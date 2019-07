Rusii de la Yango introduc functii noi in Romania: Comanda mai multor calatorii simultan si rezervarea unei curse pentru altcineva Yango, noua aplicatie digitala de e-hailing, introduce o serie de functionalitati noi, unice pe piata de profil din Romania.



Astfel, aplicatia permite comanda mai multor calatorii simultan, de pe acelasi telefon. Utilizatorii pot comanda pana la trei masini in acelasi timp de pe un singur dispozitiv mobil.



Pentru a comanda mai multe calatorii de pe acelasi telefon, utilizatorul trebuie sa aleaga optiunea "Mai comandati o masina", care devine activa pe ecranul telefonului cand aplicatia incepe sa caute prima masina. Apoi, pe ecran vor aparea mici ferestre cu informatii despre

Sursa articol si foto: business24.ro

