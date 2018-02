Ruşii au sărbătorit Bătălia de la Stalingrad: Mitingurile patriotice au atras o jumătate de milion de oameni Aproximativ o jumatate de milion de oameni s-au reunit sambata in intreaga Rusie pentru a da dovada de unitate si a-si manifesta patriotismul cu ocazia aniversarii a 75 de ani de la infrangerea fortelor naziste in Batalia de la Stalingrad, scriu dpa si Xinhua.



Mitingurile "Rusia in inima mea" au avut ca scop si sa arate sprijinul populatiei fata de operatiunea militara rusa din Siria si fata de atletii rusi care participa saptamana viitoare la Olimpiada de Iarna din Coreea de Sud.



Ministerul de Interne a anuntat ca la mitinguri au participat 520.000 de oameni din 129 de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca aviația rusa a bombardat mai multe zone aflate sub controlul gruparii Al-Nusra, relateza Russia Today. „Cel puțin 30 de teroriști au fost uciși", a mai anunțat Ministerul rus al Apararii. Ministerul rus al Apararii a dat publicitații și imagini cu raidurile…

- ONU a descoperit ca Phenian a caștigat 200 de milioane de dolari, din ianuarie pana in septembrie 2017, din exporturi, deși acestea sunt interzise. Țara a caștigat bani din transporturile de carbune, fier, oțel și alte marfuri catre China, Malaezia, Coreea de Sud, Rusia și Vietnam, potrivit unui raport…

- Regimul de la Phenian continua sa eludeze sanctiunile internationale si a realizat anul trecut venituri de aproape 200 de milioane de dolari din exportul ilegal al unor produse catre tari precum China, Malaysia, Coreea de Sud, Rusia, Siria, Myanmar ori Vietnam, se arata intr-un raport ONU.

- Componentii echipei olimpice a Romaniei care va participa la JO de iarna de la PyeongChang au plecat spre Coreea de Sud in trei etape, ultimii facand deplasarea vineri. Vineri dimineata, au plecat fetele din echipajele de bob doua persoane si skeleton si baietii de la bob doua persoane, precum si…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Olimpiada de iarna din Coreea de Sud, care va debuta pe 9 februarie, a stabilit deja un record, inainte ca intrecerea sa inceapa. Mai exact, organizatorii vor pune sportivilor la dispozitie nu mai putin de 110.000 de prezervative, cele mai multe de pana acum, la acest tip de competitie, cu 10.000 mai…

- Africa de Sud are un singur sportiv la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang! Africa de Sud va fi reprezentata de un singur sportiv, schiorul Connor Wilson, la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de la PyeongChang. Africa de Sud a avut un singur loc alocat de CIO in competitiile de schi alpin, in…

- Judecatorii ultimei instate sportive au decis si ca rezultatele obtinute de acestia in urma cu 4 ani sa fie omologate. Oficialii TAS au anuntat intr-o conferinta de presa ca nu au gasit dovezi suficiente pentru a mentine hotararea Comitetului International Olimpic (CIO), conform careia cei…

- Președintele rus Vladimir Putin a dispus organizarea unei competiții alternative pentru sportivii ruși care nu pot participa luna viitoare la olimpiada de iarna din Coreea de Sud din motive de dopaj.

- Presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach, a sosit in Coreea de Sud pentru a inspecta ultimele pregatiri dinaintea marelui eveniment sportiv. Televiziunile sud-coreene au prezentat sosirea lui Bach pe aeroportul international din Incheon de unde liderul miscarii olimpice a luat un…

- Coreenii sunt in febra pregatirilor pentru Olimpiada de iarna. Presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach, a sosit in Coreea de Sud pentru a inspecta ultimele pregatiri dinaintea marelui eveniment sportiv.

