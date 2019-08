Rușii își duc rachetele INTERZISE către granița SUA De la criza rachetelor cubaneze din timpul Razboiul Rece, Rusia și SUA nu au mai fost in asemenea relații tensionate. Acum, dupa retragerea celor doua forțe din tratatul nuclear, Moscova iși dezvaluie planurile. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA DESPRE PLANURILE RUSIEI DE A-ȘI DUCE RACHETE INTERZISE DE TRATATUL NUCLEAR CAT MAI APROAPE DE GRANIȚA SUA CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA DESPRE PLANURILE RUSIEI DE A-ȘI DUCE RACHETEDE TRATATUL NUCLEAR CAT MAI APROAPE DE GRANIȚA SUA





Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanti ai Statelor Unite ale Americii si Rusiei urmeaza sa se intalneasca miercuri la Geneva pentru a discuta despre principiul unui nou acord asupra armelor nucleare care ar putea eventual include si China, au declarat luni seara inalti reprezentanti ai administratiei de la Washington, citati…

- Moscova a admis ca submersibilul lovit de un incident fatal in Marea Barents, luni, avea reactor nuclear. Ministrul Apararii Serghei Shoigu a susținut insa ca incendiul izbucnit la bord nu a afectat reactorul.

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Direcția Rosselhoznadzor din regiunea Breansk a interzis importul in Rusia a 17,68 de tone de capșuni din Republica Moldova care urmau sa ajunga pe piețele din Moscova, informeaza serviciul de presa al serviciul federal fitosanitar și veterinar.

- Mai multe grupari din Rusia au coordonat o campanie de dezinformare pentru a influenta alegerile europarlamentare, conform unei analize a Comisiei Europene si a serviciului diplomatic al UE, relateaza Politico, potrivit News.ro. Aceste tactici au avut ca scop subminarea legitimitatii democratice a…

- Avioanele rusesti supranumite „Judecata de apoi“, Iliusin Il-80 si Iliusin Il-82, sunt in curs de modernizare, a declarat viceministrul rus al Apararii. Aceste aparate sunt destinate a fi aeronave de comanda strategica in timpul unui razboi nuclear.

- Rusia marcheaza cei 74 de ani de la victoria in fața Germaniei lui Hitler printr-o parada militara dedicata „Marelui Razboi Patriotic”. Mii de soldați și zeci de echipamente de razboi au umplut Piața Roșie din Moscova, sub privirile președintelui rus, Vladimir Putin.

- Dupa anexarea peninsulei ucrainene Crimeea si 'agresiunea' din Donbas, unde trupele guvernamentale ucrainene lupta cu rebelii separatisti sprijiniti de Moscova, nimic in afara granita comuna nu mai leaga Ucraina de Rusia, a declarat joi presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelenski, intr-o postare…