzitul gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei dupa 2019 pe baza unor condiții rentabile…