- Patinatoarea rusa Olga Graf a anuntat marti ca a refuzat invitatia Comitetului International Olimpic (CIO) de a lua parte la Jocurile de iarna de la PyeongChang, programate luna viitoare, informeaza agentia Reuters. Graf, una dintre cele trei patinatoare de viteza aflate pe lista cu cei…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care…

- Schiorul Ioan Achiriloaie, dat jos din avionul de Pyeongchang. Situație incredibila pentru Romania, inaintea Jocurilor Olimpice de Iarna 2018. Ioan Achirlioaie a fost primul sportiv roman care a indeplinit baremul de calificare la JO de Iarna din Coreea de Sud (competiție care va avea loc intre 9 și…

- O universitate din provincia Zhejiang din estul Chinei a început sa foloseasca un program informatic de inteligenta artificiala (AI) pentru a corecta lucrarile sustinute de studentii sai la proba scrisa de limba chineza, informeaza Xinhua marti. "Programul AI are nevoie de doar 40 de secunde…

- Conservatorii din Coreea de Sud nu au avut pic de ințelegere fața de participarea delegației lu Kim Jong-un la Jocurile Olimpice de Iarna care vor avea loc in februarie la Pyeongchang. Defilarea sub un „steag al unificarii” și participarea cu o echipa comuna la proba de hochei feminin i-a facut pe manifestanți…

- Pita Taufatofua, purtatorul de drapel al delegatiei statului Tonga la Jocurile Olimpice de vara desfasurate in 2016 la Rio de Janeiro, unde a luat parte la concursul de taekwondo, a reusit sa se califice la Olimpiada de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), urmand sa participe la intrecerile de…

- Premierul interimar Mihai Fifor a anuntat, joi, la MAI, ca, din cauza conditiilor nefavorabile, s-a intervenit operativ pe tot parcursul noptii pentru ca traficul sa nu fie blocat. „S-a intervenit operativ pe tot parcursul noptii pentru ca traficul sa nu fie blocat. (...) Am solicitat tuturor colegilor…

- Summitul organizat de Statele Unite privind Coreea de Nord submineaza Organizatia Natiunilor Unite (ONU) si agraveaza situatia, a anuntat miercuri Ministerul rus de Externe, relateaza site-ul agentiei Sputnik.

- Cele doua Corei au decis in cadrul discutiilor de miercuri sa formeze o echipa de hochei feminin comuna care sa participe la Olimpiada de iarna de luna viitoare din Coreea de Sud. De asemenea, ele vor participae impreuna, sub un drapel al peninsulei unificate, la ceremonia de dechidere, se spune intr-o…

- Biatlonistul norvegian Ole Einar Bjoerndalen, cel mai titrat sportiv din istoria JO de iarna, nu va participa la Olimpiada de la Pyeongchang, el nefiind convocat in echipa Norvegiei pentru competitia din Coreea de Sud. "Rezultatele lui Ole Einar Bjoerndalen la individual la Cupa Mondiala nu sunt…

- Sportivii rusi care vor participa la JO de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) vor fi in afara oricaror banuieli privind incalcarea regulamentului antidoping, pentru ca ei au fost testati mult mai mult decat cei din alte tari, a spus presedintele Comitetului olimpic german (DOSB), Alfons Hoermann.…

- Rusia dispune de suficiente forte ramase in Siria pentru a face fata posibilelor atacuri asupra bazelor sale, a declarat marti un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters. "Contingentul care ramane, infrastructura militara care ramane, la bazele militare de la Hmeimim si Tartous,…

- Coreea de Nord a anuntat ca va trimite o delegatie la Jocurile Olimpice de Iarna de la PyeongChang, iar Coreea de Sud a propus ca sportivii celor doua state sa defileze impreuna la ceremoniile de deschidere si de sfarsit a Olimpiadei, au anuntat, astazi , oficiali ai Seulului, relateaza Yonhap.

