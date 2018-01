Stiri pe aceeasi tema

- Ceea ce primarul Gheorghe Falca anunta deunazi a devenit lege: taxele si impozitele locale pe 2018 raman la nivelul din 2015. Consilierii locali municipali au aprobat, miercuri, proiectul de hotarare care prevede modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Arad nr. 511/2017 privind stabilirea…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a salutat achiziționarea de catre Banca Transilvania a pachetului de 39,2% de acțiuni la Victoriabank, banca-cheie a Moldovei. Potrivit unui comunicat al BERD, citat de NOI.md, pentru prima data din 2007, un investitor bancar strain a intrat…

- Luni, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a venit cu o serie de precizari legate de evolutia a doua foarte importante proiecte de infrastructura: autostrada Ploiesti – Brasov si linia de metrou M6, 1 Mai – Otopeni. Felix Stroe, ministrul Transporturilor: „Am…

- 300 de milioane de euro de la BERD, pentru metrou Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare a decis luni sa aloce aproximativ 300 de milioane de euro pentru a completa sprijinul financiar necesar constructiei magistralei de metrou 6 pâna la Otopeni, proiect a carui valoare este…

- In anul 2003, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare BERD a acordat Companiei Nationale de Cai Ferate CFR un imprumut in valoare de 24 de milioane de euro pentru modernizarea a cinci statii de cale ferata, printre care si Constanta. Imprumutul a fost garantat de statul roman. Proiectele…

- Comisia Nationala de Prognoza estimeaza pentru 2018 o crestere economica de 5,5%, Produsul Intern Brut urmand sa ajunga la 907,9 miliarde lei. Conform ultimei prognoze elaborate de CNP, în 2018, PIB-ul per capita va fi de 46.617 lei. Consumul final va înregistra anul viitor o creştere…

- Lugojul este pe lista Ministerului Transporturilor și a Ministerului Dezvoltarii Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene in ceea ce privește proiectele de transport ce urmeaza a fi implementate in perioada 2018-2027. Cele doua ministere au inițiat un “Memorandum privind demararea pregatirii…

- Prioritatile de infrastructura in perioada 2021-2027. La ce costuri ajung Guvernul discuta, in sedinta de miercuri, un memorandum pentru demararea pregatirii unui portofoliu de proiecte de transport, printre care autostrazile Brasov-Sibiu si Brasov-Iasi-Ungheni, ce urmeaza a fi implementate in viitorul…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 65,7 milioane de lei Primariei Sibiu pentru pentru achizitia a 50 de autobuze noi, cu emisii reduse. Finantarea face parte din programul SMART al BERD (Romania Framework for Sustainable Mobility and Access to Road Transport),…

- Interconectarea retelei de inalta tensiune Saptamana trecuta, Republica Moldova a semnat un acord istoric, care, odata dus la final, va reduce dramatic gradul de dependenta al tarii de energia electrica din Est si va uni practic tara cu Romania si Uniunea Europeana. Banca Europeana pentru Reconstructie…

- Construcția drumului de ocolire de linga satul Bahmut va fi efectuata de compania „Rutador” (Moldova), care a ciștigat licitația. Anunțul a fost facut de catre I.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”, care a menționat ca valoarea totala a contractului este de 5,289 milioane de euro. In calitate de…

- Pe parcursul acestui an principalele organisme financiare internationale, Fondul Monetar International, Banca Mondiala, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, precum si Comisia Europeana si principalele agentii de rating, Standard & Poor\'s, Fitch Ratings, Moody\'s si JCRA, si-au imbunatatit…

- Intr-un efort comun de consolidare a securitații energetice a Republicii Moldova, Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Uniunea Europeana (UE), Banca Europeana de Investiții (BEI) și Banca Mondiala ofera un pachet de finanțare in suma de 270 milioane de euro pentru a finanța interconectarea…

- BERD finanteaza achizitia a 105 autobuze noi in Brasov, printr-o investitie care vizeaza beneficiile de mediu si principiile comerciale in domeniul serviciilor publice, anunța, intr-un comunicat Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) se asteapta sa adauge India pe lista statelor membre, la doi ani dupa ce China s-a alaturat si ea, au declarat vineri pentru Reuters surse din interiorul BERD, potrivit Agerpres.

