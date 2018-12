Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump va avea o intalnire bilaterala cu omologul sau rus Vladimir Putin, in data de 1 decembrie, in cadrul summitului G20 din Argentina, conform unui document de la Kremlin, citat de Reuters. Oficialii de la Kremlin au ...

- Presedintele rus Vladimir Putin va avea o intalnire oficiala cu printul saudit Mohammed bin Salman, in cadrul summitului G20 din Argentina, pentru a discuta despre uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Reuters.

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a acuzat miercuri pe omologul sau ucrainean Petro Porosenko de orchestrarea 'provocarii' navale in Marea Neagra in weekend pentru a-si imbunatati nivelul de popularitate in vederea alegerilor prezidentiale din martie 2019, expunandu-si in premiera punctul…

- Președintele Donald Trump a declarat marți ca ar putea anula intrevederea pe care ar fi trebuit sa o aiba cu omologul sau rus Vladimir Putin la summitul liderilor din G20, pe fondul escaladarii tensiunilor intre Rusia și Ucraina, relateaza site-ul agenției Reuters.

- Vladimir Putin a avertizat din nou, luni, ca Kremlinul va riposta in cazul unei retrageri a Statelor Unite din Tratatul INF care interzice rachetele nucleare cu raza interediara semnat in 1987 de Ronald Reagan si Mihail Gorbaciov, relateaza Reuters.

- Kremlinul a comunicat marti ca acordul nuclear din care Washingtonul vrea sa se retraga are puncte slabe, dar nu este de acord cu abordarea periculoasa a SUA de se retrage fara a propune o alternativa, scrie Reuters, informeaza News.ro.Rusia a precizat luni ca va fi nevoita sa raspunda pe…

- Rusii ‘vor merge in Paradis’ in caz de razboi nuclear, a declarat joi presedintele rus Vladimir Putin, negand orice ambitii razboinice, dar avertizand ca orice agresor care va dori sa loveasca tara sa cu arma atomica va fi ‘distrus’, potrivit AFP. ‘Agresorul trebuie sa inteleaga ca pedeapsa este inevitabila,…

