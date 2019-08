Rușii, ESCORTAȚI de avioane de vânătoare spre Franța - VIDEO Delegația Rusiei s-a deplasat in Franța fiind escortata de avioane de vanatoare de producție....americana. Imaginile sunt spectaculoase și au fost filmate din avionul rus. CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE ESCORTAREA AVIONULUI RUS ȘI VEZI IMAGINILE FILMATE CU AVIOANELE DE VANATOARE CITEȘTE PE DEFENSE ROMANIA MAI MULTE INFORMAȚII DESPRE ESCORTAREA AVIONULUI RUS ȘI VEZI IMAGINILE FILMATE CU AVIOANELE DE VANATOARE