- Șeful Consiliului de Securitate al Rusiei spune ca zeci de mii de americani care locuiesc în Coreea de Sud ar muri în cazul în care ar izbucni un razboi cu Coreea de Nord. Nikolai Patrushev a mai spus ca artileria și lansatoarele de rachete ale Coreii de Nord sunt poziționate…

- Autoritațile americane au pus in același rand Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerand totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, in cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale, scrie rador.ro.„In…

- China si Rusia efectueaza exercitii antibalistice pentru mentinerea echilibrului strategic. Exercitiul antiaerian ruso-chinez "Securitate Aerospatiala - 2017" a inceput luni, in apropiere de Beijing, si va dura sase zile.Manevrele militare ruso-chineze au rolul intensificarii cooperarii…

- Serghei Lavrov si Rex Tillerson s-au intalnit joi, la Viena, cu ocazia reuniunii Consiliului Ministerial al Organizatiei pentru Securitate si Securitate in Europa (OSCE).Serghei Lavrov i-a transmis sefului diplomatiei americane ca Administratia Kim Jong-Un vrea negocieri directe cu Statele…

- Rusia a fost interzisa la Jocurile Olimpice de iarna de la Pyeongchang 2018 (Coreea de Sud), iar sportivii care a putea concura sub drapel neutru se gandesc sa boicoteze competitia. Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), spune ca acesta decizie nu ar fi una inspirata, informeaza…

- "Fara cea mai mica indoiala, noi nu vom opune niciun un blocaj, nu-i vom impiedica pe sportivii noștri sa ia parte la Jocurile Olimpice de la PyeongChang", intre 9 și 25 februarie, a declarat Putin, citat de agențiile ruse de presa, la o intalnire cu muncitorii de la o uzina din Nijnii Novgorod (Volga).Rusia…

- Sportivii rusi au fost interzisi la Jocurile Olimpice de Iarna de la Pyeongchang 2018, a anuntat, marti, Comitetul International Olimpic, conform BBC. Decizia vine ca urmare a scandalului de dopaj in masa in care este implicata Rusia, iar atletii care pot dovedi ca nu au probleme cu dopingul vor avea…

- Sportivii ruși sub drapel neutru vor sa boicoteze JO de iarna 2018! Decizia reprezentantilor CIO de a suspenda Rusia de la JO de iarna din 2018 a starnit revolta sportivilor din tara lui Putin! Hotararea CIO a fost luata ca urmare a unei anchete ce a stabilit ca institutiile statului s-au implicat in…

- Comitetul International Olimpic (CIO) a suspendat Rusia de la Jocurile Olimpice de iarna la PyeongChang din 2018, dar unii sportivi rusi vor putea evolua sub drapel neutru, a anuntat forul de la Lausanne. Decizia Comitetului International Olimpic (CIO) vine ca urmare a dopajului de stat organizat…

- Rusia a fost suspendata de la Jocurile Olimpice de iarna 2018 de catre Comitetul Internațional Olimpic (CIO) pentru dopaj instituționalizat, dar unii dintre sportivii sai vor fi autorizați sa participe la competiția organizata la PyeongChang (Coreea de Sud) intre 9 și 25 februarie, sub drapelul olimpic…

- Rusia, țara cu antecedente serioase in ceea ce privește probelemele cu dopajul, a fost exclusa oficial de la Olimpiada de Iarna, competiție ce va incepe in februarie, in Pyeongchang (Coreea de Sud). Decizia a fost luata astazi, in cadrul unei conferințe de presa, de Comitetul Executiv al CIO, reunit…

- Comitetului Olimpic Rus i s-a interzis prezenta la viitoarea editie a Jocurilor Olimpice de Iarna, care vor avea loc in Coreea de Sud, la Pyeongchang, si de asemenea, va trebui sa plateasca o amenda de 15 milioane de dolari. In plus, Vitali Mutko, fost ministru al sporturilor si presedintele de organizare…

- Ministerul rus al Apararii a informat luni ca aviația sa a efectuat zeci de misiuni de susținere a milițiilor, in special kurde, din estul Siriei, afirmand ca regiunea urmeaza sa fie eliberata in curand de jihadiști, transmite AFP. Acest comunicat a fost dat publicitații la o zi dupa…

- Familiile care se intorc acasa pot solicita bunuri și servicii in valoare de pana la 3 mii de euro, in timp ce persoanele singure pot primi bunuri și servicii in valoare de o mie de euro, in țara lor. Ministerul german de Interne a mai precizat ca, informeaza TVR, noile ajutoare reprezinta…