- Uniunea Europeana se pregateste sa suprime anul viitor ajutoare de pana la 175 de milioane de euro destinate Turciei, in cadrul procedurii de aderare a Ankarei la UE, si ar putea sa blocheze credite de dezvoltare in valoare de 3,5 miliarde de euro, potrivit unor eurodeputati si diplomati, relateaza…

- Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va deveni acționar minoritar in cadrul companiei Black Sea Oil & Gas, deținuta de catre fondul de investiții american Carlyle, și ajunge astfel investitor indirect in proiectul de extragere a gazelor naturale din Marea Neagra. Black Sea Oil & Gas…

- Consiliul Local Municipal va da astazi un vot pentru demararea procedurii de reorganizare a activitatii si transformare a Regiei Autonome de Transport in Comun Constanta in societate potrivit Legii 31 1900 a societatilor comerciale.La baza acestui proiect de hotarare stau contractul de imprumut dintre…

- Landul Saxonia Inferioara, al doilea mare actionar al Volkswagen AG, va pastra participatia detinuta la producatorul auto german, chiar daca unul dintre partidele aflate la guvernare cere schimbarea modului in care este condus grupul, transmite Reuters.

- Tarile din Europa Centrala si de Est sunt blocate intr-o asa numita 'capcana a venitului mediu' (- o zona in care veniturile nici nu mai cresc, dar nici nu mai scad - n.r.) si au nevoie de noi strategii de crestere si investitii in infrastructura pentru a relansa cresterea, a apreciat miercuri Banca…

- Aradenii care calatoresc zi de zi cu tramvaiele au observat ca refugiile din stații sunt din ce in ce mai distruse, facand referire la sticla sparta ce sta sa se desprinda de pe rama. Practic, in mai multe stații de tramvai refugiile sunt un pericol, existand riscul ca aradenii sa fie loviți de sticla…

- Banca Naționala a Moldovei a eliberat Bancii Transilvania din Romania permisiunea pentru achiziționarea , impreuna cu Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare, a pachetului de acțiuni ce reprezinta 100% in capitalul social al Victoriabank, scrie Europa Libere.

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) va sprijini Guvernul Republicii Moldova in implementarea proiectelor de investiții pentru dezvoltarea infrastructurii in diverse domenii. Delarația a fost facuta de catre directorul general al BERD pentru Europa de Est și Caucaz, Francis Malige,…

- Președintele Parlamentului, Andrian Candu, a avut o intrevedere cu directorul regional pentru Europa de Sud-Est și Caucaz al BERD, Francis Malige. Parțile au discutat despre portofoliul de proiecte finanțate de Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) in Moldova, precum și despre prioritațile…

- Premierul Tudose, despre creșterea economica de 8,8%: ”Nu numai ca n-am murit, cum ne doreau unii, ci, dimpotriva, suntem de invidiat, pe locul trei in lume!”, a spus șeful Executivului, in deschiderea ședinței de Guvern de miercuri, el precizand ca estimarile pentru anul viitor arata foarte bine. „O…

- In primele noua luni din acest an, economia Romaniei a inregistrat o crestere cu 7% pe serie bruta si cu 6,9% pe seria ajustata sezonier. 'Produsul intern brut in trimestrul trei 2017 a fost, in termeni reali, mai mare cu 2,6%. Fata de acelasi trimestru din anul 2016, produsul intern brut a inregistrat…

- Pentru anul in curs, Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare a menținut prognoza de creștere economica in Moldova la nivelul de 3%. Ar trebui sa ne așteptam la un salt in economia țarii?

- Economia Romaniei ar urma sa inregistreze anul acesta o crestere de 5,3 , urmand ca in 2018 avansul economic sa se reduca usor, la 4,2 , potrivit celor mai recente prognoze publicate marti de Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare BERD , potrivit Digi 24.Comparativ cu precedentele prognoze…

- Banca Transilvania (simbol bursier TLV), a doua institutie de credit dupa active de pe piata romaneasca, a anuntat luni seara ca, impreuna cu actionarul sau, Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD), intentioneaza sa achizitioneze un pachet initial de peste 39% din Victoriabank,…

- Laufer: Proiectul de ordonanta care modifica Legea parteneriatului public-privat este finalizat Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a declarat, marti, ca proiectul de ordonanta care modifica Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat este finalizat, in prezent fiind in curs…

- „Legea fost avizata la noi in minister, acum e in curs de avizare la Ministerul Finantelor”, a spus Laufer. Ministrul a mai spus ca proiectul de ordonanta care modifica Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat va fi prezentat in Guvern dupa avizare. „Legea parteneriatului…

- Acesta a sustinut ca existenta tronsonului de autostrada care permite legatura dintre Constanta si partea de vest a tarii va aduce un plus de dezvoltare pentru toate orasele care se afla de-a lungul Coridorului 4 paneuropean. "Eu nutresc speranta ca proiectul pentru completarea Coridorului…