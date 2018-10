Potrivit agentiei DPA, vineri, guvernul german a decis sa sustina acuzatiile guvernelor din SUA, Marea Britanie si Olanda potrivit carora Rusia se afla in spatele atacurilor cibernetice masive de anul trecut. ''Guvernul federal crede, cu o probabilitate la limita certitudinii, ca in spatele campaniei APT28 se afla serviciul de informatii al armatei ruse GRU'', a declarat vineri la Berlin purtatorul de cuvant al guvernului, Steffen Seibert. Se crede ca APT28, cunoscut si ca Fancy Bear printre alte nume, ar fi un grup de spionaj asociat cu GRU. Berlinul il suspecteaza ca s-a aflat in spatele…