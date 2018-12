Stiri pe aceeasi tema

- Al patrulea batalion de sisteme de rachete sol-aer S-400 a intrat joi in serviciu in localitatea Djankoi din nordul Crimeii, in apropiere de granita cu Ucraina, a anuntat agentia de presa rusa oficiala TASS, citand un purtator de cuvant al Flotei Rusiei din Marea Neagra, potrivit Reuters si Unian. 'Sisteme…

- Mai mulți politicieni europeni de rang inalt au declarat marți ca Uniunea Europeana ia in considerare impunerea unor noi sancțiuni Rusiei, pe fondul escaladarii tensiunilor cu Ucraina, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Ambarcatiuni ale Serviciului Federal rus de Securitate…

- Rusia este preocupata de activitatile militare organizate de Alianta Nord-Atlantica in apropierea frontierelor ruse, afirma ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, avertizand Ucraina ca nu poate organiza manevre militare in Marea Azov, situata in nordul Marii Negre, relateaza Mediafax.

- Aproape 700 de militari din opt tari membre ale Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) si din Ucraina, precum si in jur de 40 de avioane, printre care avioane de vanatoare americane F-15, participa incepand de luni la exercitii in vestul Ucrainei, pe fondul crizei cu Rusia vecina, informeaza…

- Ucraina va construi o baza militara in zona Marii Azov, situata in nordul Marii Negre, si a mobilizat efective suplimentare in aceasta regiune pentru a contracara amenintarile Rusiei, afirma Viktor Muzhenko, seful Statului Major al armatei ucrainene, citat de agentia Reuters.

- Forte din Romania si Ucraina participa in perioada 4-6 septembrie la exercitii militare in regiunea Dunarii inferioare, intre Izmail si Braila, a anuntat centrul de presa al comandamentului Fortelor Ucrainene.