- "Nici o tara nu a facut mai mult decat Statele Unite si generozitatea noastra va continua", a spus Haley, ai carui parinti au imigrat din India. "Dar deciziile noastre privind politicile de imigrare trebuie intotdeauna sa fie facute doar de americani si doar de americani", a adaugat oficialul…

- Denis Dragus, atacantul de 18 ani pe care Gica Hagi l-a promovat la echipa mare a Viitorului, l-a impresionat pe Gigi Becali cu golul marcat, joi seara, in poarta lui FC Botosani, iar finantatorul vicecampioanei si-a exprimat uimirea fata de eficienta Academiei Hagi. La 2-1 pentru…

- Șase bombardiere strategice rusești cu raza lunga de acțiune Tu-22M3 au lovit duminica ținte ale organizației jihadiste Statul Islamic in provincia siriana Deir ez-Zor, au anunțat agenții de presa rusești citand Ministerul rus al Apararii. Bombardiere care au decolat de pe un aerodrom din Rusia au lovit…

- Amestecul rusesc in alegerile din alte țari are o alta fata – intunecata: Rusia acționeaza ca un paria la evenimentele sportive internaționale“, – scrie un editorial din The New York Times. Sunt doar 11 saptamani pana la inceperea Jocurilor Olimpice de Iarna din Coreea de Sud, iar Agenția Mondiala Anti-Doping…

- Academia de lupte "Dmitri Mindiasvili" din Krasnoyarsk produce luptatori de front, spun jurnalistii televiziunii de stiri Rusia 24. Multi luptatori musulmani au ajuns sa faca parte din grupari paramilitare si chiar din temuta organizatie terorista ISIS. Ramazan Saritov, fratele lui Albert…

- Suleiman Kerimov, om de afaceri si membru al Consiliului Federatiei, Camera superioara a Parlamentului Rusiei, a fost arestat preventiv de politia franceza in cursul noptii de luni spre marti, pe Aeroportul din Nisa, in cadrul unei investigatii privind spalare de bani si frauda fiscala, au declarat…

- Cineva care a citit c-am fost la Rossoșka, in Rusia, la Ceremonia de reinhumare a militarilor romani cazuți la Stalingrad, mi-a dat un document de o importanța deosebita despre prezența Armatei romane la cea mai mare Batalie din al Doilea Razboi Razboi Mondial: O carte poștala trimisa de pe Front de…

- Centrul orașului Lugansk a fost capturat de un grup de oameni inarmați, imbracați in forme militare neidentificate. Aceștia au blocat accesul spre instituțiile administrative, scrie inforesist.org.

- Provincia Kermanshah din vestul Iranului a fost cel mai dur lovita de cutremurul care s-a produs intr-o regiune muntoasa izolata din Irak, la circa 200 km nord-est de Bagdad și 400 km vest de Teheran. Potrivit unor noi estimari, cutremurul a provocat moartea a 436 de oameni și ranirea altor…

- Șase persoane și-au pierdut viața și un copil in varsta de doi ani și jumatate a supraviețuit dupa prabușirea miercuri a unui avion de mici dimensiuni in regiunea Habarovsk, in Extremul Orient rus, au anunțat autoritațile locale, relateaza AFP. 'Avionul L-410 care efectua o cursa între…

- Donald Trump îsi continua turneul prin Asia si se afla acum în Filipine, unde a luat parte la un dineu de gala la Asociația națiunilor din sud-estul Asiei, ASEAN. Mai devreme, încoltit pe tema sensibila a relatiilor administratiei sale cu Kremlinul, presedintele american…

- Liderul rus, Vladimir Putin, si presedintele SUA, Donald Trump, au discutat, sambata, in timp ce se indreptau catre locul in care urma sa fie facuta fotografia de familie la summit-ul de Cooperare Economica Asia - Pacific, din Vietnam. O strangere de mana, cateva cuvinte schimbate din mers:…