Stiri pe aceeasi tema

- Un italian de origine senegaleza a luat ostatici 51 de elevi intr-un autobuz scolar, i-a legat si i-a amenintat, apoi a dat foc vehiculului. „Este un miracol, ar fi putut sa fie un carnagiu“, a declarat procurorul din Milano dupa ce toti elevii au fost salvati.

- De fapt este vorba de modelul Aurus Senat care este construit de catre un producator de tehnologie sovietica care se numeste NAMI. In realitate NAMI a dezvoltat in premiera un nou motor V8 de 4.4 litri pe benzina twin turbo care are o structura mult prea asemanatoare cu cea…

- TMK Europe, compania germana prin intermediul careia rusi de la OAO TMK controleaza fabrica de tevi TMK Artrom (ART), a anuntat ca ia in calcul diferite optiuni de finantare, una dintre acestea fiind vanzarea pe bursa a unui pachet de actiuni.

- Un bebelus de patru luni a murit, luni, 25 februarie, in urma unui incendiu produs in localitatea Corbii Mari din judetul Dambovita. Mama acestuia, care era plecata la magazin in timpul in care s-a produs incendiul, nu a reusit sa-l scoata la timp pe cel mic din locuinta cuprinsa de flacari, ci doar…

- In 2015, PNL, aflat si atunci in Opozitie, a reusit sa majoreze alocatiile pentru copii de la 42 de lei la 84 de lei, profitand de somnul deputatilor PSD. Patru ani mai tarziu, PNL a dublat din nou alocatiile, speculand inca o data superficialitatea Puterii. Victoria de ieri nu ar fi fost posibila fara…

- Mai multi tineri au reusit sa scoata doi copii si doi adulti aflati intr-o masina in flacari!.S-a intamplat la Petresti, in judetul Alba, unde un autoturism s-a rasturnat in afara carosabilului, a rupt o teava de gaz si a luat foc.

- Dupa ce timp de 15 ani au umblat din chirie in chirie, au ajuns, in sfarsit, in propria locuinta. Datorita proiectului Prima Casa, o familie cu doi copii din Capitala a reusit sa-si cumpere un apartament.

- Doi copii, de 3 și 9 ani, au fost duși la spital cu arsuri grave, dupa ce casa in care locuiau, in localitatea Bunești, din Valcea, a luat foc, in timpul nopții de vineri spre sambata. Frații și parinții celor mici au reușit sa iasa la timp din imobilul in flacari informeaza mediafax.Potrivit…